https://sputniknews.com.tr/20220916/cumhurbaskani-erdogan-cin-devlet-baskani-si-ile-bir-araya-geldi-1061255069.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi başladı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T07:10+0300
2022-09-16T07:10+0300
2022-09-16T07:20+0300
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060929835_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_b7dbdba03ec318c0c46c4f6d14e855aa.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060929835_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_886f8d5944b68759e1ffa01b3db18c5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi
07:10 16.09.2022 (güncellendi: 07:20 16.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.