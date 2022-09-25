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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220925/ukrayna-ordusu-hersonun-merkezini-himars-sistemleri-ile-vurdu-en-az-2-kisi-hayatini-kaybetti-1061600467.html
Ukrayna ordusu Herson’un merkezini HIMARS sistemleri ile vurdu: En az 2 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu Herson’un merkezini HIMARS sistemleri ile vurdu: En az 2 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusunun HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri) ile Herson’un merkezinde yer alan bir otele vurduğu, saldırıda en az 2 can kaybı olduğu... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T12:53+0300
2022-09-25T12:53+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
himars
herson
saldırı
otel
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Acil servislerden bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sabah saat 05.30 sıralarında Herson’un merkezine HIMARS sistemleri ile saldırdı, mermiler otel binasına isabet etti. Saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini de söyleyen kaynak, ölen kişilerden birinin Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada eski milletvekillerinden Aleksey Juravko olduğunu sözlerine ekledi.Herson bölge yönetimi ise otelin askeri amaçlarla kullanılmadığını, burada sadece gazetecilerin ve personelin yaşadığını vurguladı. Yerel yetkililer, füze saldırısını Ukrayna yönetiminin sorumlu olduğu bir terör saldırısı olarak değerlendiriyor. Otelde ayrıca RT (Russia Today) televizyonunda görevli bir grubun da kaldığı, ekipten hiç kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.Saldırı yerinde enkaz temizleme çalışmalarına başlanırken tüm yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıdan kısa süre kolluk kuvvetlerinden bir yetkili, Sputnik’e demecinde otele yapılan saldırının NATO servislerinden gelen ihbar ve istihbarat üzerine gerçekleştirildiğini aktardı. Saldırı sonrasında kentteki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı kaydedildi.
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rusya, ukrayna, himars, herson, saldırı, otel
rusya, ukrayna, himars, herson, saldırı, otel

Ukrayna ordusu Herson’un merkezini HIMARS sistemleri ile vurdu: En az 2 kişi hayatını kaybetti

12:53 25.09.2022
© SputnikUkrayna ordusu Herson’un merkezini HIMARS sistemleri ile vurdu: En az 2 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu Herson’un merkezini HIMARS sistemleri ile vurdu: En az 2 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
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Ukrayna ordusunun HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri) ile Herson’un merkezinde yer alan bir otele vurduğu, saldırıda en az 2 can kaybı olduğu bildirildi.
Acil servislerden bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sabah saat 05.30 sıralarında Herson’un merkezine HIMARS sistemleri ile saldırdı, mermiler otel binasına isabet etti. Saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini de söyleyen kaynak, ölen kişilerden birinin Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada eski milletvekillerinden Aleksey Juravko olduğunu sözlerine ekledi.
Herson bölge yönetimi ise otelin askeri amaçlarla kullanılmadığını, burada sadece gazetecilerin ve personelin yaşadığını vurguladı. Yerel yetkililer, füze saldırısını Ukrayna yönetiminin sorumlu olduğu bir terör saldırısı olarak değerlendiriyor. Otelde ayrıca RT (Russia Today) televizyonunda görevli bir grubun da kaldığı, ekipten hiç kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Saldırı yerinde enkaz temizleme çalışmalarına başlanırken tüm yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıdan kısa süre kolluk kuvvetlerinden bir yetkili, Sputnik’e demecinde otele yapılan saldırının NATO servislerinden gelen ihbar ve istihbarat üzerine gerçekleştirildiğini aktardı. Saldırı sonrasında kentteki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı kaydedildi.
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