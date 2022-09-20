https://sputniknews.com.tr/20220920/abden-rusyaya-referandumlar-nedeniyle-yeni-yaptirim-tehdidi-1061444179.html

AB’den Rusya’ya ‘referandumlar’ nedeniyle yeni yaptırım tehdidi

AB’den Rusya’ya ‘referandumlar’ nedeniyle yeni yaptırım tehdidi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde planlanan... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T23:20+0300

2022-09-20T23:20+0300

2022-09-20T23:25+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna krizi

ab

josep borrell

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenecek referandumla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Borrell’in yazılı açıklamasında, “Rusya, siyasi yönetimi, bu 'referandumlara' ve Ukrayna’daki diğer uluslararası hukuk ihlallerine katılan herkes hesap verecek. Ayrıca Rusya’ya karşı ek kısıtlayıcı tedbirler değerlendirilecek” ifadesine yer verildi.Scholz: Almanya, Donbass'taki referandum sonuçlarını tanımayacakBM Genel Kurulu kapsamında New York'ta basın toplantısı düzenleyen Scholz, gazetecilerin 4 bölgede yapılacak referanduma ilişkin sorularını yanıtladı.Scholz, "Rusya, birliklerini çekmeli. Ukrayna, kendi toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma hakkına sahip. Bu konuda Ukrayna'yı destekliyoruz. Bu bağlamda, bu referandum taklitlerinin tanınamayacağı son derece aşikar" ifadelerini kullandı.

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