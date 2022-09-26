CANLI | Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de Rusya halkına, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'da kısmi seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söyledi.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Şoygu, kısmi seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ‘askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler’ olacağını belirtti.
Ukrayna operasyonunu sürdüren Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı sonrası yaşanan gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: