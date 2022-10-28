https://sputniknews.com.tr/20221028/trumptan-elon-muska-destek-twitter-artik-akilli-ellerde-1062823673.html

Trump'tan Elon Musk'a destek: Twitter artık akıllı ellerde

Trump'tan Elon Musk'a destek: Twitter artık akıllı ellerde

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yaptığı açıklamada, "Twitter artık akıllı ellerde" dedi. Öte yandan Elon Musk... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T19:56+0300

2022-10-28T19:56+0300

2022-10-28T19:56+0300

dünya

elon musk

donald trump

twitter

satın alma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055942880_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6d140cc3c38482c4ea9d354e5f996a17.jpg

Eski ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından kendi kurduğu sosyal medya platformu 'Truth Socia' üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Trump, Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Twitter'ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, donald trump, twitter , satın alma