https://sputniknews.com.tr/20221012/suudi-medyasi-abdnin-riyadla-iliskiler-gozden-geciriliyor-aciklamasina-sert-tepki-gosterdi-1062246802.html

Suudi medyası ABD'nin 'Riyad'la ilişkiler gözden geçiriliyor' açıklamasına sert tepki gösterdi

Suudi medyası ABD'nin 'Riyad'la ilişkiler gözden geçiriliyor' açıklamasına sert tepki gösterdi

Suudi Arabistan medyası, ABD Başkanı Biden'ın "Riyad ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine" dair açıklamalarına sert tepki gösterdi. "Okaz" gazetesi... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T22:47+0300

2022-10-12T22:47+0300

2022-10-12T23:34+0300

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suudi arabistan

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ABD yönetiminin, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararına tepkisi, Suudi Arabistan medyasında geniş yankı buldu.Bazı medya organları ve Suudi kullanıcılar ABD'yi "fırsatçılık ve ergenlik" suçlarken, bazıları "Washington'un Riyad 'a karşı seçenekleri sıfır" ifadeleriyle Biden yönetimin karara karşı yapacak hiçbir şeyi olmadığını vurguladı.'Washington'un ergenliği ne zaman bitecek?'"Okaz" gazetesi yazarlarından Rami el-Halife el-Ali, "Washington'un ergenliği ne zaman bitecek?" başlıklı yazısında, ABD'nin OPEC+ grubunun kararı nedeniyle Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmasını "mantıksız" olarak nitelendirdi ve Biden yönetimini "ergen" bir tavır takınmakla eleştirdi.İki ülke arasındaki ilişkilerin her iki tarafın çıkarlarının karşılıklı anlaşılmasının üzerine kurulması gerektiğini vurgulayan yazar, “Washington'un sadece kendini ve çıkarlarını düşünen pervasız bir ergen gibi davranmayı bırakmalı” dedi."Sabk" gazetesinin internet sitesinde, "Biden'ın söylediklerinin ardından, Muhammed bin Selman'ın ABD'nin güçlenmesine Suudi Arabistan'ın katkı sağladığı yönündeki ifadeleri paylaşılıyor" mesajıyla bir video yayınlandı. Videoda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın daha önce verdiği bir röportajında söylediği, ABD'nin güçlenmesine Suudi Arabistan'ın destek verdiği yönündeki ifadeleri yer alıyor.Selman, “Düşünün ki 10 milyon varil petrol (ki ucuz, üretim maliyeti 3-6 dolar) İngiltere'ye gitseydi, Amerika bugünkü durumunda olmazdı” diyerek Suudi Arabistan’ın ABD’nin gücüne katkı sunduğunu vurguluyor. Biden, CNN’e yaptığı açıklamada, “Şu anda bu ilişkileri değerlendirme sürecindeyim. Temsilciler Meclisi ve Senato kasım ayında görevine geri döndüğünde, Suudi Arabistan’ın Rusya ile yaptıklarının sonuçları olacak” ifadelerini kullanmıştı.‘ABD’nin gaz krizini ele alma biçimi’"Er-Riyad" gazetesi ise, ABD’nin fırstaçlığı’na dikkat çekti. Gazete yayımlanan başyazıda da "Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin artırılmasını isteyen Batılı ülkelerin baskısıyla karşı karşıya kaldığı ancak Riyad yönetiminin ülkenin çıkarlarını ve petrol piyasasının istikrarını gözettiği" ifade edildi.Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı (SPA) tarafından Riyad gazetesinden aktarılan ilgili kısımda, Suudi Arabistan ve ABD’nin krizi ele alma şeklini karşılaştırarak, şu ifadelere yer verildi:'Medine' gazetesinin haberinde ise ABD Başkanı Biden'ın popülaritesinin kasım ayındaki Kongre seçimleri öncesinde başkanlık döneminin en düşük seviyesinde olduğu belirtildi. "ABD tarihinin en yaşlı başkanı" Biden'ın 20 Kasım'da 80 yaşına gireceği vurgulanan haberde, ikinci dönem seçilmesi durumunda ise 86 yaşına kadar görevde kalabileceği kaydedildi.'Washington'ın Riyad'a karşı seçenekleri sıfır'Okaz gazetesi, 9 Ekim’deki sayısında da “Washington'ın Riyad'a karşı seçenekleri sıfır" başlığıyla yayımlandı.Aynı gün, resmi Al-Ekhbariya kanalında yayınlanan programda, petrol kararının krizi tartışıldı. Programa katılan analist Ali el Anzi, Suudi Arabistan’ın birçok seçeneği olduğunu ve önemli bir aktör olduğunu vurguladı. Ne olmuştu?OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise dün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221012/suudi-arabistan-abd-ile-iliskilerimiz-stratejik-opec-kararlari-ise-sadece-ekonomiktir-1062213670.html

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