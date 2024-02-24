https://sputniknews.com.tr/20240224/alman-hukumeti-ukrayna-icin-ne-kadar-harcandigini-acikladi-1081063024.html
Alman hükümeti Ukrayna için ne kadar harcandığını açıkladı
Alman hükümeti Ukrayna için ne kadar harcandığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Almanya Federal Hükümeti, Almanya'nın Kiev'e yardım etmek için şimdiye kadar yaklaşık 32 milyar euro tahsis ettiği açıkladı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T18:17+0300
2024-02-24T18:17+0300
2024-02-24T18:17+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
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alman hükümeti
yardım
silah yardımı
euro
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Yapılan açıklamadaki yardım miktarına insani ve askeri yardımın yanı sıra doğrudan finansman da dahil edildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Daha önce Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya 2024 yılında 7.1 milyar euro askeri yardımda bulunacağını ve sonraki yıllar için de 6 milyar euroluk bir taahhütte bulunduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240224/fransada-ciftciler-tarim-fuarini-basti-macron-istifa-1081061902.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, almanya, alman hükümeti, yardım, silah yardımı, euro
ukrayna, ukrayna ordusu, almanya, alman hükümeti, yardım, silah yardımı, euro
Alman hükümeti Ukrayna için ne kadar harcandığını açıkladı
Almanya Federal Hükümeti, Almanya'nın Kiev'e yardım etmek için şimdiye kadar yaklaşık 32 milyar euro tahsis ettiği açıkladı.
Yapılan açıklamadaki yardım miktarına insani ve askeri yardımın yanı sıra doğrudan finansman da dahil edildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Almanya'nın tutumu nettir: Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceğiz. Almanya, Ukrayna'ya insani yardım, doğrudan finansman ve silah şeklinde yaklaşık 32 milyar euro tutarında yardım sağlamıştır.
Daha önce Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya 2024 yılında 7.1 milyar euro askeri yardımda bulunacağını ve sonraki yıllar için de 6 milyar euroluk bir taahhütte bulunduğunu dile getirmişti.