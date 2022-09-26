https://sputniknews.com.tr/20220926/putin-bati-rusyaya-saygiyla-yaklasmali-1061623745.html

Putin: Batı, Rusya'ya saygıyla yaklaşmalı

Putin: Batı, Rusya'ya saygıyla yaklaşmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Rusya ve Belarus'a saygıyla yaklaşması gerektiğini söyledi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T12:30+0300

2022-09-26T12:30+0300

2022-09-26T12:30+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

belarus

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Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, görüşmenin basına açık kısmında Batı'ya mesaj gönderdi.Batı'nın geleceğinin Belarus'la ve ihtiyaç duydukları her şeyin bulunduğu Rusya'yla olduğunu, bunun için Batılı ülkelerin sorumluluk bilinciyle kararlar almaları gerektiğini söyleyen Lukaşenko'ya cevaben Rusya lideri, Batı'nın Rusya ve Belarus'a saygıyla yaklaşması gerektiğini de ifade etti.Bu arada Putin, Belarus gübresinin küresel piyasalara tedariki önündeki engellerin hala daha kalkmamasının son derece tuhaf olduğunu, zira gelişmekte olan ülkelerin bu ürünlere çok ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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