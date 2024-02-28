https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-ordusu-avdeyevka-yakinlarindaki-bir-koyde-daha-kontrolu-ele-gecirdi-1081177932.html
Rusya ordusu Avdeyevka yakınlarındaki bir köyde daha kontrolü ele geçirdi
Rusya ordusu Avdeyevka yakınlarındaki bir köyde daha kontrolü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta kontrol altına alınan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kenti yakınlarında ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T13:47+0300
2024-02-28T13:47+0300
2024-02-28T13:57+0300
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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin bilgi paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun Petrovskoye adlı yerleşim birimini özgürleştirdiğini, Ukrayna ordusunun 11 karşı saldırısını püskürttüğünü belirtti.Bakanlık, Avdeyevka yönündeki çatışmalarda 165 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, ABD yapımı 2 Bradley piyade aracı ile M113 zırhlı personel taşıyıcının imha edildiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubu taktik konumunu iyileştirerek düşmanın 7 karşı saldırısını bastırdı. Ukrayna, 145 askerin yanı sıra ABD yapımı M777 topçu sistemini ve çeşitli askeri teçhizatını kaybetti.Herson yönünde de Rus birlikler, daha elverişli mevzileri ele geçirerek 1 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Çatışmalarda 40 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Fransız yapımı Caesar obüsü ile çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240227/ukrayna-ordusunun-toplam-kayiplari-aciklandi-1081143537.html
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rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donbass, askeri operasyon
rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donbass, askeri operasyon
Rusya ordusu Avdeyevka yakınlarındaki bir köyde daha kontrolü ele geçirdi
13:47 28.02.2024 (güncellendi: 13:57 28.02.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta kontrol altına alınan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kenti yakınlarında ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun Petrovskoye köyünü ele geçirdiğini açıkladı.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin bilgi paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun Petrovskoye adlı yerleşim birimini özgürleştirdiğini, Ukrayna ordusunun 11 karşı saldırısını püskürttüğünü belirtti.
Bakanlık, Avdeyevka yönündeki çatışmalarda 165 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, ABD yapımı 2 Bradley piyade aracı ile M113 zırhlı personel taşıyıcının imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubu taktik konumunu iyileştirerek düşmanın 7 karşı saldırısını bastırdı. Ukrayna, 145 askerin yanı sıra ABD yapımı M777 topçu sistemini ve çeşitli askeri teçhizatını kaybetti.
Herson yönünde de Rus birlikler, daha elverişli mevzileri ele geçirerek 1 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Çatışmalarda 40 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Fransız yapımı Caesar obüsü ile çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.