https://sputniknews.com.tr/20220920/abden-rusyaya-referandumlar-nedeniyle-yeni-yaptirim-tehdidi-1061444179.html
AB’den Rusya’ya ‘referandumlar’ nedeniyle yeni yaptırım tehdidi
AB’den Rusya’ya ‘referandumlar’ nedeniyle yeni yaptırım tehdidi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde planlanan... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T23:20+0300
2022-09-20T23:20+0300
2022-09-20T23:25+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ab
josep borrell
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenecek referandumla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Borrell’in yazılı açıklamasında, “Rusya, siyasi yönetimi, bu 'referandumlara' ve Ukrayna’daki diğer uluslararası hukuk ihlallerine katılan herkes hesap verecek. Ayrıca Rusya’ya karşı ek kısıtlayıcı tedbirler değerlendirilecek” ifadesine yer verildi.Scholz: Almanya, Donbass'taki referandum sonuçlarını tanımayacakBM Genel Kurulu kapsamında New York'ta basın toplantısı düzenleyen Scholz, gazetecilerin 4 bölgede yapılacak referanduma ilişkin sorularını yanıtladı.Scholz, "Rusya, birliklerini çekmeli. Ukrayna, kendi toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma hakkına sahip. Bu konuda Ukrayna'yı destekliyoruz. Bu bağlamda, bu referandum taklitlerinin tanınamayacağı son derece aşikar" ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna krizi, ab, josep borrell
AB’den Rusya’ya ‘referandumlar’ nedeniyle yeni yaptırım tehdidi
23:20 20.09.2022 (güncellendi: 23:25 20.09.2022) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde planlanan referandumların gerçekleşmesi durumunda Rusya’ya yeni yaptırımların uygulanacağı tehdidinde bulundu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenecek referandumla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Borrell’in yazılı açıklamasında, “Rusya, siyasi yönetimi, bu 'referandumlara' ve Ukrayna’daki diğer uluslararası hukuk ihlallerine katılan herkes hesap verecek. Ayrıca Rusya’ya karşı ek kısıtlayıcı tedbirler değerlendirilecek” ifadesine yer verildi.
Scholz: Almanya, Donbass'taki referandum sonuçlarını tanımayacak
BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta basın toplantısı düzenleyen Scholz, gazetecilerin 4 bölgede yapılacak referanduma ilişkin sorularını yanıtladı.
Scholz, "Rusya, birliklerini çekmeli. Ukrayna, kendi toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma hakkına sahip. Bu konuda Ukrayna'yı destekliyoruz. Bu bağlamda, bu referandum taklitlerinin tanınamayacağı son derece aşikar" ifadelerini kullandı.