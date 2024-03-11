https://sputniknews.com.tr/20240311/almanya-disisleri-bakani-baerbocktan-ukraynaya-seyir-fuzelerinin-verilmesi-fikrine-destek-1081584981.html
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Ukrayna’ya seyir füzelerinin verilmesi fikrine destek
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Ukrayna’ya seyir füzelerinin verilmesi fikrine destek
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiliz mevkidaşı David Cameron’un Almanya’dan Taurus füzelerini satın alarak Ukrayna’ya İngiliz Storm Shadow... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T12:23+0300
2024-03-11T12:23+0300
2024-03-11T12:23+0300
ukrayna krizi
almanya
ingiltere
annalena baerbock
david cameron
ukrayna
ukrayna ordusu
taurus
uzun menzilli füze
storm shadow
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0b/1081584824_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ee25b84a81e5c9daf467935cd8030e8.jpg
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ARD televizyonuna açıklamasında, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un Ukrayna’ya verilen Storm Shadow füzeleri yerine Almanya’dan Taurus füzelerini satın alma fikrini değerlendirdi.Baerbock, “Bu bir çözüm olur” ifadesini kullandı.Alman diplomat, ülkeler arasında daha önce de “silah değişim döngüsünün” yapıldığını söyledi.Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine engel olan sorunları çözüme kavuşturmak için Almanya’ya yardım etmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Cameron, Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vererek yerine Almanya’dan Taurus füzelerini alabileceklerini belirtmişti.Alman subaylar arasında Ukrayna’ya destek konusunda yapılan görüşmenin ses kaydının ifşa edilmesinin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine karşı olduğunu yinelemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240305/ifsaya-ragmen-ingiltereden-almanyaya-ukraynaya-taurus-fuzelerini-ver-cagrisi-1081377267.html
almanya
ingiltere
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0b/1081584824_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_99767816c17a4e4d90ab731ab20d4157.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, ingiltere, annalena baerbock, david cameron, ukrayna, ukrayna ordusu, taurus, uzun menzilli füze, storm shadow
almanya, ingiltere, annalena baerbock, david cameron, ukrayna, ukrayna ordusu, taurus, uzun menzilli füze, storm shadow
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Ukrayna’ya seyir füzelerinin verilmesi fikrine destek
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiliz mevkidaşı David Cameron’un Almanya’dan Taurus füzelerini satın alarak Ukrayna’ya İngiliz Storm Shadow füzelerini verme fikrine destek verdi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ARD televizyonuna açıklamasında, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un Ukrayna’ya verilen Storm Shadow füzeleri yerine Almanya’dan Taurus füzelerini satın alma fikrini değerlendirdi.
Baerbock, “Bu bir çözüm olur” ifadesini kullandı.
Alman diplomat, ülkeler arasında daha önce de “silah değişim döngüsünün” yapıldığını söyledi.
Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine engel olan sorunları çözüme kavuşturmak için Almanya’ya yardım etmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Cameron, Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vererek yerine Almanya’dan Taurus füzelerini alabileceklerini belirtmişti.
Alman subaylar arasında Ukrayna’ya destek konusunda yapılan görüşmenin ses kaydının ifşa edilmesinin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine karşı olduğunu yinelemişti.