https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerlerin-lastockinodan-kacis-goruntulerini-paylasti-1081186567.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Lastoçkino'dan kaçış görüntülerini paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Lastoçkino'dan kaçış görüntülerini paylaştı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Lastoçkino yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından özgürleştirilmesiyle Ukraynalı askerlerin kaçış... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T17:28+0300
2024-02-28T17:28+0300
2024-02-28T17:28+0300
ukrayna krizi
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rusya
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
sergey şoygu
ukrayna
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin yerleşim yerinden kaçarken üzerinde Nazi sembolü olan zırhlı araçlar dahil olmak üzere Batı yapımı silahları bıraktığını belirtildi. Salı günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Pobeda, Lastoçkino ve Severnoye yerleşim yerlerini özgürleştirdiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-ordusu-avdeyevka-yakinlarindaki-bir-koyde-daha-kontrolu-ele-gecirdi-1081177932.html
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Lastoçkino yerleşim yerinden kaçış görüntülerini paylaştı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Lastoçkino yerleşim yerinden kaçış görüntülerini paylaştı
2024-02-28T17:28+0300
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video, rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, sergey şoygu, ukrayna
video, rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, sergey şoygu, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Lastoçkino'dan kaçış görüntülerini paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Lastoçkino yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından özgürleştirilmesiyle Ukraynalı askerlerin kaçış anlarına dair görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin yerleşim yerinden kaçarken üzerinde Nazi sembolü olan zırhlı araçlar dahil olmak üzere Batı yapımı silahları bıraktığını belirtildi. Salı günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Pobeda, Lastoçkino ve Severnoye yerleşim yerlerini özgürleştirdiğini açıklamıştı.