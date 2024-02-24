https://sputniknews.com.tr/20240224/fransada-ciftciler-tarim-fuarini-basti-macron-istifa-1081061902.html
Fransa'da çiftçiler tarım fuarını bastı: 'Macron istifa'
Fransa'da çiftçiler tarım fuarını bastı: 'Macron istifa'
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un katıldığı geleneksel Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda polis ve çiftçiler arasında arbede yaşandı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T17:28+0300
2024-02-24T17:28+0300
2024-02-24T17:28+0300
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çiftçi
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istifa
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Bir grup Fransız çiftçi, Cumartesi günü Emmanuel Macron'un planlı ziyareti öncesinde, maliyetler ve düzenlemelere duyulan tepki sebebiyle Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nı fuarını bastı.Öfkeli kalabalığı kontrol altına almaya çalışan güvenliğin yetersiz kalması üzerine fuara özel polis birimleri intikal etti. Fuarın içinde düzinelerce polis memuruyla karşı karşıya gelen çiftçiler bağırıp yuhalayarak Fransa Cumhurbaşkanı'nı istifaya çağırdı."Macron istifa" sloganı atan çiftçiler, gerekirse Macron'u fuardan kendi elleriyle çıkaracaklarını belirtti. Islıklar çalarak Macron'u yuhalayan çiftçiler, polislere yumurta fırlattı. Fransız çevik kuvvet polisi gösteriyi kontrol altına almaya çalışırken bazı protestocuların gözaltına alındığı belirtildi.Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.Fuarda konuşma yapan Macron, tarım krizinin bu fuarda birkaç saate çözülmeyeceğini ifade ederek, etkinliğin iyi geçmesi gerektiğini söyledi. Çiftçilerin 'gelir krizi' yaşadığını belirten Macron, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde çiftçiler için taban fiyat belirleyeceklerini kaydetti.Macron sendika liderleriyle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Bunu tüm çiftçiler için söylüyorum: stantları parçalayarak hiçbir meslektaşınıza yardımcı olmuyorsunuz, fuarı yapılamaz hale getirerek ve bir bakıma aileleri fuara gelmekten korkutarak hiçbir meslektaşınıza yardımcı olmuyorsunuz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/ciftciler-sokakta-avrupa-genelinde-neden-protestolar-duzenleniyor-1080585260.html
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fransa, emmanuel macron, çiftçi, polis, arbede, istifa, avrupa birliği
fransa, emmanuel macron, çiftçi, polis, arbede, istifa, avrupa birliği
Fransa'da çiftçiler tarım fuarını bastı: 'Macron istifa'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un katıldığı geleneksel Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda polis ve çiftçiler arasında arbede yaşandı.
Bir grup Fransız çiftçi, Cumartesi günü Emmanuel Macron'un planlı ziyareti öncesinde, maliyetler ve düzenlemelere duyulan tepki sebebiyle Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nı fuarını bastı.
Öfkeli kalabalığı kontrol altına almaya çalışan güvenliğin yetersiz kalması üzerine fuara özel polis birimleri intikal etti. Fuarın içinde düzinelerce polis memuruyla karşı karşıya gelen çiftçiler bağırıp yuhalayarak Fransa Cumhurbaşkanı'nı istifaya çağırdı.
"Macron istifa" sloganı atan çiftçiler, gerekirse Macron'u fuardan kendi elleriyle çıkaracaklarını belirtti. Islıklar çalarak Macron'u yuhalayan çiftçiler, polislere yumurta fırlattı. Fransız çevik kuvvet polisi gösteriyi kontrol altına almaya çalışırken bazı protestocuların gözaltına alındığı belirtildi.
Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Fuarda konuşma yapan Macron, tarım krizinin bu fuarda birkaç saate çözülmeyeceğini ifade ederek, etkinliğin iyi geçmesi gerektiğini söyledi. Çiftçilerin 'gelir krizi' yaşadığını belirten Macron, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde çiftçiler için taban fiyat belirleyeceklerini kaydetti.
Macron sendika liderleriyle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Bunu tüm çiftçiler için söylüyorum: stantları parçalayarak hiçbir meslektaşınıza yardımcı olmuyorsunuz, fuarı yapılamaz hale getirerek ve bir bakıma aileleri fuara gelmekten korkutarak hiçbir meslektaşınıza yardımcı olmuyorsunuz" dedi.