https://sputniknews.com.tr/20240227/macronun-rusya-aciklamalari-3-dunya-savasinin-habercisi-mi-1081132866.html

Macron'un Rusya açıklamaları 3. Dünya Savaşı'nın habercisi mi?

Macron'un Rusya açıklamaları 3. Dünya Savaşı'nın habercisi mi?

Sputnik Türkiye

ABD öncülüğündeki NATO ve AB ülkelerinin Kiev’e mali ve askeri yardımlarla Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma hedefleri giderek daha ulaşılamaz hale... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T12:30+0300

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Bazı NATO ve AB ülkeleri, Ukrayna’daki çatışmalara giderek daha fazla müdahil olma niyetini ortaya koyarken, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun ‘bazı AB ve NATO ülkeleri Ukrayna'ya asker gönderebilir’ tahminlerinden kısa süre sonra açıklama yapan Macron, Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının tartışıldığını itiraf etti.Başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Ukrayna'ya destek amacıyla bir araya gelen Avrupalı liderleri ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın yararı için Rusya'yı yenmenin gerekli olduğunu da vurgularken, “Rusya'nın yenilmesi Avrupa'da güvenlik ve istikrar için gereklidir” ifadelerini kullandı.Füzelerin menzili giderek uzuyorMacron, aynı basın toplantısında, AB'nin Ukrayna'ya orta ve uzun menzilli füzeler tedarik ederek ‘daha derin saldırılar için yeni bir koalisyon’ oluşturmayı kabul ettiğini söyledi.Ayrıca Fransa'nın Rusya'nın ‘bu savaşı kazanmaması’ için her şeyi yapacağına vurgu yapan Macron, Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını tartıştıklarını ancak henüz bir uzlaşmaya varılmadığını da ekledi.Yalnızca açıklamalarla yetinmeyen Macron, 17 Şubat’ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Paris'te Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin ikili bir anlaşma imzalamıştı.Macron, o zamanki demecinde, Paris ile Kiev arasındaki güvenlik anlaşmasının Ukrayna'nın NATO üyeliğine kadar yürürlükte kalacağını belirterek, “Paris ile Kiev arasındaki güvenlik anlaşması 10 yıllık bir süre için imzalandı ve Ukrayna NATO üyesi olana kadar yürürlükte kalacak" ifadesini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Macron'un ‘Rusya ile savaşın habercisi’ olarak nitelendirilebilecek bu açıklamalarının ardından RTL radyo kanalına konuşan Fransa'nın genç başbakanı Gabriel Attal da Ukrayna'ya asker göndermeyi göz ardı etmezken, Paris'in Rusya'nın zaferiyle ‘asla uzlaşamayacağının’ altını çizdi.Attal, Fransız birliklerinin Ukrayna'ya gönderilip gönderilemeyeceği sorusunu ise “AB’nin kapısında bir savaş devam ederken hiçbir şey göz ardı edilemez" diye yanıtladı.Attal ayrıca Fransa'nın "bir noktada Rusya'nın kazanabileceği ihtimalini kabul edemeyeceğini" de sözlerine ekledi.Scholz, Rusya ile 'yeniden' savaş düşüncesine karşıUkrayna'ya ABD'den sonra en fazla mali ve askeri yardım sağlayan ülke olarak bilinen Almanya ise diğer AB ülkelerinin kendisi kadar cömert olmamasından dolayı kızgın,Başkent Paris'te düzenlenen ‘Ukrayna’ya destek’ toplantısında Macron’un hemen yanında oturan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yapılan yardımlardaki dengesizlikten rahatsız olduklarını dile getirirken, Alman yapımı uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin kontrolü için Alman uzmanlara ihtiyaç olduğunu ve Rusya ile çatışmayı önlemek için Ukrayna'ya göndermeyeceklerini bildirdi.Scholz, “Hiçbir noktada ya da yerde bu sistemin ulaştığı hedeflerle ilişkilendirilmemeliyiz” diye konuşurken, uzun menzilli füze olan Taurus'un yönlendirilmesi için Alman uzmanlara ihtiyaç duyulacağını, ancak Almanya'nın hiçbir askerinin Ukrayna topraklarına ayak basmayacağı ilkesiyle hareket etmeye devam ettiğini vurguladı.‘Macron'un açıklaması, bir dünya savaşı çıkarma yolunda ciddi bir adım’Macron’un 3. Dünya Savaşı'nın habercisi niteliği taşıyan sert açıklamalarına Avrupa ve Rusya’dan tepkiler gecikmezken, Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, Macron'un Rusya'nın Avrupa'ya saldırabileceği yönündeki açıklamalarının Fransızları bir dünya savaşına sürüklemeyi amaçladığını söyledi.Philippot, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Fransız lider Macron’un sözlerini "Ne oldu? Bu ne demek? Savaşıyor muyuz? Üçüncü Dünya Savaşı mı?! Belli ki amaç bu" diye değerlendirdi.Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean-Luc Melenchon ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘Ukrayna'ya AB askerlerinin gönderilmesi ve Rusya'ya karşı bir savaş başlatma ihtimali’ ile ilgili sözlerini çılgınlık olarak nitelerken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Bir gün önce konuşan Slovakya Başbakanı Robert Fico, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini söylemişti.Basın açıklamasına, “Benim için bugünkü toplantı Batı'nın Ukrayna'daki stratejisinin başarısız olduğunun teyidi niteliğindedir” sözleriyle başlayan Fico, “Ancak konuştuğumuz konular tüylerimi diken diken etmesine rağmen yapıcı bir şekilde hazırlıklı olmak istiyorum. Bu tezlerden, bir grup NATO ve AB ülkesinin ikili anlaşmalar temelinde Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini değerlendirdiği sonucu çıkıyor” ifadelerini kullandı.Fico ile benzer açıklamaları tekrarlayan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in Ukrayna'ya asker göndermesinin söz konusu olmadığını söyledi.Kristersson, “Şu anda İsveç'ten Ukrayna'ya diğer pek çok ülkenin yaptığı gibi çeşitli şekillerde gelişmiş silahları göndermekle meşgul. Ukrayna'nın da buna (asker gönderilmesine) ihtiyacı yok. Bu konu bizim için henüz söz konusu değil” dedi.Macron’un sözlerine Rusya’dan ilk tepkiler de benzerFransız liderin Ukrayna'ya destek konulu toplantısında yaptığı açıklamalara Rusya’dan da ilk yanıtlar gelmeye başladı.Rusya’da meclisini üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü ve uluslararası güvenlik komitesi üyesi Sergey Tsekov, Sputnik’e yaptığı değerlendirmesinde, Macron'un bu açıklamalarıyla bir dünya savaşı çıkarma yolunda ciddi bir adım attığına dikkat çekti.Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Sputnik’e verdiği demecinde Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışma riskini artıracağını belirtti.Gavrilov, “Ukrayna’yı ülkemize karşı ‘koçbaşı’ olarak kullanan Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerini, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’ne karşı çatışmalara doğrudan katılma tehlikesi konusunda defalarca uyardık” vurgusunu yaptı.Rusya Devlet Duması Sivastopol Milletvekili Dmitriy Belik ise, bir grup NATO ülkesinin, ordularının Ukrayna'daki varlığını meşrulaştırmak için komplo kurmaya karar verdiğini söyledi.Sputnik'e demeç veren Belik, "Fico'nun açıklamasında yeni bir şey yok. NATO askeri personeli zaten Ukrayna'da, ancak yalnızca paralı asker statüsünde. Slovakya Başbakanı'nın bahsettiği şey, bazı ülkelerin kendi askeri personelinin Ukrayna'daki varlığını meşrulaştırmaya yönelik bir komplosu. Ukrayna toprakları ve Fico bu komplonun içinde yer almak istemiyor" dedi.Belik, Fico'nun siyasi kariyeri tehlike altına girse bile ülkesinin çıkarları için mücadele etmeye hazır az sayıda Batılı liderden biri olduğunun altını çizerek "Eski Avrupa artık bu çatışmayla ilgilenmiyor. Hiç kimse, Rusya'nın yenilgisine olduğu gibi Ukrayna'nın zaferine de inanmıyor ve aleni şekilde umutsuz olan bu davaya para verme konusunda da büyük bir istek yok" ifadelerini kullandı.Macron, bahsi geçen toplantıda Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinin Kiev'e uzun menzilli füze tedarik etmek üzere yeni bir koalisyona katıldığını duyururken, Fransa'nın Rusya'nın ‘bu savaşı kazanmaması’ için her şeyi yapacağını belirtmişti.Mkurulan yeni koalisyonun daha derin saldırılarla birlikte uzun menzilli füzelerin tedariklerine odaklanacağını belirten Fransa lideri, Kiev'e mühimmat, topçu ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere silah sevkiyatını kolaylaştırmak için Avrupa'da şu anda farklı ülkelerin katılımıyla 8 koalisyon bulunduğunu da hatırlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240227/macron-ab-ulkelerinin-ukraynaya-asker-gonderebilecegini-soyledi-1081125590.html

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