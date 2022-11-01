https://sputniknews.com.tr/20221101/twitterin-kurucusundan-yeni-sosyal-ag-bluesky-social-1062939306.html

Twitter'ın kurucusundan yeni sosyal ağ: Bluesky Social

Twitter'ın kurucusundan yeni sosyal ağ: Bluesky Social

Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey’in kurduğu teknoloji firması, Elon Musk’ın 44 milyar dolara Twitter’ı satın almasının ardından yeni bir sosyal ağ... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T14:37+0300

2022-11-01T14:37+0300

2022-11-01T14:44+0300

dünya

bluesky social

twitter

jack dorsey

elon musk

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Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey tarafından kurulan bir teknoloji firması olan 'Bluesky', Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte yeni bir sosyal ağ başlattığını duyurdu.Yapılan açıklamada, 'merkeziyetsiz bir sosyal medya oluşturmak için tasarlanmış bir kamu yararı şirketi' olan Bluesky'ın, bu ayın başında kullanıcılara açık bir test uygulamasını piyasaya süreceği belirtildi.Independent'ta yer alan habere göre Bluesky, yine de ana şirketi Twitter tarafından yaratılan ve finanse edilen bir yan ürün.Bluesky nedir?Bluesky, ilk olarak Aralık 2019'da Jack Dorsey tarafından duyuruldu. Diğer tüm büyük sosyal ağlar gibi, Twitter da bir ikilemle boğuşuyordu: Yüz milyonlarca insanın konuşmasını aşırıya kaçma riski olmadan nasıl düzenleyebiliriz?Dorsey, Twitter'la ilgili olarak "Küresel politikanın kötüye kullanımı ve yanıltıcı bilgileri ele almak için hayata geçirilecek merkezi bir uygulamanın, insanlara çok fazla yük getirmeden uzun vadede ölçeklenmesi mümkün değil. Sosyal medya firmalarının karşı karşıya olduğu finansal teşvikler, tartışma ve öfke uyandıran içerik ve sohbetlere odaklanmaya yol açıyor" ifadelerini kullanmıştı.Bu nedenle Dorsey, 'sosyal medya için açık ve merkezi olmayan bir standart oluşturmak için' beş yazılım geliştiriciden oluşan 'küçük bağımsız bir ekip' finanse edeceğini açıklamıştı.Ayrıca, Twitter'ın BlueSky üzerinde bir mülkiyet payı olmadığı biliniyor. Bluesky, bu yılın Nisan ayı itibariyle, Twitter'dan araştırmalarına devam etmek dışında herhangi bir koşul olmaksızın 13 milyon dolar fon almıştı.Sosyal medyayı 'merkezsizleştirmek' için açık bir protokol Bluesky'nin öngördüğü sosyal medya ikliminde, kullanıcılar YouTube'un otomatik önerilerini beğenmediyse, aynı videolara farklı bir öneri sistemiyle erişmelerini sağlayan başka bir uygulamaya geçebilecek. Bunun yanında, kullanıcılar son on yılda yapılmış filmler için spoiler gizleyen özel filtreleme algoritmaları olan bir sürüme de katılabilecek.'Twitter asla bir şirket olmamalıydı'Bluesky, şirket önceliğinin, kullanıcıların verilerini sosyal ağlar arasında taşımasına ve hangi algoritmaların filtrelendiğini seçmesine izin vermek olduğunu söyledi. İkinci fikir ise, Dorsey'in kullanıcıların satın alıp yükleyebileceği üçüncü taraf algoritmalar için bir 'pazar yeri' oluşturması yönündeki önerisini yansıtıyor. Ayrıca, Twitter'ın da benzer bir şeyi test ettiği bildiriliyor.Bu yaklaşımın Big Tech'in ifade özgürlüğü sorununu çözebileceğine inanan Dorsey, bu yılın Mart ayında Musk'a özel bir metin mesajında ​​"Twitter bir protokol olarak başladı. Asla bir şirket olmamalıydı. Asıl günah buydu" demişti.Dorsey tarafından önemli bir ilham kaynağı olarak gösterilen kıdemli teknoloji yazarı Mike Masnick'e göre, bu yalnızca üçüncü taraf filtreleme ve öneri sistemlerinden oluşan yeni bir ekosistem yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda küresel 'ifade polisi' olma baskısını da azaltacak.Elon Musk, BlueSky'ı önemsiyor mu?Dorsey ve halefi Parag Agrawal'ın ayrılmasıyla Bluesky, Twitter'daki en büyük patronlarını kaybetti. Peki Elon Musk projeyi gerçekten ne kadar önemsiyor? Özel konuşmalarında 'anlayışlı görünen' Musk, projeyle ilgili olarak Dorsey'e "Süper ilginç bir fikir. Mümkünse yardım etmek isterim... kesinlikle daha fazlasını tartışalım. Bence hem Twitter'ı daha iyi bir yöne taşımaya hem de merkezi olmayan yeni bir şey yapmaya değer" demişti.Dorsey ayrıca, daha sonra Musk'ın Twitter'ı alma teklifine onay vererek şunları söylemişti:"Prensip olarak, kimsenin Twitter'a sahip olması veya Twitter'ı yönetmesi gerektiğine inanmıyorum. Bu, bir şirket değil, protokol düzeyinde bir kamu malı olmak istiyor. Ancak şirket olma sorununu çözmek için Elon güvendiğim tek çözüm, bu doğru yol. Buna tüm kalbimle inanıyorum."Musk ayrıca Twitter'ı daha açık hale getirmekle ilgilendiğini, algoritmalarını herkese açık hale getirebileceğini ve kardeşi Kimbal ile blok zincirlere dayalı bir sosyal ağ kurma konusunda çalışabileceğini söyledi.Bluesky Twitter ile rekabet edebilir mi?Dorsey, uygulaması Bluesky Social'ın 'sosyal medyanın altında yatan temellere veya onu kullanan kişilerin verilerine sahip olmaya çalışan herhangi bir şirkete rakip olacağını' iddia etti. Ancak dünya, halihazırda sayısız girişimde bulunuyor ve şimdilik hiçbiri Twitter'ı tahtından edemedi.

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bluesky social, twitter , jack dorsey, elon musk