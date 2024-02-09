https://sputniknews.com.tr/20240209/ciftciler-sokakta-avrupa-genelinde-neden-protestolar-duzenleniyor-1080585260.html

Çiftçiler sokakta: Avrupa genelinde neden protestolar düzenleniyor?

Çiftçiler sokakta: Avrupa genelinde neden protestolar düzenleniyor?

Avrupa genelinde çiftçilerin, ucuz ithalat ve bürokrasi gibi diğer şikayetlerinin yanı sıra, vergi ve artan maliyetler konusunda kendilerine daha fazla destek... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T21:18+0300

2024-02-09T21:18+0300

2024-02-09T21:18+0300

dünya

avrupa birliği

avrupa komisyonu

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fransa

almanya

portekiz

bulgaristan

yunanistan

iklim krizi

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Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destek ödemelerinin yetersizliğini gerekçe göstererek kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.Yine çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Ukrayna krizi sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.Birçok ülkede çiftçiler kendilerine yeterince ödeme yapılmadığını; vergiler, bürokrasi ve aşırı çevre kurallarıyla boğulduklarını söyledikleri gibi aynı zamanda ucuz gıda ithalatının da durumun vahametini artırdığının altını çiziyor.Bulgaristan, Yunanistan, Almanya, Portekiz, Polonya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde aylardır Avrupa'yı sokağa döken çiftçi protestoları devam ediyor.Berlin'in bütçeyi dengelemek için tarımsal mazotta vergi indirimlerini aşamalı olarak kaldırma planı ya da Hollanda'nın nitrojen emisyonlarını azaltma zorunluluğu gibi bazı endişeler ülkelere has olsalar da bu görüşler ve politikalar birçok AB ülkesi tarafından paylaşılıyor.Çiftçiler ise düşen satış fiyatları, artan maliyetler, ağır düzenlemeler, güçlü ve baskıcı perakendeciler, borçlar, iklim değişikliği ve ucuz yabancı ithalatla karşı karşıya olduklarını ve bunların hepsinin 'daha büyük olan daha iyidir' önermesine dayanan AB tarım sistemi dahilinde olduğunu söylüyorlar.Bulgaristan'da da tarım sektörü çalışanları ve çiftçilerin, hükümetin bu alanlarda izlediği politikalara karşı 6 Şubat'ta başlattığı protestolar devam ediyor. Bulgaristan'da çiftçiler Ukrayna’dan yapılan ucuz ithalattan dolayı sadece Bulgar üreticileri değil, tüm Avrupa’nın da zarar gördüğünü dile getiriyor.Yunanistan'da da çiftçilerin, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla başlattıkları protestolar kapsamında bugün Kuzey Makedonya sınırında yol kapatma eylemi yaptıkları bildirildi.İtalya'da bir süredir Avrupa Birliğinin (AB) tarım politikalarını, artan maliyetleri ve sektördeki desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçilerin temsilcileri, 4 traktörle başkent Roma caddelerinde sembolik protesto geçişi yaptı.İspanya'nın da Sevilya, Toledo, Granada, Huelva, Zaragoza, Ciudad Real, Valensiya, Malaga, Murcia, Tarragona, Lleida ve Madrid gibi birçok kentinde otoyollara çıkan çiftçiler, traktörleriyle trafiği yavaşlatıp, zaman zaman yolları kapatmıştı.'Maliyetler artıyor'Özellikle Şubat 2022'de başlayan Ukrayna krizi ile birçok AB ülkesinde çiftçilerin maliyetleri, bilhassa enerji, gübre ve nakliye özelinde artış gösterdi. Eurostat verilerinde çiftçilerin ürünleri için aldıkları taban fiyatların, 2022'nin üçüncü çeyreği ile geçen yılın aynı dönemi arasında ortalama olarak neredeyse yüzde 9 oranında düştüğü ortaya koyuldu.İthalat da özellikle Ukrayna krizinin ardından AB'nin kota ve vergilerden feragat ettiği Ukrayna'dan gelen ucuz tarım ürünlerinin fiyatları düşürdüğü ve haksız rekabete yönelik kızgınlığı arttırdığı belirtilirken, Polonyalı çiftçiler geçtiğimiz ilkbaharda protesto amacıyla Ukrayna'dan gelen yolları kapatmaya başlamıştı ve Brüksel kısa süre içinde Kiev'in yakın komşularına yaptığı ihracata kısıtlamalar getirse de bu kısıtlamaların süresi dolar dolmaz Macaristan, Polonya ve Slovakya da kendi kısıtlamalarını açıklamıştı.Polonyalı Çiftçiler Sendikası geçen ay yaptığı açıklamada "Ukrayna tahılı ait olduğu yere, Asya ya da Afrika pazarlarına gitmeli, Avrupa'ya değil" açıklamasında bulunmuştu.Bu süreçte Avrupa'nın diğer kısımlarında, özellikle de Fransa'da, uzak ülkelerden yapılan ucuz ithalat da giderek artan bir öfke kaynağı haline geldi. Yeni Zelanda ve Şili gibi ülkelerden gelen ürünler, AB çiftçileriyle aynı katı düzenlemelere uymak zorunda olmadıkları için çiftçiler tarafından büyük tepki gördü.AB ile Güney Amerika'nın Mercosur arasında geniş kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanmasına yönelik