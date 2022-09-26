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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/canli--zelenskiy-ukraynaya-nasams-fuze-sistemlerinin-ulastigini-duyurdu-1061618302.html
CANLI | Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu
CANLI | Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, operasyon, seferberlik, новый онлайн для белой редактуры
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye

CANLI | Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu

09:10 26.09.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de Rusya halkına, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'da kısmi seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söyledi.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Şoygu, kısmi seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ‘askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler’ olacağını belirtti.
Ukrayna ordusu Herson’un merkezini HIMARS sistemleri ile vurdu: En az 2 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
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Ukrayna operasyonunu sürdüren Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı sonrası yaşanan gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:20 26.09.2022
Japonya, Rusya'ya yaptırımları genişletti
Japonya, devam eden Ukrayna'daki askeri operasyon ve Donbass, Herson ve Zaporojye'deki referandumlarla ilgili olarak Rusya'ya dönük yeni yaptırım paketini açıklayarak, Rus savunma sanayisinden 21 kuruluşu listeye aldı.
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, listeye 21 araştırma kurumu ve enstitünün girdiği belirtildi.
Yeni yaptırımlar 3 Ekim'de yürürlüğe giriyor.
Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi, geçen hafta New York'ta G7'den meslektaşlarıyla yaptığı toplantıda Rusya karşıtı yaptırımlar genişleteceği sinyalini vermişti.
09:09 26.09.2022
Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi.
Zelenskiy, CBS News'de Margaret Brennan'ın konuğu olarak Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresine teşekkür etti.
Zelenskiy, "NASAMS'ı teslim aldık. Bunlar hava savunma sistemleri" ifadelerini kullandı.
ABD'den tank talebinde de bulunan Zelenskiy, "ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir. ABD'den tank alırsak, Avrupalı müttefiklerin de bize Ukrayna şehirlerini tanklarla işgalden kurtarmakta yardımcı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
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