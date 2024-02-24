https://sputniknews.com.tr/20240224/avrupa-konseyi-baskani-ab-2022den-bu-yana-ukraynaya-130-milyar-eurodan-fazla-yardim-tahsis-etti-1081063521.html
Avrupa Konseyi Başkanı: AB, 2022’den bu yana Ukrayna'ya 130 milyar eurodan fazla yardım tahsis etti
Avrupa Konseyi Başkanı: AB, 2022’den bu yana Ukrayna'ya 130 milyar eurodan fazla yardım tahsis etti
Sputnik Türkiye
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 130 milyar eurodan fazla yardım tahsis ettiğini belirtti. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T18:55+0300
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rada televizyonuna verdiği demeçte AB’nin 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya yardım programları kapsamında 130 milyar eurodan fazla katkıda bulunduğunu belirtti.Michel, "24 Şubat 2022'den itibaren Ukrayna'yı desteklemek için 82-83 milyar euro yardım sağladık. Diğer 50 milyar euro da ek makro-finansal yardım paketinin bir parçasıdır" dedi.Daha önce Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksey Sobolev, Kiev'in 1 Şubat'ta AB tarafından onaylanan 50 milyar euro değerindeki yeni dört yıllık destek programı kapsamında 2024 yılında 18 milyar euro almayı planladığını bildirmişti. Sobolev, Ukrayna’nın AB’ye dört yıllık bir ekonomik reform planı sunacağını ve bu planın uygulamasının her üç ayda bir Avrupa Komisyonu tarafından kontrol edileceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240224/alman-hukumeti-ukrayna-icin-ne-kadar-harcandigini-acikladi-1081063024.html
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avrupa birliği, avrupa konseyi, charles michel, ukrayna, ukrayna ordusu
Avrupa Konseyi Başkanı: AB, 2022’den bu yana Ukrayna'ya 130 milyar eurodan fazla yardım tahsis etti
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 130 milyar eurodan fazla yardım tahsis ettiğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rada televizyonuna verdiği demeçte AB’nin 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya yardım programları kapsamında 130 milyar eurodan fazla katkıda bulunduğunu belirtti.
Michel, "24 Şubat 2022'den itibaren Ukrayna'yı desteklemek için 82-83 milyar euro yardım sağladık. Diğer 50 milyar euro da ek makro-finansal yardım paketinin bir parçasıdır" dedi.
Daha önce Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksey Sobolev, Kiev'in 1 Şubat'ta AB tarafından onaylanan 50 milyar euro değerindeki yeni dört yıllık destek programı kapsamında 2024 yılında 18 milyar euro almayı planladığını bildirmişti. Sobolev, Ukrayna’nın AB’ye dört yıllık bir ekonomik reform planı sunacağını ve bu planın uygulamasının her üç ayda bir Avrupa Komisyonu tarafından kontrol edileceğini belirtmişti.