'Petrol üretimini azaltma kararı ABD'ye nispet değil' diyen Riyad, Biden'ın seçim hesabını açık etti
13:13 13.10.2022 (güncellendi: 13:26 13.10.2022)
© AAABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
© AA
OPEC+'nın kasımdan itibaren petrol üretimini azaltma kararının siyasi değil, ekonomik olduğunu ve oybirliğiyle alındığını açıklayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bu vesileyle Biden yönetiminin Riyad'a petrol arzı kesintisini geciktirmesi ve kasımdaki ABD ara seçimlerinden sonra devreye sokması için baskı yaptığını ifşa etti.
Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkeden oluşan OPEC+'nın petrol üretimini kasımdan itibaren günde 2 milyon varil azaltma kararıyla ağır darbe alan ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirme tepkisi' üzerine Riyad'dan açıklama geldi.
Suudi Dışişleri Bakanlığı, bugün yayımladığı yazılı açıklamada, petrol üretimini azaltma kararını, Suudi kraliyetinin uluslararası ihtilaflarda taraf tutması ve ABD ile müttefiklerine karşı siyasi saiklerle hareket etmesi olarak tasvir eden görüşleri incelediğini belirtti.
#SaudiArabia Denies Political Motive in #OPEC+ Decision https://t.co/bK35bwdsK6 pic.twitter.com/DkYyJNHDVd— Sputnik (@SputnikInt) October 13, 2022
Bu suçlamaları reddeden açıklamada şöyle denildi:
"Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti, öncelikle gerçeklere dayanmayan ve OPEC+ kararını tamamen ekonomik bağlamının dışında tasvir etmeye dayanan bu açıklamaları tamamen reddettiğini ifade etmek istiyor. Bu karar, OPEC+ grubunun tüm üye ülkeleri tarafından oybirliğiyle alındı."
Incredible. Saudi Arabia just threw @JoeBiden under the bus. The Saudis expose that Biden wanted them to delay a decision about limiting oil production until after the midterms because Biden didn’t want new fuel price hikes until after the election. Very corrupt and impeachable. pic.twitter.com/fcfkwSWoO7— Kim Dotcom (@KimDotcom) October 13, 2022
Suudi Dışişleri açıklaması, Biden yönetiminin Riyad'a petrol arzı kesintisini geciktirmesi ve kasımdaki ABD ara seçimlerinden sonra devreye sokması için baskı yaptığını da ifşa etti.
Açıklamada 'ABD'nin önerdiği gibi OPEC+ kararını bir ay ertelemenin olumsuz ekonomik sonuçlar doğuracağı' ifade edildi.
Suudi kraliyetinin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna'daki durumla ilgili kararlarını desteklediğini belirten açıklamada, "Krallık, ABD ile olan ilişkisini her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet eden stratejik bir ilişki olarak gördüğünü teyit eder" denildi.