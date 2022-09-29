https://sputniknews.com.tr/20220929/almanyada-enflasyon-eylulde-roket-gibi-firlayip-cift-haneye-cikti-1061762955.html
Almanya'da enflasyon eylülde roket gibi fırlayıp çift haneye çıktı
Almanya'da enflasyon eylülde roket gibi fırlayıp çift haneye çıktı
Alman federal istatistik kurumu Destatis, yıllık enflasyonun eylülde yüzde 7.9'dan yüzde 10'a çıktığını açıkladı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T16:04+0300
2022-09-29T16:04+0300
2022-09-29T16:08+0300
ekonomi
enflasyon
enerji
fiyat
artış
almanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103088/96/1030889624_0:92:4575:2665_1920x0_80_0_0_1eb0b100925fcd40fe21a79b91482866.jpg
ABD'nin Rusya yaptırımlarının peşine takılan Avrupa'da Kuzey Akım 1'den Rus gazı akışının durması ve Kuzey Akım 1 ve 2'ye sabotaj düzenlenmesi eşliğinde enerji fiyatları fırlarken, Almanya'da enflasyon eylül ayında keskin tırmanış gösterdi.Almanya'da tüketici fiyatları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 arttı. Ağustosta bu artış oranı yüzde 7.9'du.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103088/96/1030889624_449:0:4124:2756_1920x0_80_0_0_b4c28e5dfeb347d3351491e84038bd0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enflasyon, enerji, fiyat, artış, almanya
enflasyon, enerji, fiyat, artış, almanya
Almanya'da enflasyon eylülde roket gibi fırlayıp çift haneye çıktı
16:04 29.09.2022 (güncellendi: 16:08 29.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Alman federal istatistik kurumu Destatis, yıllık enflasyonun eylülde yüzde 7.9'dan yüzde 10'a çıktığını açıkladı.
ABD'nin Rusya yaptırımlarının peşine takılan Avrupa'da Kuzey Akım 1'den Rus gazı akışının durması ve Kuzey Akım 1 ve 2'ye sabotaj düzenlenmesi eşliğinde enerji fiyatları fırlarken, Almanya'da enflasyon eylül ayında keskin tırmanış gösterdi.
Almanya'da tüketici fiyatları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 arttı. Ağustosta bu artış oranı yüzde 7.9'du.