https://sputniknews.com.tr/20240227/ukrayna-ordusunun-toplam-kayiplari-aciklandi-1081143537.html

Ukrayna ordusunun toplam kayıpları açıklandı

Ukrayna ordusunun toplam kayıpları açıklandı

Sputnik Türkiye

Zelenskiy’in, 2022 yılının şubat ayından bu yana ölen Ukraynalı asker sayısının 31 bini bulduğu yönündeki açıklamaları Batı basınını da tatmin etmezken, Rusya... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T15:51+0300

2024-02-27T15:51+0300

2024-02-27T16:14+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

sergey şoygu

ukrayna ordusu

askeri operasyon

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Şoygu, kurmayları ile gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna ordusunun yılın başından bu yana günde ortalama 800’ün üzerinde asker kaybettiğini, toplamda ise düşman kayıplarının şimdiden 444 bin kişiyi aştığını duyurdu.2024’ün başından itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin her gün 800’ün üzerinde asker kaybettiğine dikkat çeken Rusya Savunma Bakanı Şoygu, “Askeri personelimizin kararlı ve aktif eylemleri sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin muharebe potansiyeli azalıyor. Yılın başından bu yana ortalama olarak düşman her gün 800’ün üzerinde personel ve 120 adet yabancı yapımı çeşitli askeri teçhizat kaybediyor” diye konuştu.Şoygu ayrıca Rusya’nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 444 binin üzerinde askeri personel kaybettiğini vurguladı.‘Operasyonun gidişatı ABD’nin Rusya’yı kontrol altına alma stratejisinin yararsızlığını gösteriyor’Operasyonun gidişatının ABD’nin Ukraynalıların hayatları ve Kiev’e yapılan askeri ve ekonomik destek pahasına Rusya’yı kontrol altına alma stratejisinin yararsızlığını gösterdiğine dikkat çeken Şoygu, şunları söyledi:Yakın zamanda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılının şubat ayından bu yana ölen Ukraynalı asker sayısının 31 bin olduğunu iddia etmişti.Zelenskiy'in paylaştığı verileri değerlendiren Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Sputnik’e açıklamasında, söz konusu iddiayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Zelenskiy’in bunu neden yaptığını anlatan Puşilin, “Eski Ukrayna’dan geriye kalan arazide gerilim artıyor ve Zelensky bu yalanlarla, özellikle de orada norm haline gelen şiddet yoluyla seferberlik yöntemlerinin yol açtığı rahatsızlığı azaltmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.Bu yılın ocak ayında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılında 215 binden fazla asker ile 28 bin silah ve teçhizatı kaybettiğini, stratejik inisiyatifin Rusya ordusunda olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240227/macronun-rusya-aciklamalari-3-dunya-savasinin-habercisi-mi-1081132866.html

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ukrayna ordusunun kayıpları