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https://sputniknews.com.tr/20221013/petrol-uretimini-azaltma-karari-abdye-nispet-degil-diyen-riyad-bidenin-secim-hesabini-acik-etti-1062263109.html
'Petrol üretimini azaltma kararı ABD'ye nispet değil' diyen Riyad, Biden'ın seçim hesabını açık etti
'Petrol üretimini azaltma kararı ABD'ye nispet değil' diyen Riyad, Biden'ın seçim hesabını açık etti
OPEC+'nın kasımdan itibaren petrol üretimini azaltma kararının siyasi değil, ekonomik olduğunu ve oybirliğiyle alındığını açıklayan Suudi Arabistan Dışişleri... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T13:13+0300
2022-10-13T13:26+0300
ekonomi
abd
suudi arabistan
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Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkeden oluşan OPEC+'nın petrol üretimini kasımdan itibaren günde 2 milyon varil azaltma kararıyla ağır darbe alan ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirme tepkisi' üzerine Riyad'dan açıklama geldi. Suudi Dışişleri Bakanlığı, bugün yayımladığı yazılı açıklamada, petrol üretimini azaltma kararını, Suudi kraliyetinin uluslararası ihtilaflarda taraf tutması ve ABD ile müttefiklerine karşı siyasi saiklerle hareket etmesi olarak tasvir eden görüşleri incelediğini belirtti. Bu suçlamaları reddeden açıklamada şöyle denildi:"Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti, öncelikle gerçeklere dayanmayan ve OPEC+ kararını tamamen ekonomik bağlamının dışında tasvir etmeye dayanan bu açıklamaları tamamen reddettiğini ifade etmek istiyor. Bu karar, OPEC+ grubunun tüm üye ülkeleri tarafından oybirliğiyle alındı."Suudi Dışişleri açıklaması, Biden yönetiminin Riyad'a petrol arzı kesintisini geciktirmesi ve kasımdaki ABD ara seçimlerinden sonra devreye sokması için baskı yaptığını da ifşa etti.Açıklamada 'ABD'nin önerdiği gibi OPEC+ kararını bir ay ertelemenin olumsuz ekonomik sonuçlar doğuracağı' ifade edildi.Suudi kraliyetinin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna'daki durumla ilgili kararlarını desteklediğini belirten açıklamada, "Krallık, ABD ile olan ilişkisini her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet eden stratejik bir ilişki olarak gördüğünü teyit eder" denildi.
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abd, suudi arabistan, opec+
abd, suudi arabistan, opec+

'Petrol üretimini azaltma kararı ABD'ye nispet değil' diyen Riyad, Biden'ın seçim hesabını açık etti

13:13 13.10.2022 (güncellendi: 13:26 13.10.2022)
© AAABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
ABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AA
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OPEC+'nın kasımdan itibaren petrol üretimini azaltma kararının siyasi değil, ekonomik olduğunu ve oybirliğiyle alındığını açıklayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bu vesileyle Biden yönetiminin Riyad'a petrol arzı kesintisini geciktirmesi ve kasımdaki ABD ara seçimlerinden sonra devreye sokması için baskı yaptığını ifşa etti.
Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkeden oluşan OPEC+'nın petrol üretimini kasımdan itibaren günde 2 milyon varil azaltma kararıyla ağır darbe alan ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirme tepkisi' üzerine Riyad'dan açıklama geldi.
Suudi Dışişleri Bakanlığı, bugün yayımladığı yazılı açıklamada, petrol üretimini azaltma kararını, Suudi kraliyetinin uluslararası ihtilaflarda taraf tutması ve ABD ile müttefiklerine karşı siyasi saiklerle hareket etmesi olarak tasvir eden görüşleri incelediğini belirtti.
Bu suçlamaları reddeden açıklamada şöyle denildi:
"Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti, öncelikle gerçeklere dayanmayan ve OPEC+ kararını tamamen ekonomik bağlamının dışında tasvir etmeye dayanan bu açıklamaları tamamen reddettiğini ifade etmek istiyor. Bu karar, OPEC+ grubunun tüm üye ülkeleri tarafından oybirliğiyle alındı."
Suudi Dışişleri açıklaması, Biden yönetiminin Riyad'a petrol arzı kesintisini geciktirmesi ve kasımdaki ABD ara seçimlerinden sonra devreye sokması için baskı yaptığını da ifşa etti.
Açıklamada 'ABD'nin önerdiği gibi OPEC+ kararını bir ay ertelemenin olumsuz ekonomik sonuçlar doğuracağı' ifade edildi.
Suudi kraliyetinin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna'daki durumla ilgili kararlarını desteklediğini belirten açıklamada, "Krallık, ABD ile olan ilişkisini her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet eden stratejik bir ilişki olarak gördüğünü teyit eder" denildi.
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