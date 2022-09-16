https://sputniknews.com.tr/20220916/putinin-hindistan-basbakani-modi-ile-gorusmesi-basladi-1061275893.html

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı kapsamında Hindistan Başbakanı... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T16:12+0300

2022-09-16T16:12+0300

2022-09-16T16:45+0300

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rusya

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

şiö

hindistan

vladimir putin

narendra modi

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Görüşmenin başında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmaların mümkün olduğunca hızlı sonlanması için her şeyi yaptıklarını söyledi.Putin, "Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tutumunuzu, sürekli olarak dile getirdiğiniz endişelerinizi biliyorum. Tüm bunların mümkün olduğunca hızlı sona ermesi için her şeyi yapıyoruz" dedi.Putin, Ukrayna yönetiminin müzakere sürecini reddetmesinden ve hedeflerine askeri yoldan ulaşmak istediklerini söylemesinden üzüntü duyduklarını vurguladı.'Hindistan'a gübre ihracatı 8 kattan fazla arttı'Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin Modi'nin talebi üzerine yapılan ek gübre tedariklerinin de etkisiyle artışta olduğunu anlatan Putin, Hindistan'a gübre ihracatının 8 kattan fazla arttığını ifade etti.Putin, bunun Hint çiftçilerin halka gıda ürünleri sağlamaya yönelik zorlu görevleri yerine getirmesine katkı sunacağını umduğunu belirtti.'Vizesiz seyahat anlaşmasına ilişkin müzakereleri hızlandıralım'Putin, Modi'ye iki ülkeden turistlerin vizesiz seyahatini öngören anlaşmaya ilişkin müzakereleri hızlandırmayı önerdi.Rus lider, "Hindistan'ın zengin tarihi ve çok eskiye dayanan kültürü, Ruslar için geleneksel olarak büyük ilgi uyandırıyor. Bundan dolayı turistlere yönelik vizesiz seyahat anlaşmasına ilişkin müzakere sürecini hızlandırmayı öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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rusya, şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, hindistan, vladimir putin, narendra modi