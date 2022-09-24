CANLI | Rusya’ya bağlanma referandumu sırasında Zaporojye’ye sızan Ukraynalı sabotajcılar engellendi

Rusya’nın denetimine geçmesi sonrası Zaporojye’de oluşturulan idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Solovyov.live isimli programda yaptığı açıklamalarda, “Bir grup sabotajcının, Pologi yakınlarında temas hattı üstünden sızma ve Rozovka yönüne ilerleme girişimleri oldu. Bunlar yakalandılar ve etkisiz hâle getirildiler” dedi.

Rogov, Zaporojye topraklarına sızma girişimlerinin önüne geçilmesi adına söz konusu girişimleri bildirenlere 500 bin ruble (9 bin dolar) para ödülü verilmesini içeren bir program uyguladıklarını da ekledi.

Söz konusu gelişmeler, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Rus ordusunun denetimindeki Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya’ya bağlanma referandumlarının gerçekleştirildiği bir döneme denk geliyor.