https://sputniknews.com.tr/20220926/rusya-abdnin-ukrayna-politikasi-moskova-ve-washingtonu-tehlikeli-bir-noktaya-yaklastiriyor-1061632078.html

Rusya: ABD'nin Ukrayna politikası, Moskova ve Washington'u tehlikeli bir noktaya yaklaştırıyor

Rusya: ABD'nin Ukrayna politikası, Moskova ve Washington'u tehlikeli bir noktaya yaklaştırıyor

ABD'nin Ukrayna politikası nedeniyle Moskova ve Washington'un tehlikeli bir noktaya yaklaştığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T16:04+0300

2022-09-26T16:04+0300

2022-09-26T16:04+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

nükleer

sergey ryabkov

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Pervıy Kanal'a demeç veren Ryabkov, "Nükleer konu da dahil ABD'yle diyaloğu kesmedik. Kiev'e her türlü desteği dur durak bilmeden artırmalarının bizi (Moskova ve Washington'u) tehlikeli bir noktaya yaklaştırdığı konusunda ABD'li meslektaşlarımıza defaatle uyarı mesajları gönderdik" dedi.Rusya'nın nükleer silah kullanımıyla ilgili doktrin belgelerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını belirten Ryabkov, "Washington'un izlediği sorumsuz, son derece saldırgan, son derece baskıcı politika hepimizi tehlikeli bir noktaya yaklaştırıyor. Bu politikayı sürdürmekten vazgeçilmesi konusunda uyarılarda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.Washington'la bu konuda yapılan mesaj alışverişinin durdurulmadığını anlatan Ryabkov, "Telefon temasları, nota alışverişleri, kişisel yazışmalar, elçilikler üzerinden temaslar sürüyor ve devam edecek" diye konuştu.Bakan Yardımcısıcı, ABD'nin sakinleşmesi ve durumu tırmandırmaması, tehlikeli noktaya yaklaştırmaması gerektiğini defaatle söylemeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220926/putin-bati-rusyaya-saygiyla-yaklasmali-1061623745.html

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abd, rusya, nükleer, sergey ryabkov