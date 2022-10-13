https://sputniknews.com.tr/20221013/rusyadan-turkiyeye-dogalgaz-merkezi-hazirligi-turkiyenin-guvenilir-bulundugunu-gosteriyor-1062280131.html

Rusya’dan Türkiye’ye ‘doğalgaz merkezi’ hazırlığı: ‘Türkiye’nin güvenilir bulunduğunu gösteriyor’

Rusya’dan Türkiye’ye ‘doğalgaz merkezi’ hazırlığı: ‘Türkiye’nin güvenilir bulunduğunu gösteriyor’

Rus lider Vladimir Putin, Rusya’nın Avrupa’ya enerji tedariki için hazır olduğunu söyledi ve Türkiye’de bir ‘doğalgaz dağıtım merkezi’ kurulmasını teklif etti... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T20:27+0300

2022-10-13T20:27+0300

2022-10-13T20:27+0300

görüş

türkiye

rusya

doğalgaz

kuzey akım

doğalgaz boru hattı

türk akım

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

avrupa

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Avrupa’ya enerji kaynaklarını iletmeye hazır olduklarını söyleyerek “Ortaklarımız da bunu isterse, Kuzey Akım boru hatları üstünden iletilemeyen gazı, Türkiye’de büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturarak Karadeniz bölgesine ulaştırabiliriz” ifadelerini kullandı. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nda (CİCA) bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Putin, Türkiye ve diğer olası alıcıların isteği durumunda ‘bir doğalgaz boru hattı sistemi daha inşa etme ve Türkiye topraklarında, üçüncü ülkelere, hepsinden önce de, eğer bunu isterlerse, Avrupa ülkelerine satış için bir doğalgaz merkezi oluşturma olasılığını’ değerlendirebileceklerini açıkladı. Bu merkezin sadece bir tedarik alanı değil, fiyat belirleme alanı olarak da çalışabileceğine işaret eden Putin, Türkiye’nin ‘en güvenli rota’ olduğunu söyledi.Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi oluşturma fikrini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez söz konusu projeyi ‘teknik olarak mümkün’ olarak tanımladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Türkiye’de yeni bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının oldukça olumlu tepki verdiğini açıkladı. Söz konusu teklifi Sputnik’e AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Rusya Dostluk Grubu Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve gazeteci-yazar Ceyhun Bozkurt değerlendirdi.‘Stratejik öneme sahip jeopolitik bir konumda olan Türkiye, elbette bu konuda da rol oynayabilir’AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ukrayna krizinde Türkiye’nin üstlendiği role dikkat çekerek “Türkiye, küresel bir aktör olarak duruşuyla, liderliğiyle, diplomatik başarısıyla, dünyadaki krizlerin çözülmesinde önemli bir rol üstleniyor. Dünya tahıl krizinin çözülmesi ve gıda güvenliği için ülkemiz, herkesin takdir ettiği kilit bir rol oynadı. Dünya barışının güçlü bir şekilde tesis edilmesi, konjonktürel sorunların ortak akılla çözülmesi tüm insanlığın ihtiyacı. Bugün Avrupa’da büyük bir enerji krizi konuşuluyor. Stratejik öneme sahip jeopolitik bir konumda olan Türkiye, elbette bu konuda da rol oynayabilir” dedi.‘Türkiye yaklaşan kış öncesinde olası bir enerji krizinin aşılması için de üzerine düşeni yapacaktır’“Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ‘Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturabiliriz’ açıklaması Türkiye’nin uluslararası diplomasi de geldiği noktayı net bir şekilde ortaya koymaktadır” ifadelerini kullanan TBMM Rusya Dostluk Grubu Üyesi Hasan Turan ise “Türkiye son dönemde uyguladığı denge ve barış politikalarıyla güven ve istikrarın merkezi olmuştur. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta tarafların iletişim kurabildiği yegane ülke olması nedeniyle bölge ve dünya barışı için de en büyük aktör konumundadır. Tahıl krizinin aşılmasında büyük gayret gösteren ve dünyanın takdirini alan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin yaklaşan kış öncesinde olası bir enerji krizinin aşılması için de üzerine düşeni yapacaktır. Rusya Devlet Başkanının bu açıklaması Türkiye’nin güven veren, sözüne itibar edilen bir ülke olmasının ve başarılı diplomatik ilişkiler kurmasının sonucudur. Türkiye jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarı ile Doğu-Batı arasında vazgeçilmez bir ülkedir. Türkiye’yi hiç kimse yok sayamaz, bölgemizde Türkiyesiz hiçbir plan hayata geçemez” diye konuştu.