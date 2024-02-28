https://sputniknews.com.tr/20240228/almanya-basbakani-scholz-alman-askerleri-ukraynaya-gonderilmeyecek-1081198064.html
Almanya Başbakanı Scholz: Alman askerleri Ukrayna'ya gönderilmeyecek
Almanya Başbakanı Scholz: Alman askerleri Ukrayna'ya gönderilmeyecek
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, Alman birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, “NATO çatışmanın tarafı değil ve olmayacak" dedi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T23:56+0300
2024-02-28T23:56+0300
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, NATO’nun Ukrayna'daki çatışmaya taraf olmayacağını ve Alman birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini söyledi.Scholz, “NATO çatışmanın tarafı değil ve olmayacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Bu konuda tüm müttefiklerimizle görüş birliği içindeyiz. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor: Almanya'nın savaşa katılımı olmayacak. Ve doğrudan şunu söyleyebilirim: Federal Şansölye olarak Alman Silahlı Kuvvetleri mensuplarını Ukrayna'ya göndermeyeceğim!” dedi.Paris’te gerçekleşen Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerlerin-lastockinodan-kacis-goruntulerini-paylasti-1081186567.html
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ukrayna krizi, nato, emmanuel macron, almanya, ukrayna
ukrayna krizi, nato, emmanuel macron, almanya, ukrayna
Almanya Başbakanı Scholz: Alman askerleri Ukrayna'ya gönderilmeyecek
Almanya Başbakanı Scholz, Alman birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, “NATO çatışmanın tarafı değil ve olmayacak" dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, NATO’nun Ukrayna'daki çatışmaya taraf olmayacağını ve Alman birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini söyledi.
Scholz, “NATO çatışmanın tarafı değil ve olmayacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Bu konuda tüm müttefiklerimizle görüş birliği içindeyiz. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor: Almanya'nın savaşa katılımı olmayacak. Ve doğrudan şunu söyleyebilirim: Federal Şansölye olarak Alman Silahlı Kuvvetleri mensuplarını Ukrayna'ya göndermeyeceğim!” dedi.
Paris’te gerçekleşen Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söylemişti.