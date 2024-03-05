https://sputniknews.com.tr/20240305/ifsaya-ragmen-ingiltereden-almanyaya-ukraynaya-taurus-fuzelerini-ver-cagrisi-1081377267.html
İfşaya rağmen: İngiltere’den Almanya’ya ‘Ukrayna’ya Taurus füzelerini ver’ çağrısı
İfşaya rağmen: İngiltere’den Almanya’ya ‘Ukrayna’ya Taurus füzelerini ver’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Alman ordusunun üst düzey yetkilileri arasından geçen ve Kırım Köprüsü’ne saldırı planlarıyla ilgili ses kayıtlarının ifşa olmasına rağmen, İngiltere’nin... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T08:57+0300
2024-03-05T08:57+0300
2024-03-05T08:57+0300
ukrayna krizi
almanya
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uzun menzilli füze
taurus
ukrayna
askeri yardım
ingiltere savunma bakanlığı
storm shadow
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İngiliz Guardian gazetesine konuşan bir İngiliz yetkili, “Ukrayna’ya uzun menzilli hassas füzeleri veren ilk İngiltere oldu. Müttefiklerimizi de aynısını yapmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.İngiltere Savunma Bakanlığından kaynakların sözlerine göre, Alman subaylarının konuşmasıyla ilgili ifşa can sıkıcı olsa da büyük bir olay değil.Haberde, ülke yönetiminin geçen hafta Ukrayna’da az sayıda İngiliz askerin bulunduğunu itiraf ettiğine, ama orada ne yaptıklarını belirtmediğine dikkat çekildi.Daha önce İngiltere Başbakanlık Ofisinin bir temsilcisi, Alman subayların konuşmasının ifşa edilmesinin büyük bir sorun olduğunu, ama bu olayın araştırılmasının Almanya’nın iç meselesi olduğunu dile getirmişti.Ne olmuştu?Rus medya grubu Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planının yankıları sürüyor.Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Frank Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Ingo Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı belirlenmişti.Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Bundeswehr subaylarının planının ifşa olması sonrasında Sputnik’in yönelttiği sorular karşısında yorum yapmayı reddetmişti. Kurum aynı zamanda, T-Online haber portalından gelen talebe yanıt olarak, Alman karşı istihbaratının konuşmanın dinlenmiş olabileceği ile ilgili bilgileri soruşturduğunu açıklamıştı.ARD televizyonunun haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğruladı.Ses kaydını yayan hesaplar bloke edilmiştiBild gazetesi ise Bundeswehr’in dün itibar zedelenmesini hafifletmek için girişimlerde bulunduğunu kaydederek, Bundeswehr’in ısrarı sonucu X platformunun Almanya’da ses kaydını yayan bazı hesapları bloke ettiğinin altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240304/alman-televizyondan-cocuklar-icin-ukraynaya-gitmek-isteyen-taurus-videosu-1081339211.html
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almanya, ingiltere, uzun menzilli füze, taurus, ukrayna, askeri yardım, ingiltere savunma bakanlığı, storm shadow, guardian
almanya, ingiltere, uzun menzilli füze, taurus, ukrayna, askeri yardım, ingiltere savunma bakanlığı, storm shadow, guardian
İfşaya rağmen: İngiltere’den Almanya’ya ‘Ukrayna’ya Taurus füzelerini ver’ çağrısı
Alman ordusunun üst düzey yetkilileri arasından geçen ve Kırım Köprüsü’ne saldırı planlarıyla ilgili ses kayıtlarının ifşa olmasına rağmen, İngiltere’nin Almanya’ya Taurus füzelerini Ukrayna’ya verme çağrısında bulunduğu belirtildi.
İngiliz Guardian gazetesine konuşan bir İngiliz yetkili, “Ukrayna’ya uzun menzilli hassas füzeleri veren ilk İngiltere oldu. Müttefiklerimizi de aynısını yapmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
İngiltere Savunma Bakanlığından kaynakların sözlerine göre, Alman subaylarının konuşmasıyla ilgili ifşa can sıkıcı olsa da büyük bir olay değil.
Haberde, ülke yönetiminin geçen hafta Ukrayna’da az sayıda İngiliz askerin bulunduğunu itiraf ettiğine, ama orada ne yaptıklarını belirtmediğine dikkat çekildi.
Daha önce İngiltere Başbakanlık Ofisinin bir temsilcisi, Alman subayların konuşmasının ifşa edilmesinin büyük bir sorun olduğunu, ama bu olayın araştırılmasının Almanya’nın iç meselesi olduğunu dile getirmişti.
Rus medya grubu Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın
ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planının yankıları sürüyor.
Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.
19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Frank Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Ingo Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı belirlenmişti.
Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Bundeswehr subaylarının planının ifşa olması sonrasında Sputnik’in yönelttiği sorular karşısında yorum yapmayı reddetmişti. Kurum aynı zamanda, T-Online haber portalından gelen talebe yanıt olarak, Alman karşı istihbaratının konuşmanın dinlenmiş olabileceği ile ilgili bilgileri soruşturduğunu açıklamıştı.
ARD televizyonunun haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğruladı.
Ses kaydını yayan hesaplar bloke edilmişti
Bild gazetesi ise Bundeswehr’in dün itibar zedelenmesini hafifletmek için girişimlerde bulunduğunu kaydederek, Bundeswehr’in ısrarı sonucu X platformunun Almanya’da ses kaydını yayan bazı hesapları bloke ettiğinin altını çizmişti.