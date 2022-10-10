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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/almanyada-sirket-iflaslari-enerji-kriziyle-hizla-artiyor-1062167423.html
Almanya'da şirket iflasları enerji kriziyle hızla artıyor
Almanya'da şirket iflasları enerji kriziyle hızla artıyor
Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının son zamanlarda yüksek enerji fiyatları, çalışan ücreti ve kredi faiz... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T22:53+0300
2022-10-10T22:53+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
şirket
iflas
enerji
kriz
ekonomik kriz
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IWH ülkede şirket iflas trendlerine ilişkin eylül raporunu açıkladı. Buna göre, Almanya'da eylülde şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları Eylül 2021’ye göre yüzde 34 artarak 762’ye yükseldi.Açıklamada, Enstitüsü'nün bir ay önce eylülde iflaslarda yıllık bazda 25'lik bir artış öngördüğü hatırlatılarak, "Bu ay için, IWH'nin öncü göstergeleri yıllık yaklaşık üçte bir oranında daha fazla iflas rakamlarına işaret ediyor. Kasım ayında, artış yüzde 40'u bile aşılabilir” denildi.IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya yönelik değerlendirmesinde, Almanya’da önümüzdeki aylarda iflas eden şirket sayısının üretim maliyetlerindeki artışın etkisiyle belirgin şekilde artmaya devam edeceğine işaret etti.Artan iflasların ciddi şekilde kötüleşen ekonomik duruma ek olarak önemli üretim faktörlerinin fiyatlarındaki keskin artıştan kaynaklandığını vurgulayan Müller, ülkede enerji maliyetlerine ek olarak, çalışan ücretleri ve kredi faizleri de arttığını ifade etti.Uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malını daha pahalı hale getiriyor.Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasında geri dönüş de Alman şirketlerin finansman maliyetlerini de artırıyor.Bunlara ek olarak, yasal asgari saatlik ücret, ekimden itibaren 10,45 euro'dan 12 euro'ya yükseltildi. Bununla, Alman şirketler başka bir maliyet faktörüyle karşı karşıya kaldı.ECB Yönetim Konseyi, 8 Eylül'deki toplantısında bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırmıştı. Böylece, banka 1999’da Avrupa Ortak Para Birimi'nin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu. ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine rağmen, faiz oranlarını 2011’den beri en yüksek seviyeye çıkarması dikkati çekmişti.Enerji maliyetlerinin çok yükselmesi nedeniyle son zamanlarda Alman siyaset ve iş dünyasından sanayi şirketlerinde bir iflas dalgası uyarısı gelmişti.Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği’ne (BVMW) göre, ülkede şirketlerin yüzde 52’si yüksek enerji fiyatları nedeniyle ekonomik varlıklarını tehdit altında hissediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/fitchten-ingiltere-derin-resesyona-giriyor-uyarisi-1062166720.html
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almanya, şirket, iflas, enerji, kriz, ekonomik kriz
almanya, şirket, iflas, enerji, kriz, ekonomik kriz

Almanya'da şirket iflasları enerji kriziyle hızla artıyor

22:53 10.10.2022
© AAAlmanya - Berlin
Almanya - Berlin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AA
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Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının son zamanlarda yüksek enerji fiyatları, çalışan ücreti ve kredi faiz artışları nedeniyle eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 arttığını belirtti.
IWH ülkede şirket iflas trendlerine ilişkin eylül raporunu açıkladı. Buna göre, Almanya'da eylülde şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları Eylül 2021’ye göre yüzde 34 artarak 762’ye yükseldi.
Açıklamada, Enstitüsü'nün bir ay önce eylülde iflaslarda yıllık bazda 25'lik bir artış öngördüğü hatırlatılarak, "Bu ay için, IWH'nin öncü göstergeleri yıllık yaklaşık üçte bir oranında daha fazla iflas rakamlarına işaret ediyor. Kasım ayında, artış yüzde 40'u bile aşılabilir” denildi.
IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya yönelik değerlendirmesinde, Almanya’da önümüzdeki aylarda iflas eden şirket sayısının üretim maliyetlerindeki artışın etkisiyle belirgin şekilde artmaya devam edeceğine işaret etti.
Artan iflasların ciddi şekilde kötüleşen ekonomik duruma ek olarak önemli üretim faktörlerinin fiyatlarındaki keskin artıştan kaynaklandığını vurgulayan Müller, ülkede enerji maliyetlerine ek olarak, çalışan ücretleri ve kredi faizleri de arttığını ifade etti.
Uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malını daha pahalı hale getiriyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasında geri dönüş de Alman şirketlerin finansman maliyetlerini de artırıyor.
Bunlara ek olarak, yasal asgari saatlik ücret, ekimden itibaren 10,45 euro'dan 12 euro'ya yükseltildi. Bununla, Alman şirketler başka bir maliyet faktörüyle karşı karşıya kaldı.
ECB Yönetim Konseyi, 8 Eylül'deki toplantısında bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırmıştı. Böylece, banka 1999’da Avrupa Ortak Para Birimi'nin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu. ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine rağmen, faiz oranlarını 2011’den beri en yüksek seviyeye çıkarması dikkati çekmişti.
Enerji maliyetlerinin çok yükselmesi nedeniyle son zamanlarda Alman siyaset ve iş dünyasından sanayi şirketlerinde bir iflas dalgası uyarısı gelmişti.
Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği’ne (BVMW) göre, ülkede şirketlerin yüzde 52’si yüksek enerji fiyatları nedeniyle ekonomik varlıklarını tehdit altında hissediyor.
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
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