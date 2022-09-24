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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220924/macaristan-disisleri-bakani-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-avrupaya-buyuk-zarar-veriyor-1061587194.html
Macaristan Dışişleri Bakanı: Rusya'ya yönelik yaptırımlar Avrupa'ya büyük zarar veriyor
Macaristan Dışişleri Bakanı: Rusya'ya yönelik yaptırımlar Avrupa'ya büyük zarar veriyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların Avrupa’ya büyük zarar verdiğini, enflasyonun yükseldiğini ve gıda ve... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T18:57+0300
2022-09-24T18:57+0300
ukrayna krizi
yaptırım
rusya
avrupa birliği
macaristan
peter szijjarto
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alan yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik'e konuşan Szijjarto, "Yaptırım, hedeften çok kendinize zarar veriyorsa işe yaramıyor demek. Politikadan, ideolojiden uzaklaşıp sadece profesyonelce, fizik ve matematik açısından bakarsak, o zaman bu yaptırımların Avrupa için son derece zararlı olduğu bariz hale gelir. Avrupa için son derece zararlı oldukları tartışılamaz, çünkü Avrupa’da mal, gıda ürünleri, kamu hizmetleri, gaz fiyatları hızla artıyor, enflasyon tavan yapıyor" ifadelerini kullandı.Budapeşte'nin farklı bir yaklaşım benimsemeye devam ettiğini ve enerji sektöründe Rusya ile işbirliğini etkileyecek hiçbir yaptırımı kabul etmeyeceğini kaydeden Szijjarto, bunun kesinlikle kırmızı çizgileri olduğunu ve kendi ulusal çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.Bakan, "Macar halkının sorumlu olmadığı bir savaşın bedelini ödemek zorunda kalacağı bir durumdan kesinlikle kaçınacağız" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220920/abden-rusyaya-referandumlar-nedeniyle-yeni-yaptirim-tehdidi-1061444179.html
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yaptırım, rusya, avrupa birliği, macaristan, peter szijjarto
yaptırım, rusya, avrupa birliği, macaristan, peter szijjarto

Macaristan Dışişleri Bakanı: Rusya'ya yönelik yaptırımlar Avrupa'ya büyük zarar veriyor

18:57 24.09.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların Avrupa’ya büyük zarar verdiğini, enflasyonun yükseldiğini ve gıda ve yakıt fiyatlarının arttığını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alan yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sputnik'e konuşan Szijjarto, "Yaptırım, hedeften çok kendinize zarar veriyorsa işe yaramıyor demek. Politikadan, ideolojiden uzaklaşıp sadece profesyonelce, fizik ve matematik açısından bakarsak, o zaman bu yaptırımların Avrupa için son derece zararlı olduğu bariz hale gelir. Avrupa için son derece zararlı oldukları tartışılamaz, çünkü Avrupa’da mal, gıda ürünleri, kamu hizmetleri, gaz fiyatları hızla artıyor, enflasyon tavan yapıyor" ifadelerini kullandı.
Budapeşte'nin farklı bir yaklaşım benimsemeye devam ettiğini ve enerji sektöründe Rusya ile işbirliğini etkileyecek hiçbir yaptırımı kabul etmeyeceğini kaydeden Szijjarto, bunun kesinlikle kırmızı çizgileri olduğunu ve kendi ulusal çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
Bakan, "Macar halkının sorumlu olmadığı bir savaşın bedelini ödemek zorunda kalacağı bir durumdan kesinlikle kaçınacağız" diye konuştu.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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