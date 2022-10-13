https://sputniknews.com.tr/20221013/almanyada-enflasyon-70-yilin-zirvesinde-1062256696.html

Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde

Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde

Almanya'da eylül ayında enflasyon 1951 yılının aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T11:05+0300

2022-10-13T11:05+0300

2022-10-13T11:05+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

enflasyon

enerji

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı nihai verilerini yayınladı.Buna göre, eylül ayında nihai rakamlarla tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Tüketici fiyatları AB ile uyumlulaştırılmış verilere göre ise yıllık yüzde 10.9 arttı.Tüketici fiyatlarında eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 artış görüldü.Eylülde AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.2 arttı.Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Ağustos ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 7.9 olmuştu.Destatis, ayrıca Ukrayna krizi nedeniyle artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyledi. Ülkede enerji fiyatları eylülde yıllık yüzde 43.9 arttı.

https://sputniknews.com.tr/20221010/almanyada-sirket-iflaslari-enerji-kriziyle-hizla-artiyor-1062167423.html

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