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https://sputniknews.com.tr/20221026/elon-musk-elinde-lavabosuyla-twitter-binasina-girdi-1062740526.html
Elon Musk, elinde lavabosuyla Twitter binasına girdi
Elon Musk, elinde lavabosuyla Twitter binasına girdi
Tesla CEO'su Elon Musk, elinde lavabosuyla birlikte Twitter binasına girdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter’ı satın almasına yönelik anlaşmayı Cuma günü imzalayacağını duyurmasının ardından bugün elinde lavaboyla birlikte binadan içeri girdiği görüntüsünü paylaştı. Paylaşımında, "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadelerini kullanan Musk, elinde lavabo ile Twitter'a girdi.
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Elon Musk, elinde lavabosuyla Twitter binasına girdi

22:19 26.10.2022 (güncellendi: 22:27 26.10.2022)
© AFP 2022 / ANGELA WEISSElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISS
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Tesla CEO'su Elon Musk, elinde lavabosuyla birlikte Twitter binasına girdi.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter’ı satın almasına yönelik anlaşmayı Cuma günü imzalayacağını duyurmasının ardından bugün elinde lavaboyla birlikte binadan içeri girdiği görüntüsünü paylaştı.

Paylaşımında, "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadelerini kullanan Musk, elinde lavabo ile Twitter'a girdi.

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