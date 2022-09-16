https://sputniknews.com.tr/20220916/cumhurbaskani-erdogan-cin-devlet-baskani-si-ile-bir-araya-geldi-1061255069.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi başladı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

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recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.

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recep tayyip erdoğan