https://sputniknews.com.tr/20240304/alman-televizyondan-cocuklar-icin-ukraynaya-gitmek-isteyen-taurus-videosu-1081339211.html

Alman televizyondan çocuklar için 'Ukrayna’ya gitmek isteyen' Taurus videosu

Alman televizyondan çocuklar için 'Ukrayna’ya gitmek isteyen' Taurus videosu

Sputnik Türkiye

Alman devlet televizyon kanalı ZDF’de yayınlanan çocuk programı ‘logo!’, Ukrayna’ya “gitmek isteyen”, ama bu konuda tereddütlü olan Başbakan Olaf Scholz... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T10:22+0300

2024-03-04T10:22+0300

2024-03-04T10:22+0300

ukrayna krizi

taurus

almanya

uzun menzilli füze

nato

ukrayna

kiev

leopard

leopard 2a4 tipi tank

storm shadow

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Alman devlet televizyon kanalı ZDF’de yayınlanan çocuk programı ‘logo!’, Ukrayna’ya “gitmek isteyen” ama bu konuda tereddütlü olan Başbakan Olaf Scholz yüzünden bunu yapamayan Taurus seyir füzesinin videosunu yayınladı.“Ukrayna için Taurus yok” başlıklı video 27 Şubat’ta yayınlanırken, ancak geçtiğimiz günlerde ses kayıtlarının ifşa edilmesi sonrası Alman medyasının dikkatini çekti.Video, ZDF şirketinin bir grup yazarla birlikte yürüttüğü logo!plus adlı Youtube kanalında yayınlanırken, kanalın internet sitesinde paylaşılan program ‘çocuklar için haberler’ olarak nitelendiriliyor.Videonun açıklama kısmında da logo! programının ZDF tarafından üretildiği belirtiliyor.Videoda, Alman yapımı Taurus, İngiliz Storm Shadow ve Fransız SCALP füzeleri ve Polonya’nın kullandığı Leopard 2 tankı arasında geçen bir konuşmaya yer veriliyor.Taurus, “Biz seyir füzeleri, Olaf Scholz’u iyice dürtmeliyiz… Çünkü hâlâ beni Ukrayna’ya göndermeyi reddediyor” ifadesini kullanırken, bunun üzerine Leopard 2, “Bana de bunu yapmıştı” diye ekliyor.Storm Sahdow ve SCALP füzeleri de artık Ukrayna'da olmakla övünürken, Taurus’u da en kısa zamanda Kiev'e gönderilmemesi halinde 'kötü füze' olmakla korkutuyorlar. Alman yapımı füze buna, “Bu benim suçum değil” diyerek cevap veriyor.Fransız SCALP, “Dur tahmin edeyim. Ukrayna’ya gidemiyorsun çünkü şansölyeniz yine yavaş davranıyor ve tereddüt ediyor, değil mi?” diye konuşurken, Alman Taurus da yanıt olarak “Öyle uzun menzile sahibim ki, Scholz “hedefi ıskalayarak Rusya topraklarına düşebilirim” diye korkuyor” ifadesini kullanıyor.Bunun üzerine SCALP, “Peki, Rusya iki yıldır ne yapıyor?” diye soruyor. Leopard tankı da bu soruyu tekrarlıyor.Öte yandan Almanlar videoya sert tepki vererek “iğrenç” şeklinde yorumlarda bulundu. İzleyenler, bu tür videoların çocuklara gösterildiğine inanamadıklarını ifade etti.Logo!plus editörleri, videonun altına ekledikleri açıklamada, izleyicilere yorumlarından ve eleştirilerinden dolayı teşekkür ederek endişelerini anlayışla karşıladıklarını yazdı.Bu videonun TikTok için hazırlandığı, ‘komedi formatında’ olduğu ve hedef kitlesinin 13+ çocuklar olduğu belirtilen açıklamada, “Burada konular hiciv teknikleri kullanılarak kasıtlı olarak abartılıyor” ifadesi kullanıldı.Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova’yı vurabileceği için Kiev’e Taurus füzelerini vermeyi reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240229/almanya-basbakani-scholz-taurus-fuzeleri-dogru-kullanilmazsa-moskovadaki-hedefleri-vurabilir-1081239944.html

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ukrayna

kiev

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