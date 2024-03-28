https://sputniknews.com.tr/20240328/fransiz-basinindan-itiraf-ukraynada-rus-ordusuyla-bas-edemeyiz-1082149258.html
Fransız basınından itiraf: ‘Ukrayna'da Rus ordusuyla baş edemeyiz’
Fransız basınından itiraf: ‘Ukrayna'da Rus ordusuyla baş edemeyiz’
Sputnik Türkiye
Polonya ile birlikte Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerden oluşan ittifak kurma planıyla Avrupa'yı karıştıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rusya ile... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T10:00+0300
2024-03-28T10:00+0300
2024-03-28T10:00+0300
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Emmanuel Macron’un asker göndermeyle ilgili sözlerini kaleme aldığı makalesinde değerlendiren Fransız Le Figaro gazetesi köşe yazarı Renaud Girard, Fransız ordusunun Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşmak için yeterli deneyim ve kaynağa sahip olmadığının altını çizdi.Rus ordusunun Ukrayna’da uzun süredir askeri operasyon düzenlediğini hatırlatan Girard, “Doğrudan ve tam teşekküllü çatışmayı sürdüren Rus askerleri, devasa savaş tecrübesine sahipken, geçtiğimiz on yıl boyunca Fransız birlikleri sadece sıradan sandaletlerle dolaşan İslamcı radikallerle savaştı” ifadelerini kullandı.Girard, Ukrayna’daki olası Fransız müdahalesinin kaçınılmaz başarısızlığının nedenlerini sadece Fransız Silahlı Kuvvetlerinin deneyim eksikliği ile sınırlı kalmadığına da dikkat çekerken, aynı zamanda çok sınırlı kaynaklardan da kaynaklandığını ekledi.“Fransa Kara Kuvvetleri Komutanı Pierre Schille'nin söz verdiği 20 bin asker, Ukrayna'daki güçlü Rus gruplaşmasına karşı koymak için yeterli değil” diyen Fransız gazeteci, sözlerini, “Fransız ordusu şu anda Rusya ile konvansiyonel bir savaşa girebilecek imkanlara sahip mi? Yanıt kesinlikle hayır. Fransa sadece yurtdışında nokta operasyonları yürütebilir" diye özetledi.Öte yandan Macron’un Ukrayna'ya asker göndermeyle ilgili açıklamalarının Ukraynalıları neşelendirmek ve zor savaş zamanında moralleri yüksek tutmak önemli olduğunu dışlamayan Le Figaro köşe yazarı Girard, makalesini şu şekilde sonlandırdı:Daha önce, 27 Mart'ta Letonya Başbakanı Evika Silinja, Kuzey Atlantik İttifakının Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olmadığını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu yöndeki önerisinin ‘iyi hazırlanmamış bir konuşma’ olduğunu söylemişti.Aynı gün konuşan eski Fransa Savunma Bakanı Hervé Morin ise Macron'u Ukrayna'yı destekleme konusundaki tutumu nedeniyle eleştirmiş, bu sözlerini “çocuk kralın görevinin ilk günlerinden bu yana benimsediği provokasyonlar” olarak nitelendirmişti.Macron'un sözleri, aralarında Almanya'nın da bulunduğu bir dizi NATO ülkesinin yanı sıra Fransa'daki siyasi güçler tarafından da ağır bir şekilde eleştirildi.İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ülkesindeki La Stampa gazetesine verdiği demecinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO adına konuşamayacağına dikkat çekmiş, bu tür eylemlerin “diplomasi yolunu sileceğini” söylemişti.Neredeyse tüm siyasi partilerin liderleri, Cumhurbaşkanı'nı Paris'i çatışmaya sürüklemekle ve düşüncesizlikle suçlarken, ayrıca bu konularda parlamentoya danışmadığı için ttepki gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20240325/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-avrupayi-cocuklar-yonetiyor-1082035290.html
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fransa, emmanuel macron, askeri yardım, avrupa, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, askeri operasyon
Fransız basınından itiraf: ‘Ukrayna'da Rus ordusuyla baş edemeyiz’
Polonya ile birlikte Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerden oluşan ittifak kurma planıyla Avrupa'yı karıştıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rusya ile ilgili ‘Napolyonvari’ açıklamalarına tepki sürüyor.
