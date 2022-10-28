https://sputniknews.com.tr/20221028/trumptan-elon-muska-destek-twitter-artik-akilli-ellerde-1062823673.html
Trump'tan Elon Musk'a destek: Twitter artık akıllı ellerde
Trump'tan Elon Musk'a destek: Twitter artık akıllı ellerde
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yaptığı açıklamada, "Twitter artık akıllı ellerde" dedi. Öte yandan Elon Musk... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T19:56+0300
2022-10-28T19:56+0300
2022-10-28T19:56+0300
dünya
elon musk
donald trump
twitter
satın alma
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından kendi kurduğu sosyal medya platformu 'Truth Socia' üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Trump, Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Twitter'ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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elon musk, donald trump, twitter , satın alma
elon musk, donald trump, twitter , satın alma
Trump'tan Elon Musk'a destek: Twitter artık akıllı ellerde
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yaptığı açıklamada, "Twitter artık akıllı ellerde" dedi. Öte yandan Elon Musk, Twitter’ın 4 üst düzey isminin işine son verdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından kendi kurduğu sosyal medya platformu 'Truth Socia' üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.
Trump, Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Twitter'ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.