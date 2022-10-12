https://sputniknews.com.tr/20221012/donmez-turkiyenin-enerji-merkezi-olmasina-yonelik-teklifi-degerlendirdi-teknik-olarak-mumkun-1062237541.html

Dönmez, Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yönelik teklifi değerlendirdi: 'Teknik olarak mümkün'

Dönmez, Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yönelik teklifi değerlendirdi: 'Teknik olarak mümkün'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi oluşturma... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T17:28+0300

2022-10-12T17:28+0300

2022-10-12T17:35+0300

türkiye

enerji

doğalgaz

rusya

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

fatih dönmez

avrupa

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Bakan Dönmez, başkent Moskova'daki "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturumda konuştu.Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un başkanı Aleksey Miller, Rus doğalgazının sevkiyatı için Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi oluşturma fikrini değerlendiren Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım" dedi.Dönmez, TürkAkım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda Akkuyu'da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221012/gazprom-turkiyenin-ab-sinirinda-dogalgaz-dagitim-merkezi-olusturabiliriz--1062231259.html

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enerji, doğalgaz, rusya, türkiye, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, avrupa