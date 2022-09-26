CANLI | Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu

Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi.

Zelenskiy, CBS News'de Margaret Brennan'ın konuğu olarak Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresine teşekkür etti.

Zelenskiy, "NASAMS'ı teslim aldık. Bunlar hava savunma sistemleri" ifadelerini kullandı.

ABD'den tank talebinde de bulunan Zelenskiy, "ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir. ABD'den tank alırsak, Avrupalı müttefiklerin de bize Ukrayna şehirlerini tanklarla işgalden kurtarmakta yardımcı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.