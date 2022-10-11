https://sputniknews.com.tr/20221011/abd-senatosuna-suudi-arabistana-silah-satisini-durduran-yasa-tasarisi-sunuldu-1062204970.html

ABD Senatosu’na Suudi Arabistan'a silah satışını durduran yasa tasarısı sunuldu

ABD Senatosu’na Suudi Arabistan'a silah satışını durduran yasa tasarısı sunuldu

Riyad'ın OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararına katılmasının ardından Connecticut eyaleti Senatörü Demokrat Richard Blumenthal, Suudi Arabistan'a... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T21:51+0300

2022-10-11T21:51+0300

2022-10-11T21:53+0300

dünya

suudi arabistan

richard blumenthal

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ABD Senatörü Richard Blumenthal, Suudi Arabistan’a silah satışının bir yıllığına durdurulmasını öngören tasarıyı Senato’ya sunduğunu belirtti.Tasarının metninde, “Suudi Arabistan Krallığı’na silah ve mühimmatın doğrudan ticari ve yurtdışı askeri satışlarının geçici olarak bir yıllığına askıya alınmasını sağlaması” ifade edildi.Senatör Blumenthal, kendi sitesinden yaptığı açıklamada, tasarıyı Senato’ya sunduğunu yazdı.Beyaz Saray: Biden, OPEC kararının ardından Suudiler ile ilişkileri gözden geçiriyorÖte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğini söyledi.Kirby, CNN televizyonuna verdiği röportajda, söz konusu kararının ardından Biden'ın tutumuna değinerek, "Biden, Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi konusunda çok açık oldu. OPEC kararının ardından şu anda bu değerlendirmeyi yapıyor" dedi.Biden'ın karar dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını belirten Kirby, "Biden, Suudi Arabistan ile ilişkilerimizin nasıl olması gerektiği konusunda Kongre ile çalışmaya istekli" ifadesini kullandı.Kirby, Biden'ın Kongre ile müzakereleri başlatmak için uzun süre beklemeyeceğini bildirerek, söz konusu kararın sadece Rusya-Ukrayna Savaşı açısından değil ABD'nin ulusal çıkarları açısından da önemli olduğunu vurguladı.Geçen hafta OPEC+ ülkeleri, petrolü kısma kararı almıştı. ABD Başkanı Joe Biden, bu karar için “hayal kırıklığı” nitelendirmesinde bulunmuştu.Suudi Arabistan ile ilişkilerin askıya alınması çağrısıDaha önce Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile silah satışları dahil tüm ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulunmuştu.Menendez, petrol kararı ile Suudi Arabistan'ın Ukrayna'daki savaşı körüklediğini savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221011/beyaz-saray-suudi-arabistan-ile-iliskilerimizi-yeniden-degerlendirmemiz-gerekiyor-1062192268.html

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