https://sputniknews.com.tr/20221026/elon-musk-elinde-lavabosuyla-twitter-binasina-girdi-1062740526.html
Elon Musk, elinde lavabosuyla Twitter binasına girdi
Elon Musk, elinde lavabosuyla Twitter binasına girdi
Tesla CEO'su Elon Musk, elinde lavabosuyla birlikte Twitter binasına girdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T22:19+0300
2022-10-26T22:19+0300
2022-10-26T22:27+0300
dünya
elon musk
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter’ı satın almasına yönelik anlaşmayı Cuma günü imzalayacağını duyurmasının ardından bugün elinde lavaboyla birlikte binadan içeri girdiği görüntüsünü paylaştı. Paylaşımında, "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadelerini kullanan Musk, elinde lavabo ile Twitter'a girdi.
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elon musk
Elon Musk, elinde lavabosuyla Twitter binasına girdi
22:19 26.10.2022 (güncellendi: 22:27 26.10.2022) Abone ol
Tesla CEO'su Elon Musk, elinde lavabosuyla birlikte Twitter binasına girdi.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter’ı satın almasına yönelik anlaşmayı Cuma günü imzalayacağını duyurmasının ardından bugün elinde lavaboyla birlikte binadan içeri girdiği görüntüsünü paylaştı.
Paylaşımında, "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadelerini kullanan Musk, elinde lavabo ile Twitter'a girdi.