müzakereler Avrupalı çiftçilerin şeker, tahıl ve ette haksız rekabete maruz kalma ihtimalinden memnun olmamaları nedeniyle de huzursuzluğa yol artmıştı.'Artan sıcaklıklar ve yükselen tansiyon'İklim değişikliğine bağlı hava olaylarının da üretimi giderek daha fazla etkilediği belirtilirken, Güney İspanya'daki bazı su rezervlerinin sadece yüzde 4 kapasiteyle çalıştığı ve orman yangınları sebebiyle geçen yıl Yunanistan'ın yıllık çiftlik gelirinin yaklaşık yüzde 20'sinin yok olduğu ifade ediliyor.Güney Avrupa şimdiye kadar nispeten az protestoya sahne olsa da, özellikle İspanya ve Portekiz'de hükümetler rekor kıran kuraklıklar sebebiyle acil su kısıtlamalarına başvurmaları halinde durumun değişebileceği belirtiliyor.Çifçiler ise yaptıkları iş hakkında çok az şey bilen bir Brüksel bürokrasisi tarafından zulüm gördüklerini düşündükleri gibi birçok çiftçi ucuz gıda ve iklim dostu süreçler için görünüşte çelişen kamu talepleri arasında sıkışmış hissediyor olmalarından büyük oranda şikayetçi durumdalar.'AB'nin Ortak Tarım Politikası'Avrupa'nın gıda güvenliğinin 60 yılı aşkın bir süredir dayandığı yıllık 55 milyar euroluk sübvansiyon sistemi olan Ortak Tarım Politikası (CAP), tarihsel olarak ölçek ekonomisine dayanmaktadır. Bu daha büyük çiftlikler, daha büyük işletmeler ve ortak standartlar anlamına gelmektedir.Bu durum konsolidasyonu teşvik edereken AB'deki çiftlik sayısı 2005'ten bu yana üçte bir oranında azaldığı ve hatta birçok büyük çiftlik düşük kar marjlı bir işte yüksek düzeyde borçla çalışırken küçük çiftliklerin ise giderek rekabet edemez hale geldiği ortaya çıktı.Son zamanlarda AB'nin sera gazı emisyonlarının yüzde 11'ini oluşturan tarım sektörü, AB'yi 2050 yılına kadar iklim açısından nötr hale getirmeyi amaçlayan önemli Avrupa Yeşil Mutabakat politkasının bir parçası olan AB'nin 'tarladan sofraya' stratejisindeki kurallardan da giderek daha fazla endişe duyuyor.Hedefler arasında 2030 yılına kadar pestisitlerin yarıya indirilmesi, gübre kullanımının yüzde 20 azaltılması, daha fazla arazinin tarım dışı kullanıma ayrılması (nadasa bırakılması ya da verimsiz ağaçların dikilmesi) ve organik üretimin iki katına çıkarılarak tüm AB tarım arazilerinin yüzde 25'ine ulaştırılması da yer alıyor.Birçok çiftçi halihazırda sulama ve 'hayvanlar refahı' konusunda mevcut AB kurallarının çok katı bir şekilde yorumlandığından şikayet edereken 'yeşil' politikaların adil ve gerçekçi olmadığını, ekonomik olarak uygulanamaz olduğunu ve nihayetinde kendi kendini ilga edeceğini savunuyorlar.Hükümetler ne yapıyorlar?Söz konusu protestolar daha şimdiden muhtelif ülkelerin hükümetlerine geri adım attırdı.Almanya dizel sübvansiyonlarını azaltma planlarını hafifletirken, Fransa dizel vergisi artışını iptal ederek diğer aldığı önlemleri erteledi. Macron hükümeti, protestoculara 150 milyon euro da yardım sözü vererek çiftçi sendikalarının üyelerine protestolarını askıya almaları çağrısında bulunmasını sağladı.İtalya Başbakanı Meloni, hükümet olarak Avrupa Birliğinden (AB) İtalya’ya Kovid-19 salgını sonrasında ekonomide toparlanma için ayrılan fonun kullanımında tarıma daha fazla kaynak ayrılması için AB ile müzakere ettiğini, böylece protestolardan çok daha önce çiftçilerin yararına adım attıklarını dile getirdi.Avrupa Birliği düzeyinde ise Avrupa Komisyonu, Ukrayna'dan yapılan tarımsal ithalatın bir 'acil durum freni' ile sınırlandırılmasını ve çiftçilerin AB sübvansiyonlarını almaya devam ederken topraklarının yüzde 4'ünü nadasa bırakma yükümlülüğünden 2024 yılına kadar muaf tutulmasını önerdi.Avrupa Komisyonu, en hassas ürünler olan kümes hayvanları, yumurta ve şeker için bir "acil durum freni" getirerek Ukrayna'dan tarım ithalatını sınırlamayı önerdi ancak üreticiler hacmin yine de çok yüksek olacağını söylüyor.Halihazırda protestocuları daha fazla kışkırtmak istemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, önerilen AB-Mercosur ticaret anlaşmasının mevcut haliyle imzalanmaması gerektiğini söylediler.Çiftçilerin, Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde önemli kazanımlar elde etmesi beklenen Avrupa'nın aşırı sağcı partilerinden giderek daha fazla destek almasıyla birlikte, daha fazla taviz verilmesi ise Avrupa'da konuşulan konular arasında yer alıyor.Muhtelif ülkelerde çiftçilerin protestolarına sebep olan olaylar ise şu şekilde sıralandı:FRANSABELÇİKAPOLONYAİSPANYAPORTEKİZROMANYAYUNANİSTAN

https://sputniknews.com.tr/20240208/kieve-yardimlara-odaklanan-abyi-ciftci-kabusu-sardi-1080534098.html

avrupa birliği

fransa

almanya

portekiz

bulgaristan

yunanistan

romanya

şili

yeni zelanda

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