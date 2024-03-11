https://sputniknews.com.tr/20240311/almanya-disisleri-bakani-baerbocktan-ukraynaya-seyir-fuzelerinin-verilmesi-fikrine-destek-1081584981.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Ukrayna’ya seyir füzelerinin verilmesi fikrine destek

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Ukrayna’ya seyir füzelerinin verilmesi fikrine destek

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiliz mevkidaşı David Cameron’un Almanya’dan Taurus füzelerini satın alarak Ukrayna’ya İngiliz Storm Shadow... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T12:23+0300

2024-03-11T12:23+0300

2024-03-11T12:23+0300

ukrayna krizi

almanya

ingiltere

annalena baerbock

david cameron

ukrayna

ukrayna ordusu

taurus

uzun menzilli füze

storm shadow

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ARD televizyonuna açıklamasında, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un Ukrayna’ya verilen Storm Shadow füzeleri yerine Almanya’dan Taurus füzelerini satın alma fikrini değerlendirdi.Baerbock, “Bu bir çözüm olur” ifadesini kullandı.Alman diplomat, ülkeler arasında daha önce de “silah değişim döngüsünün” yapıldığını söyledi.Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine engel olan sorunları çözüme kavuşturmak için Almanya’ya yardım etmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Cameron, Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vererek yerine Almanya’dan Taurus füzelerini alabileceklerini belirtmişti.Alman subaylar arasında Ukrayna’ya destek konusunda yapılan görüşmenin ses kaydının ifşa edilmesinin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine karşı olduğunu yinelemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240305/ifsaya-ragmen-ingiltereden-almanyaya-ukraynaya-taurus-fuzelerini-ver-cagrisi-1081377267.html

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almanya, ingiltere, annalena baerbock, david cameron, ukrayna, ukrayna ordusu, taurus, uzun menzilli füze, storm shadow