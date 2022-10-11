https://sputniknews.com.tr/20221011/imf-2023te-pek-cok-ulke-ekonomik-durgunlugu-hissedecek-almanya-ve-italya-resesyona-girecek-1062194246.html
IMF: 2023'te pek çok ülke ekonomik durgunluğu hissedecek, Almanya ve İtalya resesyona girecek
IMF: 2023'te pek çok ülke ekonomik durgunluğu hissedecek, Almanya ve İtalya resesyona girecek
Uluslararası Para Fonu (IMF) son Dünya Ekonomik Görünümü raporunu yayımlayarak özellikle Avrupa'ya yönelik uyarılarda bulundu. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T17:09+0300
2022-10-11T17:09+0300
2022-10-11T17:13+0300
ekonomi
uluslararası para fonu (imf)
almanya
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IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre gelecek yıl küresel çapta ekonomik büyüme daha da yavaşlayacak ve Almanya ile İtalya resesyona girecek.
almanya
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MIA „Rosiya Segodnya“
uluslararası para fonu (imf), almanya
uluslararası para fonu (imf), almanya
IMF: 2023'te pek çok ülke ekonomik durgunluğu hissedecek, Almanya ve İtalya resesyona girecek
17:09 11.10.2022 (güncellendi: 17:13 11.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Uluslararası Para Fonu (IMF) son Dünya Ekonomik Görünümü raporunu yayımlayarak özellikle Avrupa'ya yönelik uyarılarda bulundu.
IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre gelecek yıl küresel çapta ekonomik büyüme daha da yavaşlayacak ve Almanya ile İtalya resesyona girecek.