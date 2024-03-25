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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Avrupa’yı çocuklar yönetiyor
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Avrupa’yı çocuklar yönetiyor
Sputnik Türkiye
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 13 yaşındaki... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
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Rus devlet kanalı Rossiya-1 TV tarafından yayınlanan ve Yugoslavya’nın bombalanmasının 25’inci yıldönümü vesilesiyle hazırlanan ‘Belgrad’ adlı belgeselde konuşan Kneissl, Avrupa’nın çocuklar tarafından yönetildiğini vurgulayarak, “Şu anda oradaki baloya gençlerin hükmettiğini söyleyebilirim. Yaşları ne olursa olsun onlar yetişkin değiller. Her ne kadar Bayan Ursula von der Leyen daha çok ergen yaklaşımına sahip olsa da, her söz ve eylemini sonuna kadar düşünen olgun bir yetişkin gibi davranmıyor” dedi.Avrupa’daki siyasi arenada pragmatik ve sinizme yakın görüşlere sahip insanların, eylemleri üzerinde düşündükleri ve ne kazanabileceklerini öngörmeye çalıştıkları için daha faydalı olabileceklerinin altını çizen eski Avusturya Dışişleri Bakanı, ancak bugünkü siyasilerin yaklaşımlarının inanılmaz derecede duygusal ve çocukça bir hal aldığını ekledi.Değerlendirmesinde, Von der Leyen ile birlikte mevcut Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un davranış biçimine de dikkat çeken Kneissl, Baerbock’un kesinlikle bu çocuksuluğun bir örneği olduğuna değinerek, “Onlara ergen diyorum çünkü bana kapıyı çarpıp kendilerini odalarına kilitleyen ve çevrelerindeki dünyadan kendilerini soyutlayan 13 yaşındaki çocukları hatırlatıyorlar” ifadelerini kullandı.Eski Avusturya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:Kneissl, Avrupa’da diplomasinin ve siyasi etiğin birkaç yıl içinde değişeceği ve yeni bir sayfa açılacağı gibi bir umut beslemediğine vurgu yaptığı konuşmasını, “Fransa ve Almanya gibi büyük Avrupa ülkelerindeki tüm siyasi sistem çökmüş durumda. Siyasi manzarayı bozan ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Siyasi ortamda tamamen bir boşluk yaratıldı” sözleriyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240311/almanya-disisleri-bakani-baerbocktan-ukraynaya-seyir-fuzelerinin-verilmesi-fikrine-destek-1081584981.html
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diplomasi, avrupa, avrupa birliği, ursula von der leyen, siyasi, siyasi kriz, çocuk, karin kneissl, avusturya dışişleri bakanı karin kneissl, annalena baerbock, almanya, fransa, rusya, belgrad

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Avrupa’yı çocuklar yönetiyor

17:24 25.03.2024
© AFP 2023 / YURI KADOBNOVeski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl
eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 13 yaşındaki gençler gibi davrandığını belirtirken, “Yaşları ne olursa olsun onlar yetişkin değiller” diye konuştu.
Rus devlet kanalı Rossiya-1 TV tarafından yayınlanan ve Yugoslavya’nın bombalanmasının 25’inci yıldönümü vesilesiyle hazırlanan ‘Belgrad’ adlı belgeselde konuşan Kneissl, Avrupa’nın çocuklar tarafından yönetildiğini vurgulayarak, “Şu anda oradaki baloya gençlerin hükmettiğini söyleyebilirim. Yaşları ne olursa olsun onlar yetişkin değiller. Her ne kadar Bayan Ursula von der Leyen daha çok ergen yaklaşımına sahip olsa da, her söz ve eylemini sonuna kadar düşünen olgun bir yetişkin gibi davranmıyor” dedi.
Avrupa’daki siyasi arenada pragmatik ve sinizme yakın görüşlere sahip insanların, eylemleri üzerinde düşündükleri ve ne kazanabileceklerini öngörmeye çalıştıkları için daha faydalı olabileceklerinin altını çizen eski Avusturya Dışişleri Bakanı, ancak bugünkü siyasilerin yaklaşımlarının inanılmaz derecede duygusal ve çocukça bir hal aldığını ekledi.
Değerlendirmesinde, Von der Leyen ile birlikte mevcut Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un davranış biçimine de dikkat çeken Kneissl, Baerbock’un kesinlikle bu çocuksuluğun bir örneği olduğuna değinerek, “Onlara ergen diyorum çünkü bana kapıyı çarpıp kendilerini odalarına kilitleyen ve çevrelerindeki dünyadan kendilerini soyutlayan 13 yaşındaki çocukları hatırlatıyorlar” ifadelerini kullandı.
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

Gerçekten de 13 yaşındakiler gibiler ve bu bir sorun. Dolayısıyla bugün Avrupa'da biriyle konuşmak istediğinizde, nasıl bir ortak seçeceğinizi anlamakta gerçekten sorun yaşıyorsunuz. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac gibi insanlar, gerçek beyefendiler ve hanımefendiler artık yok. Bugünün Avrupa'sında karşınızdaki kimseyi bulamazsınız ve korkarım ki yeniden yapılanma onlarca yıl sürecek.

Kneissl, Avrupa’da diplomasinin ve siyasi etiğin birkaç yıl içinde değişeceği ve yeni bir sayfa açılacağı gibi bir umut beslemediğine vurgu yaptığı konuşmasını, “Fransa ve Almanya gibi büyük Avrupa ülkelerindeki tüm siyasi sistem çökmüş durumda. Siyasi manzarayı bozan ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Siyasi ortamda tamamen bir boşluk yaratıldı” sözleriyle sonlandırdı.
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