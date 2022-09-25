https://sputniknews.com.tr/20220925/ukrayna-ordusu-hersonun-merkezini-himars-sistemleri-ile-vurdu-en-az-2-kisi-hayatini-kaybetti-1061600467.html

Ukrayna ordusu Herson’un merkezini HIMARS sistemleri ile vurdu: En az 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu Herson’un merkezini HIMARS sistemleri ile vurdu: En az 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusunun HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri) ile Herson’un merkezinde yer alan bir otele vurduğu, saldırıda en az 2 can kaybı olduğu... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T12:53+0300

2022-09-25T12:53+0300

2022-09-25T12:53+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

himars

herson

saldırı

otel

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Acil servislerden bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sabah saat 05.30 sıralarında Herson’un merkezine HIMARS sistemleri ile saldırdı, mermiler otel binasına isabet etti. Saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini de söyleyen kaynak, ölen kişilerden birinin Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada eski milletvekillerinden Aleksey Juravko olduğunu sözlerine ekledi.Herson bölge yönetimi ise otelin askeri amaçlarla kullanılmadığını, burada sadece gazetecilerin ve personelin yaşadığını vurguladı. Yerel yetkililer, füze saldırısını Ukrayna yönetiminin sorumlu olduğu bir terör saldırısı olarak değerlendiriyor. Otelde ayrıca RT (Russia Today) televizyonunda görevli bir grubun da kaldığı, ekipten hiç kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.Saldırı yerinde enkaz temizleme çalışmalarına başlanırken tüm yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıdan kısa süre kolluk kuvvetlerinden bir yetkili, Sputnik’e demecinde otele yapılan saldırının NATO servislerinden gelen ihbar ve istihbarat üzerine gerçekleştirildiğini aktardı. Saldırı sonrasında kentteki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı kaydedildi.

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rusya, ukrayna, himars, herson, saldırı, otel