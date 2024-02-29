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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240229/almanya-basbakani-scholz-taurus-fuzeleri-dogru-kullanilmazsa-moskovadaki-hedefleri-vurabilir-1081239944.html
Almanya Başbakanı Scholz: Taurus füzeleri doğru kullanılmazsa Moskova'daki hedefleri vurabilir
Almanya Başbakanı Scholz: Taurus füzeleri doğru kullanılmazsa Moskova'daki hedefleri vurabilir
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, Moskova'daki hedefleri vurabilecekleri gerekçesiyle Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya tedarikinden vazgeçtiğini belirtti. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Moskova'daki hedefleri vurabilecekleri için Taurus seyir füzelerini Ukrayna'ya tedarik etmekten vazgeçtiğini söyledi.Dresden'de vatandaşlarla bir araya gelen Scholz, "Taurus, 500 kilometre menzile sahip ve doğru kullanılmadığında Moskova'daki herhangi bir hedefi vurabilir" dedi.Taurus füzelerinin kullanımının kontrolünü sağlamak için Alman askeri personelinin Ukrayna'ya gönderilmesi gerektiğini, ancak bunun mümkün olmadığını belirten Scholz, “Tamamen diplomatik bir soyutlamayla ifade ediyorum; diğerleri de tam olarak neyin nereye ineceğini bilmeye özen gösterdi” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240228/almanya-basbakani-scholz-alman-askerleri-ukraynaya-gonderilmeyecek-1081198064.html
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olaf scholz, almanya, moskova, moskova, rusya
olaf scholz, almanya, moskova, moskova, rusya

Almanya Başbakanı Scholz: Taurus füzeleri doğru kullanılmazsa Moskova'daki hedefleri vurabilir

23:38 29.02.2024 (güncellendi: 23:42 29.02.2024)
© AP Photo / Markus SchreiberGerman Chancellor Olaf Scholz reads in his documents after he arrives for the weekly cabinet meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Dec. 14, 2022
German Chancellor Olaf Scholz reads in his documents after he arrives for the weekly cabinet meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Dec. 14, 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya Başbakanı Scholz, Moskova'daki hedefleri vurabilecekleri gerekçesiyle Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya tedarikinden vazgeçtiğini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Moskova'daki hedefleri vurabilecekleri için Taurus seyir füzelerini Ukrayna'ya tedarik etmekten vazgeçtiğini söyledi.
Dresden'de vatandaşlarla bir araya gelen Scholz, "Taurus, 500 kilometre menzile sahip ve doğru kullanılmadığında Moskova'daki herhangi bir hedefi vurabilir" dedi.
Taurus füzelerinin kullanımının kontrolünü sağlamak için Alman askeri personelinin Ukrayna'ya gönderilmesi gerektiğini, ancak bunun mümkün olmadığını belirten Scholz, “Tamamen diplomatik bir soyutlamayla ifade ediyorum; diğerleri de tam olarak neyin nereye ineceğini bilmeye özen gösterdi” diye konuştu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
Ukrayna krizi
Almanya Başbakanı Scholz: Alman askerleri Ukrayna'ya gönderilmeyecek
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