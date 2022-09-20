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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/abden-rusyaya-referandumlar-nedeniyle-yeni-yaptirim-tehdidi-1061444179.html
AB’den Rusya’ya ‘referandumlar’ nedeniyle yeni yaptırım tehdidi
AB’den Rusya’ya ‘referandumlar’ nedeniyle yeni yaptırım tehdidi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde planlanan... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T23:20+0300
2022-09-20T23:25+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ab
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenecek referandumla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Borrell’in yazılı açıklamasında, “Rusya, siyasi yönetimi, bu 'referandumlara' ve Ukrayna’daki diğer uluslararası hukuk ihlallerine katılan herkes hesap verecek. Ayrıca Rusya’ya karşı ek kısıtlayıcı tedbirler değerlendirilecek” ifadesine yer verildi.Scholz: Almanya, Donbass'taki referandum sonuçlarını tanımayacakBM Genel Kurulu kapsamında New York'ta basın toplantısı düzenleyen Scholz, gazetecilerin 4 bölgede yapılacak referanduma ilişkin sorularını yanıtladı.Scholz, "Rusya, birliklerini çekmeli. Ukrayna, kendi toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma hakkına sahip. Bu konuda Ukrayna'yı destekliyoruz. Bu bağlamda, bu referandum taklitlerinin tanınamayacağı son derece aşikar" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220920/donetsk-ve-luganskta-rusyaya-baglanma-referandumu-23-27-eylulde-duzenlenecek-1061421534.html
https://sputniknews.com.tr/20220915/almanyada-urkutucu-elektrik-kesintisi-senaryosu-yuzlerce-olum-yagma-ve-kaos-1061224345.html
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rusya, ukrayna krizi, ab, josep borrell
rusya, ukrayna krizi, ab, josep borrell

AB’den Rusya’ya ‘referandumlar’ nedeniyle yeni yaptırım tehdidi

23:20 20.09.2022 (güncellendi: 23:25 20.09.2022)
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© REUTERS / John Thys
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde planlanan referandumların gerçekleşmesi durumunda Rusya’ya yeni yaptırımların uygulanacağı tehdidinde bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenecek referandumla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Borrell’in yazılı açıklamasında, “Rusya, siyasi yönetimi, bu 'referandumlara' ve Ukrayna’daki diğer uluslararası hukuk ihlallerine katılan herkes hesap verecek. Ayrıca Rusya’ya karşı ek kısıtlayıcı tedbirler değerlendirilecek” ifadesine yer verildi.
Rusya'ya katılma referandumu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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Donetsk ve Lugansk’ta Rusya’ya bağlanma referandumu 23-27 Eylül’de düzenlenecek
14:47

Scholz: Almanya, Donbass'taki referandum sonuçlarını tanımayacak


BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta basın toplantısı düzenleyen Scholz, gazetecilerin 4 bölgede yapılacak referanduma ilişkin sorularını yanıtladı.

Scholz, "Rusya, birliklerini çekmeli. Ukrayna, kendi toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma hakkına sahip. Bu konuda Ukrayna'yı destekliyoruz. Bu bağlamda, bu referandum taklitlerinin tanınamayacağı son derece aşikar" ifadelerini kullandı.
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