Emmanuel Macron’un asker göndermeyle ilgili sözlerini kaleme aldığı makalesinde değerlendiren Fransız Le Figaro gazetesi köşe yazarı Renaud Girard, Fransız ordusunun Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşmak için yeterli deneyim ve kaynağa sahip olmadığının altını çizdi.
Rus ordusunun Ukrayna’da uzun süredir askeri operasyon düzenlediğini hatırlatan Girard, “Doğrudan ve tam teşekküllü çatışmayı sürdüren Rus askerleri, devasa savaş tecrübesine sahipken, geçtiğimiz on yıl boyunca Fransız birlikleri sadece sıradan sandaletlerle dolaşan İslamcı radikallerle savaştı” ifadelerini kullandı.
Girard, Ukrayna’daki olası Fransız müdahalesinin kaçınılmaz başarısızlığının nedenlerini sadece Fransız Silahlı Kuvvetlerinin deneyim eksikliği ile sınırlı kalmadığına da dikkat çekerken, aynı zamanda çok sınırlı kaynaklardan da kaynaklandığını ekledi.
“Fransa Kara Kuvvetleri Komutanı Pierre Schille'nin söz verdiği 20 bin asker, Ukrayna'daki güçlü Rus gruplaşmasına karşı koymak için yeterli değil” diyen Fransız gazeteci, sözlerini, “Fransız ordusu şu anda Rusya ile konvansiyonel bir savaşa girebilecek imkanlara sahip mi? Yanıt kesinlikle hayır. Fransa sadece yurtdışında nokta operasyonları yürütebilir" diye özetledi.
Öte yandan Macron’un Ukrayna'ya asker göndermeyle ilgili açıklamalarının
Ukraynalıları neşelendirmek ve zor savaş zamanında moralleri yüksek tutmak önemli olduğunu dışlamayan Le Figaro köşe yazarı Girard, makalesini şu şekilde sonlandırdı:
O (Macron), ABD'nin kurumsal nedenlerle Ukrayna'ya yardımının gözle görülür bir şekilde zayıfladığı bir ortamda Avrupa Birliği’ni (AB) biraz hareketlendirmek istedi. Ancak gerçekte Fransız ordusu halihazırda Rusya ile konvansiyonel bir savaşa girebilecek imkanlara sahip mi? Cevap hayır. Rus askerleri doğrudan askeri çatışmalara katıldıkları için savaş tecrübesine sahip. Fransız askerleri ise son on yılda sadece sıradan sandaletlerle dolaşan İslamcı radikallerle savaştı. Bu arada Rus asker sayısının savaş bölgesinde 600 bin olduğu konuşulurken, biz (savaş bölgesine) sadece 20 bin asker göndermekten bahsediyoruz. Eğitim açısından Ruslardan üstün olsalar da bu kadar az sayıda asker kesinlikle rekabet edemez. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca, birbirini izleyen hükümetler askeri bütçeyi sistematik olarak azaltırken, Fransız ordusu sadece örnekleme yoluyla çalışabilir hale geldi. Başka bir deyişle, sadece yurtdışında nokta operasyonları yapma imkanına sahip.
Daha önce, 27 Mart'ta Letonya Başbakanı Evika Silinja, Kuzey Atlantik İttifakının Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olmadığını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu yöndeki önerisinin ‘iyi hazırlanmamış bir konuşma’ olduğunu söylemişti.
Aynı gün konuşan eski Fransa Savunma Bakanı Hervé Morin ise Macron'u Ukrayna'yı destekleme konusundaki tutumu nedeniyle eleştirmiş, bu sözlerini “çocuk kralın görevinin ilk günlerinden bu yana benimsediği provokasyonlar” olarak nitelendirmişti.
Macron'un sözleri, aralarında Almanya'nın da bulunduğu bir dizi NATO ülkesinin yanı sıra Fransa'daki siyasi güçler tarafından da ağır bir şekilde eleştirildi.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto,
ülkesindeki La Stampa gazetesine verdiği demecinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO adına konuşamayacağına dikkat çekmiş, bu tür eylemlerin “diplomasi yolunu sileceğini
” söylemişti.
Neredeyse tüm siyasi partilerin liderleri, Cumhurbaşkanı'nı Paris'i çatışmaya sürüklemekle ve düşüncesizlikle suçlarken, ayrıca bu konularda parlamentoya danışmadığı için ttepki gösterdi.