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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi başladı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T07:10+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi

07:10 16.09.2022 (güncellendi: 07:20 16.09.2022)
© İHARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.
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