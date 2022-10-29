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https://sputniknews.com.tr/20221029/suudi-arabistandaki-kraliyet-holding-sirketi-twitter-hisselerini-elinde-tutacak-1062832204.html
Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi Twitter hisselerini elinde tutacak
Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi Twitter hisselerini elinde tutacak
Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi (KHC) ve Suudi Prens Velid bin Talal'ın Özel Ofisi, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın satın aldığı... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T02:45+0300
2022-10-29T02:48+0300
türkiye
suudi arabistan
kingdom holding
prens el-velid bin talal
spacex
tesla
elon musk
twitter
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KHC'nin CEO'su Bin Talal, özel ofisi ve KHC tarafından konuya ilişkin yapılan ortak açıklamayı Twitter hesabında paylaştı.Bin Talal'ın ofisi ve KHC'nin Twitter'daki 1.89 milyar dolar değerindeki mevcut hisselerinin, Musk'ın satın aldığı Twitter'a transfer işleminin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Prens ve KHC, Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar oldu" ifadelerine yer verildi.Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220506/suudi-milyarder-twitterdaki-hissesini-elinde-tutacagini-acikladi-1056128096.html
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suudi arabistan, kingdom holding, prens el-velid bin talal, spacex, tesla, elon musk, twitter
suudi arabistan, kingdom holding, prens el-velid bin talal, spacex, tesla, elon musk, twitter

Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi Twitter hisselerini elinde tutacak

02:45 29.10.2022 (güncellendi: 02:48 29.10.2022)
© AP Photo / Mary AltafferElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi (KHC) ve Suudi Prens Velid bin Talal'ın Özel Ofisi, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter'daki hisselerini elinde tutmaya devam edeceğini duyurdu.
KHC'nin CEO'su Bin Talal, özel ofisi ve KHC tarafından konuya ilişkin yapılan ortak açıklamayı Twitter hesabında paylaştı.
Bin Talal'ın ofisi ve KHC'nin Twitter'daki 1.89 milyar dolar değerindeki mevcut hisselerinin, Musk'ın satın aldığı Twitter'a transfer işleminin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Prens ve KHC, Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar oldu" ifadelerine yer verildi.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilmişti.
Prens El Velid bin Talal - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
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Suudi milyarder, Twitter'daki hissesini elinde tutacağını açıkladı
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