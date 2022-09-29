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https://sputniknews.com.tr/20220929/almanyada-enflasyon-eylulde-roket-gibi-firlayip-cift-haneye-cikti-1061762955.html
Almanya'da enflasyon eylülde roket gibi fırlayıp çift haneye çıktı
Almanya'da enflasyon eylülde roket gibi fırlayıp çift haneye çıktı
Alman federal istatistik kurumu Destatis, yıllık enflasyonun eylülde yüzde 7.9'dan yüzde 10'a çıktığını açıkladı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T16:04+0300
2022-09-29T16:08+0300
ekonomi
enflasyon
enerji
fiyat
artış
almanya
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ABD'nin Rusya yaptırımlarının peşine takılan Avrupa'da Kuzey Akım 1'den Rus gazı akışının durması ve Kuzey Akım 1 ve 2'ye sabotaj düzenlenmesi eşliğinde enerji fiyatları fırlarken, Almanya'da enflasyon eylül ayında keskin tırmanış gösterdi.Almanya'da tüketici fiyatları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 arttı. Ağustosta bu artış oranı yüzde 7.9'du.
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enflasyon, enerji, fiyat, artış, almanya
enflasyon, enerji, fiyat, artış, almanya

Almanya'da enflasyon eylülde roket gibi fırlayıp çift haneye çıktı

16:04 29.09.2022 (güncellendi: 16:08 29.09.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL View of the Berlin skyline seen from Potsdamer Platz to Alexanderplatz, including the TV Tower, the Berlin Cathedral (R), the Berlin palace under construction and the city's town hall (Rotes Rathaus, R)
View of the Berlin skyline seen from Potsdamer Platz to Alexanderplatz, including the TV Tower, the Berlin Cathedral (R), the Berlin palace under construction and the city's town hall (Rotes Rathaus, R) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Ayrıntılar geliyor
Alman federal istatistik kurumu Destatis, yıllık enflasyonun eylülde yüzde 7.9'dan yüzde 10'a çıktığını açıkladı.
ABD'nin Rusya yaptırımlarının peşine takılan Avrupa'da Kuzey Akım 1'den Rus gazı akışının durması ve Kuzey Akım 1 ve 2'ye sabotaj düzenlenmesi eşliğinde enerji fiyatları fırlarken, Almanya'da enflasyon eylül ayında keskin tırmanış gösterdi.
Almanya'da tüketici fiyatları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 arttı. Ağustosta bu artış oranı yüzde 7.9'du.
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