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https://sputniknews.com.tr/20221004/elon-muskin-twittera-yeniden-hisse-basina-542-dolar-teklif-ettigi-iddia-edildi-1061959987.html
'Elon Musk, Twitter'a yeniden hisse başına 54.2 dolar teklif etti' iddiası
'Elon Musk, Twitter'a yeniden hisse başına 54.2 dolar teklif etti' iddiası
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter’ı hisse başına 54.20 dolarlık bir fiyatla satın almayı teklif etti. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T20:26+0300
2022-10-04T20:31+0300
dünya
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter için yeniden teklif verdiği, teklifinde hisse başına 54.2 dolarlık fiyatı değiştirmediği iddia edildi.Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Musk'ın, söz konusu teklifi Twitter'a mektupla yaptığı belirtildi.Haberde Musk'ın, Twitter için yeniden hisse başına 54.2 dolar fiyat verdiği aktarıldı.Twitter'ın hisseleri 18'e kadar değer kazandıSöz konusu haberle Twitter'ın hisseleri, kısa süreli olarak işleme durdurulmasının ardından yüzde 18'e kadar değer kazandı.Ne olmuştu?Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" duyurmuştu.Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ekim'de görülmeye başlanacaktı.
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elon musk, twitter

'Elon Musk, Twitter'a yeniden hisse başına 54.2 dolar teklif etti' iddiası

20:26 04.10.2022 (güncellendi: 20:31 04.10.2022)
© AAElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AA
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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter’ı hisse başına 54.20 dolarlık bir fiyatla satın almayı teklif etti.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter için yeniden teklif verdiği, teklifinde hisse başına 54.2 dolarlık fiyatı değiştirmediği iddia edildi.
Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Musk'ın, söz konusu teklifi Twitter'a mektupla yaptığı belirtildi.
Haberde Musk'ın, Twitter için yeniden hisse başına 54.2 dolar fiyat verdiği aktarıldı.

Twitter'ın hisseleri 18'e kadar değer kazandı

Söz konusu haberle Twitter'ın hisseleri, kısa süreli olarak işleme durdurulmasının ardından yüzde 18'e kadar değer kazandı.

Ne olmuştu?

Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" duyurmuştu.
Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.
Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.
Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ekim'de görülmeye başlanacaktı.
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