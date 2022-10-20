https://sputniknews.com.tr/20221020/alman-supermarketleri-abdli-gida-devlerine-karsi-gevrek-cikolatali-bar-kola-raflari-bos-kaldi-1062526577.html

Alman süpermarketleri ABD'li gıda devlerine karşı: Gevrek, çikolatalı bar, kola rafları boş kaldı

Alman süpermarketleri ABD'li gıda devlerine karşı: Gevrek, çikolatalı bar, kola rafları boş kaldı

Almanya'da yüksek enflasyonun tezahürlerine son dönemde boş market rafları eklendi. Rewe, Edeka gibi en büyük süpermarket zincirleri özellikle mısır gevreği... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T14:49+0300

2022-10-20T14:49+0300

2022-10-20T14:54+0300

ekonomi

almanya

süpermarket

gıda ürünü

gıda üretimi

üretici

şirket

abd

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Alışverişe çıkan Almanlar, süpermarketlerde en sevdikleri Kellogg's mısır gevreği, Mars çikolata veya pirinç barının olması gereken bölümlerde giderek daha fazla boş rafla karşılaşıyor. Rewe süpermarket zinciri, Mars ürünlerinin olması gereken raflara şu minvalde duyurular astı:"Bu yazıyı asmaktansa size uygun fiyatla ürün sunmayı tercih ederdik. Ama Mars'ın talep ettiği fiyat zammı nedeniyle yürütülen uzun ve yoğun müzakereler sonucunda Mars'la makul bir fiyat üzerinde anlaşma sağlayamadık. Bunun üzerine Mars, maalesef tek taraflı olarak ürün tedarikini kesmeye karar verdi. Biz de alternatif olarak size 'Ja' markalı kendi ürünlerimizi öneriyoruz."Edeka süpermarketlerinin boş raflarını da "Değerli müşterilerimiz: Şu anda tedarikçimiz Mars GmbH'nin tüm ürünlerini sunamadığımızı size bildirdiğimiz için üzgünüz" yazısı süsledi. Edeka grubunun indirimli markası Netto'nun yakın tarihli Instagram gönderisinde "Mars'tan astronomik fiyatlar mı? O zaman Netto satın alın" çağrısı yapıldı. Bu bildiriler, enflasyonun yüzde 10 gibi rekor düzeyde seyrettiği Almanya'da, süpermarket zincirlerinin dünyanın en tanınmış markalarının fahiş fiyat artışlarını geri püskürtme çabasını yansıtıyor.ABD merkezli çokuluslu gıda devleri, ürünlerine fiyat zammı taleplerini, Ukrayna krizini takip eden Rusya yaptırımlarının enerji fiyatlarını körüklemesi sonucu üretim ve nakliye maliyetlerinin artmasıyla açıklıyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki perakendeciler ise zor bir zamanda müşterilerin satın alma gücünü koruduklarını ve bazı durumlarda yüzde 30'a varan fiyat artışlarının abartılı olduğunu söylüyor.AFP'ye konuşan Edeka sözcüsü, "Birçok uluslararası marka, karlarını artırmak için aşırı fiyatlar talep ederek enflasyonu suistimal etmeye çalışıyor" derken özellikle Mars'ın fiyat taleplerini 'haksız' diye niteledi. Rewe sözcüsü de 'süpermarketlerin bu zor zamanlarda alışveriş yapanların gereksiz yere cezalandırıldığını görmek istemediğini' söyledi.Nitekim Almanya'nın en büyük iki süpermarket zinciri olan Edeka ile Rewe, Twix ve Snickers barları, Ben's Original pirinç paketleri ve Whiskas kedi maması ile tanınan Mars firmasından 300'e yakın ürünü teslim almayı durdurdu. Alman medyasına göre Rewe, popüler kahvaltı gevreği için neredeyse yüzde 30'dan fazla fiyat zammı isteyen ABD şirketi Kellogg's ile de uzlaşmaya varamadı. Diğer markalarla da benzer fiyat savaşları sürüyor. Bazı mağazalarda Jacobs Douwe Egberts'in çay ve kahve ürünleri bulunmuyor. İndirim marketleri Aldi ve Lidl, dünyanın en büyük yoğurt üreticisi Danone'yi stoklamıyor.Edeka ile Coca-Cola ise mahkemelik oldu. Süpermarket zinciri, içecek devinin anlaşmazlık nedeniyle teslimatları durdurmasının hakları dahilinde olduğunu söyleyen mahkeme kararını temyize götürdü. Avrupa'da büyümenin itici gücü olan Alman ekonomisinin gelecek yıl resesyona girmesi bekleniyor. Rus gazı arzını kesilmesinin ardından hayat pahalılığı ve enerji krizinin ortasında sert bir kışa hazırlanan Alman tüketicilerin dertlerine süpermarketlerde aradıkları ürünleri bulamamak da eklendi.Berlin'in Karl-Marx Bulvarı'ndaki bir süpermarketten çıkan 24 yaşındaki Leana Kring, "Yiyecek, içecek ve hatta hijyen ürünleri bile eksik" dedi. Bu düello vesilesiyle süpermarketler alternatif adı altında kendilerinin daha ucuz ürünlerini müşteriye dayattı. Kendi markalarıyla yaptıkları satışlar, 2022'nin ilk çeyreğinde Alman süpermarket gelirlerinin yüzde 34.6'sını oluşturdu. Yani önceki yıla göre yüzde 1.2 artış gösterdi. Berlin'de bir Rewe mağazasından çıkan 30 yaşındaki Mirjam Branz, "Daha ucuz ve tadı aynı" görüşünü dile getirdi.

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almanya, süpermarket, gıda ürünü, gıda üretimi, üretici, şirket, abd