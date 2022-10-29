https://sputniknews.com.tr/20221029/suudi-arabistandaki-kraliyet-holding-sirketi-twitter-hisselerini-elinde-tutacak-1062832204.html

Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi Twitter hisselerini elinde tutacak

Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi Twitter hisselerini elinde tutacak

Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi (KHC) ve Suudi Prens Velid bin Talal'ın Özel Ofisi, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın satın aldığı... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T02:45+0300

2022-10-29T02:45+0300

2022-10-29T02:48+0300

türkiye

suudi arabistan

kingdom holding

prens el-velid bin talal

spacex

tesla

elon musk

twitter

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KHC'nin CEO'su Bin Talal, özel ofisi ve KHC tarafından konuya ilişkin yapılan ortak açıklamayı Twitter hesabında paylaştı.Bin Talal'ın ofisi ve KHC'nin Twitter'daki 1.89 milyar dolar değerindeki mevcut hisselerinin, Musk'ın satın aldığı Twitter'a transfer işleminin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Prens ve KHC, Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar oldu" ifadelerine yer verildi.Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220506/suudi-milyarder-twitterdaki-hissesini-elinde-tutacagini-acikladi-1056128096.html

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suudi arabistan, kingdom holding, prens el-velid bin talal, spacex, tesla, elon musk, twitter