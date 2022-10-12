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https://sputniknews.com.tr/20221012/donmez-turkiyenin-enerji-merkezi-olmasina-yonelik-teklifi-degerlendirdi-teknik-olarak-mumkun-1062237541.html
Dönmez, Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yönelik teklifi değerlendirdi: 'Teknik olarak mümkün'
Dönmez, Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yönelik teklifi değerlendirdi: 'Teknik olarak mümkün'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi oluşturma... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T17:28+0300
2022-10-12T17:35+0300
türkiye
enerji
doğalgaz
rusya
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
fatih dönmez
avrupa
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Bakan Dönmez, başkent Moskova'daki "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturumda konuştu.Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un başkanı Aleksey Miller, Rus doğalgazının sevkiyatı için Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi oluşturma fikrini değerlendiren Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım" dedi.Dönmez, TürkAkım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda Akkuyu'da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221012/gazprom-turkiyenin-ab-sinirinda-dogalgaz-dagitim-merkezi-olusturabiliriz--1062231259.html
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enerji, doğalgaz, rusya, türkiye, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, avrupa
enerji, doğalgaz, rusya, türkiye, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, avrupa

Dönmez, Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yönelik teklifi değerlendirdi: 'Teknik olarak mümkün'

17:28 12.10.2022 (güncellendi: 17:35 12.10.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturuma katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus Enerji Haftası kapsamında düzenlenen Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor? başlıklı oturuma katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi oluşturma fikrini değerlendirdi ve "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün" dedi.
Bakan Dönmez, başkent Moskova'daki "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturumda konuştu.
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un başkanı Aleksey Miller, Rus doğalgazının sevkiyatı için Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi oluşturma fikrini değerlendiren Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım" dedi.
Dönmez, TürkAkım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda Akkuyu'da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır." ifadelerini kullandı.
Gazprom CEO'su Aleksey Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
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Gazprom: Türkiye’nin AB sınırında doğalgaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz
15:07
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