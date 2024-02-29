https://sputniknews.com.tr/20240229/almanya-basbakani-scholz-taurus-fuzeleri-dogru-kullanilmazsa-moskovadaki-hedefleri-vurabilir-1081239944.html

Almanya Başbakanı Scholz: Taurus füzeleri doğru kullanılmazsa Moskova'daki hedefleri vurabilir

Almanya Başbakanı Scholz: Taurus füzeleri doğru kullanılmazsa Moskova'daki hedefleri vurabilir

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz, Moskova'daki hedefleri vurabilecekleri gerekçesiyle Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya tedarikinden vazgeçtiğini belirtti. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T23:38+0300

2024-02-29T23:38+0300

2024-02-29T23:42+0300

ukrayna krizi

olaf scholz

almanya

moskova

moskova

rusya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081240251_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_52b120c0e560706f4148f756132158b9.jpg

Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Moskova'daki hedefleri vurabilecekleri için Taurus seyir füzelerini Ukrayna'ya tedarik etmekten vazgeçtiğini söyledi.Dresden'de vatandaşlarla bir araya gelen Scholz, "Taurus, 500 kilometre menzile sahip ve doğru kullanılmadığında Moskova'daki herhangi bir hedefi vurabilir" dedi.Taurus füzelerinin kullanımının kontrolünü sağlamak için Alman askeri personelinin Ukrayna'ya gönderilmesi gerektiğini, ancak bunun mümkün olmadığını belirten Scholz, “Tamamen diplomatik bir soyutlamayla ifade ediyorum; diğerleri de tam olarak neyin nereye ineceğini bilmeye özen gösterdi” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240228/almanya-basbakani-scholz-alman-askerleri-ukraynaya-gonderilmeyecek-1081198064.html

almanya

moskova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

olaf scholz, almanya, moskova, moskova, rusya