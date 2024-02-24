https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-italya-ve-kanada-ile-guvenlik-anlasmalari-imzaladi-1081064653.html

Ukrayna, İtalya ve Kanada ile güvenlik anlaşmaları imzaladı

Ukrayna, İtalya ve Kanada ile güvenlik anlaşmaları imzaladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalya ve Kanada ile güvenlik anlaşmaları imzaladıklarını duyurdu. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T19:49+0300

2024-02-24T19:49+0300

2024-02-24T19:49+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın İtalya ve Kanada ile güvenlik alanında işbirliğine ilişkin ikili anlaşmalar imzaladığını belirtti.Zelenskiy, “İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmelerimiz her zaman anlamlıdır. İkili güvenlik anlaşmasının imzalanması bugünün önemli bir sonucuydu” ifadelerini kullandı.Ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de güvenlik işbirliği anlaşması imzaladığını belirten Zelenskiy, belgenin 2024 yılında Ukrayna'ya 3 milyar Kanada dolarından (2.2 milyar ABD doları) fazla makro-finansal ve savunma yardımı tahsis edilmesini öngördüğünü kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde bildirildiği üzere anlaşmalar, askeri, siyasi, mali, insani ve reform alanlarında işbirliğini kapsarken, Kiev’e sağlanacak mali destek ve askeri paketlerin yanı sıra Ukrayna'nın gelecekteki NATO üyeliğine verilen destek teyit ediliyor.Belgeler imzalandıkları tarihten itibaren 10 yıl süreyle geçerli olacak ve Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği durumunda, süresi dolmadan ortaklar tarafından gözden geçirilebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240224/avrupa-konseyi-baskani-ab-2022den-bu-yana-ukraynaya-130-milyar-eurodan-fazla-yardim-tahsis-etti-1081063521.html

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ukrayna, italya, kanada, vladimir zelenskiy, giorgia meloni, justin trudeau, kiev, nato