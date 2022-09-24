CANLI | Rusya’ya bağlanma referandumu sırasında Zaporojye’ye sızan Ukraynalı sabotajcılar engellendi

Ukrayna’da Rus ordusunun denetiminde bulunan Zaporojye bölgesinde Rusya’ya bağlanma referandumu devam ederken, bölgeye saldırı gerçekleştirme planıyla sızmayı deneyen Ukraynalı sabotajcıların etkisiz hâle getirildikleri belirtildi.
Rusya’nın denetimine geçmesi sonrası Zaporojye’de oluşturulan idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Solovyov.live isimli programda yaptığı açıklamalarda, “Bir grup sabotajcının, Pologi yakınlarında temas hattı üstünden sızma ve Rozovka yönüne ilerleme girişimleri oldu. Bunlar yakalandılar ve etkisiz hâle getirildiler”dedi.
Rogov, Zaporojye topraklarına sızma girişimlerinin önüne geçilmesi adına söz konusu girişimleri bildirenlere 500 bin ruble (9 bin dolar) para ödülü verilmesini içeren bir program uyguladıklarını da ekledi.
Söz konusu gelişmeler, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Rus ordusunun denetimindeki Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya’ya bağlanma referandumlarının gerçekleştirildiği bir döneme denk geliyor.
Yerel halka, Rusya’ya bağlanmak isteyip istemedikleri sorusunun yöneltildiği referandumlar ikinci gününde devam ediyor. Referandum süreci 27 Eylül’de tamamlanacak ve sonuçların 28 Eylül’den itibaren açıklanması bekleniyor.