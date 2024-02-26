https://sputniknews.com.tr/20240226/slovakya-basbakani-fico-bazi-ab-ve-nato-ulkeleri-ukraynaya-asker-gonderebilir-1081112862.html
Slovakya Başbakanı Fico: Bazı AB ve NATO ülkeleri Ukrayna'ya asker gönderebilir
Slovakya Başbakanı Fico: Bazı AB ve NATO ülkeleri Ukrayna'ya asker gönderebilir
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T16:30+0300
2024-02-26T16:30+0300
2024-02-26T16:30+0300
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Basın açıklamasına, “Benim için bugünkü toplantı Batı'nın Ukrayna'daki stratejisinin başarısız olduğunun bir teyidi niteliğindedir” sözleriyle başlayan Fico, “Ancak konuştuğumuz konular tüylerimi diken diken etmesine rağmen yapıcı bir şekilde hazırlıklı olmak istiyorum. Bu tezlerden, bir grup NATO ve AB ülkesinin ikili anlaşmalar temelinde Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini değerlendirdiği sonucu çıkıyor” ifadelerini kullandı.Slovakya’nın ikili ilişkiler temelinde Ukrayna'ya ordu gönderilmesini içeren herhangi bir işbirliği anlaşmasına imza atmayacağına değinen Fico, “Hiçbir Slovak askeri Ukrayna'ya gitmeyecektir” dedi.Fico, böyle bir kararın alınması halinde bunun Rusya'nın taviz vermesine izin vermeyeceğini vurgularken, sadece gerilimin tırmanmasına yol açacağının altını çizdi.Ülkesinin, diğer ülkelerin Ukrayna ile ikili anlaşmalar yapmasını engelleyemeyeceğini söyleyen Slovakya Başbakanı, ancak amaçlarına ulaşamayacakları konusunda ısrarcı olduklarını sözlerine ekledi.Fico, bir gün önceki konuşmasında, Slovak ordusunun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmasına, bu karar kendisine hükümet başkanlığı görevine mal olsa’ dahi izin vermeyeceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-italya-ve-kanada-ile-guvenlik-anlasmalari-imzaladi-1081064653.html
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slovakya, fico, robert fico, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği, nato, askeri yardım, kiev
slovakya, fico, robert fico, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği, nato, askeri yardım, kiev
Slovakya Başbakanı Fico: Bazı AB ve NATO ülkeleri Ukrayna'ya asker gönderebilir
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini söyledi.
Basın açıklamasına, “Benim için bugünkü toplantı Batı'nın Ukrayna'daki stratejisinin başarısız olduğunun bir teyidi niteliğindedir” sözleriyle başlayan Fico, “Ancak konuştuğumuz konular tüylerimi diken diken etmesine rağmen yapıcı bir şekilde hazırlıklı olmak istiyorum. Bu tezlerden, bir grup NATO ve AB ülkesinin ikili anlaşmalar temelinde Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini değerlendirdiği sonucu çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Slovakya’nın ikili ilişkiler temelinde Ukrayna'ya ordu gönderilmesini içeren herhangi bir işbirliği anlaşmasına imza atmayacağına değinen Fico, “Hiçbir Slovak askeri Ukrayna'ya gitmeyecektir” dedi.
Fico, böyle bir kararın alınması halinde bunun Rusya'nın taviz vermesine izin vermeyeceğini vurgularken, sadece gerilimin tırmanmasına yol açacağının altını çizdi.
Ülkesinin, diğer ülkelerin Ukrayna ile ikili anlaşmalar yapmasını engelleyemeyeceğini söyleyen Slovakya Başbakanı, ancak amaçlarına ulaşamayacakları konusunda ısrarcı olduklarını sözlerine ekledi.
Fico, bir gün önceki konuşmasında, Slovak ordusunun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmasına, bu karar kendisine hükümet başkanlığı görevine mal olsa’ dahi izin vermeyeceğini duyurmuştu.