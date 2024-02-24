https://sputniknews.com.tr/20240224/alman-hukumeti-ukrayna-icin-ne-kadar-harcandigini-acikladi-1081063024.html

Alman hükümeti Ukrayna için ne kadar harcandığını açıkladı

Alman hükümeti Ukrayna için ne kadar harcandığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Almanya Federal Hükümeti, Almanya'nın Kiev'e yardım etmek için şimdiye kadar yaklaşık 32 milyar euro tahsis ettiği açıkladı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T18:17+0300

2024-02-24T18:17+0300

2024-02-24T18:17+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

almanya

alman hükümeti

yardım

silah yardımı

euro

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Yapılan açıklamadaki yardım miktarına insani ve askeri yardımın yanı sıra doğrudan finansman da dahil edildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Daha önce Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya 2024 yılında 7.1 milyar euro askeri yardımda bulunacağını ve sonraki yıllar için de 6 milyar euroluk bir taahhütte bulunduğunu dile getirmişti.

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ukrayna, ukrayna ordusu, almanya, alman hükümeti, yardım, silah yardımı, euro