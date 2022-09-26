https://sputniknews.com.tr/20220926/kremlin-sinirlarin-katilmasina-ve-sikiyonetim-ilan-edilmesine-dair-karar-alinmadi-1061628908.html

Kremlin: Sınırların katılmasına ve sıkıyönetim ilan edilmesine dair karar alınmadı

Kremlin: Sınırların katılmasına ve sıkıyönetim ilan edilmesine dair karar alınmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bazı bölgelerinde sınırların kapatılması ve sıkıyönetim ilan edilmesi ile ilgili hiçbir karar alınmadığını söyledi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T14:29+0300

2022-09-26T14:29+0300

2022-09-26T14:32+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

sıkıyönetim

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Günlük basın toplantısında, kısmi seferberlik kararının ardından Rusya'nın bazı bölgelerine ilişkin olarak gündeme gelen söz konusu iddialarla ilgili sorulara yanıt veren Peskov, "Bu konuda hiçbir bilgim yok. Şu anda hiçbir karar alınmadı" dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararnamesinin uygulanması sırasındaki ihlallerin yüksek tempoda giderileceğini umduklarını belirtti.İhlallerle ilgili bilgilerin bölgelerin yönetimlerine ve Savunma Bakanlığı'na iletildiğini anlatan Peskov, gerekli kriterlere uyulmayan vakaların ortadan kaldırılmaya devam ettiğini, temponun artacağını ve hepsinin giderileceğini umduklarını ifade etti.Sözcü, şu anda özel askeri harekatla ilgili yalan haberlerin gerçeklerden daha fazla olduğuna da dikkat çekerek bunlara karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.'ABD ile nükleer silah temasları, gereken düzeyde yapılıyor'Peskov, Putin'in nükleer silah kullanımıyla ilgili sözlerinin ardından Rusya ile ABD arasında bu konudaki temasların gereken düzeyde yürütüldüğünü ancak bunların ender nitelikte olduğunu söyledi.Kremlin Sözcüsü, "Diyalog kanalları mevcut, ancak temaslar son derece ender nitelikte ve en azından acil mesajların iletilmesine imkan tanıyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220926/putin-bati-rusyaya-saygiyla-yaklasmali-1061623745.html

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dmitriy peskov, kremlin, sıkıyönetim