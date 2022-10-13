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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/almanyada-enflasyon-70-yilin-zirvesinde-1062256696.html
Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde
Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde
Almanya'da eylül ayında enflasyon 1951 yılının aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T11:05+0300
2022-10-13T11:05+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
enflasyon
enerji
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı nihai verilerini yayınladı.Buna göre, eylül ayında nihai rakamlarla tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Tüketici fiyatları AB ile uyumlulaştırılmış verilere göre ise yıllık yüzde 10.9 arttı.Tüketici fiyatlarında eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 artış görüldü.Eylülde AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.2 arttı.Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Ağustos ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 7.9 olmuştu.Destatis, ayrıca Ukrayna krizi nedeniyle artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyledi. Ülkede enerji fiyatları eylülde yıllık yüzde 43.9 arttı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/almanyada-sirket-iflaslari-enerji-kriziyle-hizla-artiyor-1062167423.html
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almanya, enflasyon, enerji
almanya, enflasyon, enerji

Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde

11:05 13.10.2022
© REUTERS / ALBERT GEAİspanya- Market
İspanya- Market - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© REUTERS / ALBERT GEA
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Almanya'da eylül ayında enflasyon 1951 yılının aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı nihai verilerini yayınladı.
Buna göre, eylül ayında nihai rakamlarla tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Tüketici fiyatları AB ile uyumlulaştırılmış verilere göre ise yıllık yüzde 10.9 arttı.
Tüketici fiyatlarında eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 artış görüldü.
Eylülde AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.2 arttı.
Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Ağustos ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 7.9 olmuştu.
Destatis, ayrıca Ukrayna krizi nedeniyle artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyledi. Ülkede enerji fiyatları eylülde yıllık yüzde 43.9 arttı.
Almanya - Berlin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
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10 Ekim, 22:53
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