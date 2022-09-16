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Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi Özbekistan’ın Semerkant şehrinde başladı
Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi Özbekistan’ın Semerkant şehrinde başladı
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı, Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde başladı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
şiö
özbekistan
devlet başkanı
zirve
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şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, özbekistan, devlet başkanı, zirve, новый онлайн для белой редактуры
şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, özbekistan, devlet başkanı, zirve, новый онлайн для белой редактуры
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı, Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde başladı. - Sputnik Türkiye

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi Özbekistan’ın Semerkant şehrinde başladı

09:39 16.09.2022 (güncellendi: 10:08 16.09.2022)
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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı, Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde başladı.
Semerkant’ta yeni inşa edilen "İpek Yolu Semerkant" uluslararası turizm bölgesindeki kongre merkezinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde başlayan zirveye, örgüte üye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gözlemci ülkeler Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, davetli liderler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılıyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle son 3 yıldan bu yana yüz yüze yapılan ilk zirve olmasıyla dikkati çeken ŞİÖ'nün Semerkant Zirvesi'nde örgütün faaliyetlerinin geliştirilmesi, bölgesel ticaret hacminin artırılması, sanayi ve ulaştırma alanlarında karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeşil ekonomi, inovasyon, dijital teknolojiler, lojistik, tarım, tıp ve diğer alanlardaki ortak proje ve faaliyetleri kapsayan 30'a yakın belgenin kabul edilmesi öngörülüyor.
Zirvenin sonunda üye ülkelerin en önemli bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin somut tutumlarını içeren ve örgüt ülkeleri arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın daha da iyileştirilmesi, ulaşım koridorlarının iyileştirilmesi ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak yaklaşımları yansıtan zirve sonuçlarına ilişkin Semerkant Deklarasyonu imzalanacak.
ŞİÖ’den ortak deklarasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
DÜNYA
Türkiye’nin davet edildiği Şanghay İşbirliği Örgütü nedir, neyi amaçlıyor?
22 Ağustos, 13:43
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10:19 16.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde selamlama törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, Zirve'nin düzenlendiği Ebedi Şehir kompleksine geldi.
Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.
10:08 16.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi
07:10
09:54 16.09.2022
Zirve, liderlerin fotoğraf çekimiyle başladı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, ŞİÖ üyesi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan liderlerini kongre merkezinde karşıladı. Daha sonra liderler, zirve öncesinde birlikte fotoğraf çektirdi.
İlk olarak ŞİÖ üyesi ülkeler liderlerinin katılımıyla başlayan toplantıda Mirziyoyev, açılış konuşması yaparak, toplantının gündemi hakkında bilgi verdi ve başarılı geçmesini diledi.
Toplantı daha sonra gözlemci ve davetli ülkeler liderlerinin de katılımıyla devam edecek.
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