https://sputniknews.com.tr/20221011/imf-2023te-pek-cok-ulke-ekonomik-durgunlugu-hissedecek-almanya-ve-italya-resesyona-girecek-1062194246.html

IMF: 2023'te pek çok ülke ekonomik durgunluğu hissedecek, Almanya ve İtalya resesyona girecek

IMF: 2023'te pek çok ülke ekonomik durgunluğu hissedecek, Almanya ve İtalya resesyona girecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) son Dünya Ekonomik Görünümü raporunu yayımlayarak özellikle Avrupa'ya yönelik uyarılarda bulundu. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T17:09+0300

2022-10-11T17:09+0300

2022-10-11T17:13+0300

ekonomi

uluslararası para fonu (imf)

almanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1062194246.jpg?1665497622

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre gelecek yıl küresel çapta ekonomik büyüme daha da yavaşlayacak ve Almanya ile İtalya resesyona girecek.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası para fonu (imf), almanya