‘Yaz döneminde ciddi bir sıkıntı olmadı ama yavaş yavaş kışa gelirken Avrupa insani boyutta zorlanmaya başladı’Ukrayna krizinde Atlantik dünyasının Rusya’ya karşı bir tavır aldığına dikkat çeken gazeteci Bozkurt, Türkiye’nin NATO üyesi olmasına rağmen milli çıkarlarını öne çıkardığına vurgu yaptı:‘Türkiye’nin Rusya tarafından güvenilir bulunduğunu gösteriyor’“Türkiye’nin Avrupa gönderimlerinde bir merkez olması ve buradan sevk edilmesi son derece kritik” ifadelerini kullanan Bozkurt, “Bu Türkiye’nin Rusya tarafından güvenilir bulunduğunu da gösteriyor. Tahıl koridoru, yaptırımlara katılmaması, Rusya ile diyaloğu kesmemesi, Rusya-Ukrayna arasında gerçek bir barış zemini bulmak için çaba göstermesi bir güven telkin ettiğini gösteriyor. Bu olumlu. Türkiye de buna olumlu yaklaştı. Özellikle Enerji Bakanı’nın teknik olarak mümkün olduğunu söylemesi, Türk yetkililerden gelen açıklamalar ve en sonunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini medyaya yansıyanlardan görüyoruz. Umarız süreç olumlu neticelenir ve Türkiye ile Rusya arasında atılacak bu adım bir anlamda Avrupa’nın da gerçekten Amerika’nın politik bağımlılığından çıkarak daha bağımsız adım atmasını sağlar” dedi.‘Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği sabotajları engelleyecektir’Türkiye’nin bir doğalgaz merkezi olması durumunda Kuzey Akım boru hatlarına gerçekleştirilen sabotaj ihtimalini de değerlendiren Bozkurt “Kuzey Akım-1’i sabote edenler, saldırıyı yapanlar TürkAkım’ı da hedefe aldılar. Ama Rusya bunu engellediğini açıkladı. Yarın bir gün merkez olması durumunda buna karşı bu tarz girişimlerin olması mümkündür. Ama Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği bu sabotajları engelleyecektir. Gerek istihbarat gerek askeri boyutlarda gerekli tertibatların alınması, takiplerin yapılması durumunda bu sabotajlar engellenir. Çünkü Kuzey Akım-1’e yapılan sabotajda ilgili ülkelerin kara sınırında yapılmasından dolayı o ülkelerin de zafiyetini görüyoruz. Zafiyet gösterildiği için o kuvvetler sabote ettiler. Zafiyet olmadığı sürece ki Türkiye bu konuda son derece hassas ve istihbarat, güvenlik güçleri bu sabotajları engelleyebilecek kapasiteye sahip, beklenebilir ama muhtemelen zor” diye konuştu.‘Eğer ortak bir çalışmayla fiyatlandırma yapılırsa Türkiye açısından da avantajlar barındırır’Türkiye’nin de söz konusu durumda doğalgaz fiyatlarından etkilendiğini söyleyen Bozkurt, “Bu işin biraz teknik boyutu da yüksek ama doğalgaz fiyatları yükseldi. Sonuçta savaşın ve NATO’nun kışkırtmalarının, gerilimlerin etkisi. Bundan Türkiye de etkileniyor. Bu noktada eğer ortak bir çalışmayla fiyatlandırma yapılırsa Türkiye açısından da avantajlar barındırır. Türkiye’nin daha ucuz doğalgaz satın almasına yol açabilir. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin iki ülkeye kazandırdığı başka bir alan olabilir bir anlamda. Sonuçta doğalgazda Rusya ile ciddi bir ilişkimiz var. Böyle bir merkezle bir fiyatlandırmayla da ucuz doğalgaz olursa Türkiye açısından, tabii Avrupa açısından da ayrı bir fiyat belirlenebilir. Ama daha ucuz doğalgaz Türkiye açısından belirlenirse avantaj olacaktır. Ayrıca bu Türk insanının bakış açısını da etkileyecektir. Türk-Rus ilişkilerine yönelik senelerdir sabotaj yapılıyor. Türkiye ile Rusya arasındaki iletişimin kuvvetlenmesi Türk insanının Rusya’ya bakış açısındaki olumlu etkiyi de artıracaktır” diye sözlerine son verdi.

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türkiye, rusya, doğalgaz, kuzey akım, doğalgaz boru hattı, türk akım, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, avrupa, abd, enerji