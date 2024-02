https://sputniknews.com.tr/20240208/kieve-yardimlara-odaklanan-abyi-ciftci-kabusu-sardi-1080534098.html

Kiev’e yardımlara odaklanan AB’yi çiftçi kabusu sardı

Başta ekonomik birlik amacıyla kurulan, ancak son zamanlarda kendi ordusunu kurmayı hedefleyen AB'nin Ukrayna’ya mali yardım hevesi, başta Almanya, Fransa... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

Avrupa'daki birçok ülkenin çiftçileri, Karadeniz Tahıl Koridoru’nu kendi çıkarları doğrultusunda ticarete dönüştüren AB'nin Ukrayna’dan ucuz tahıl alarak uyguladığı tarım politikalarını protesto etmek için sokaklara çıkarken, Sputnik’in Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayanarak yaptığı hesaplama, bu gerilimin sonuçlarının çok daha derin olabileceğini kanıtlıyor.Avrupa'nın et üretiminin yüzde 50'sini, tahılının yüzde 40'ını ve dünyadaki toplam üzüm, zeytin ve şeker pancarının yaklaşık üçte birini üreten 12 Avrupa Birliği ülkesinde çiftçilerin her gün protesto gösterileri düzenlediği dikkate alındığında, Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen’in ‘çiftçilere adil ödeme yapılması gerekiyor’ açıklamaları, durumun sadece adaletle ilişkili olmadığını gösteriyor.Protestolar nerede ve neden yapılıyor?Avrupa'da çiftçi protestoları birkaç yıldır devam ederken, ilki 2019 yılında Hollanda'da gerçekleşti.Yerel çiftçilerin şiddetli hoşnutsuzluğu, hükümetin öncelikle tarım sektöründe azot emisyonlarını azaltma planlarını açıklamasından kaynaklandı.Ülkede bu yıl da dahil olmak üzere son yıllarda periyodik olarak protestolar patlak verdi.Ardından 2023 baharında Polonyalı çiftçiler Ukrayna'dan yapılan büyük miktardaki ucuz tahıl ürünleri ithalatından memnun olmayarak sokaklara dökülürken, ucuz ithalat konusu Romanya ve Litvanya da dahil olmak üzere birçok Doğu Avrupa ülkesinde gündem maddesi halini aldı.Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından paylaşılan son verilerine göre, Ukrayna'dan yapılan aylık tarım ürünleri ithalatı temmuz ayından bu yana istikrarlı bir şekilde artarak kasım ayında 3 milyon tona ulaştı.Aynı zamanda geçen yılın ilk 11 ayında sevkiyat hacmi yüzde 20 artarak 27 milyon tona yükselirken, parasal değeri ise yüzde 6 azalarak 10.7 milyar Euro’ya geriledi.Hacimlerdeki artışa rağmen ithalat giderlerindeki düşüş, Ukrayna’dan ucuza alınan tahıl ürünleriyle ilişkilendirilirken, ucuz tahıl ithalatının cazibesi nedeniyle birçok Avrupalı çiftçi para kazanamaz hale geldi.Çiftçilerin protestoları geçen yılın sonlarına doğru yaygınlaşmaya başlarken, Rusya'ya yaptırımlar sonrası artan yakıt ve gübre maliyetlerinin yanı sıra karlılıklardaki çöküş Fransa'da ve ardından Almanya, Yunanistan ve İtalya'da protestolara yol açtı.Nitekim AB'de tarım ürünlerinin reel değeri iki çeyrek boyunca üst üste düşerken, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 13.3 olan reel gelirler bir önceki çeyrekte yüzde 4.2’ye kadar geriledi.Ancak protestoların en yaygın nedeni tarım sektörünün aşırı düzene tabi tutulması olarak bilinirken, AB yönetiminin yeşil ekonomiye geçiş hevesleri, bütçe fonlarının yetersizliği ve yakıt sübvansiyonlarının kesilmesi planları sonrası çiftçi kabusuna dönüştü.Ukrayna planlarına odaklanan AB’nin tarım politikası, Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan’ın yanı sıra Portekiz, Belçika, Bulgaristan ve İspanya'dan çiftçileri de bir araya getirdi.Kısacası çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya’ya yaptırımlar sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.Avrupalı çiftçiler, AB'nin, ‘Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı’ eleştirisinde bulunuyor.Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin ‘Yeşil Mutabakat’ programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.Bu ülkeler ne üretiyor?Çiftçi protestolarının patlak verdiği ülkeler 2022 yılı sonu itibariyle Avrupa'daki tüm gıdanın neredeyse yarısını üretiyor.Bu ülkeler arasında Avrupa'nın en büyük gıda üreticisi ise yüzde 11'lik payla Fransa yer alırken, lideri yüzde 9.8 ile Almanya, yüzde 6.6 ile Polonya, yüzde 5.4 ile İspanya ve yüzde 4.9 ile İtalya takip ediyor.Tahıl ise bölgedeki tarımın bel kemiği olarak nitelendirilirken, protestocu çiftçilerin bulunduğu ülkelerde 205 milyon ton tahıl hasadı yapıldığı dikkate alındığında, sokaklara dökülen çiftçilerin bölgedeki tüm tahılın yüzde 40'ının ve dünyadaki tahılın ise yüzde 7'sinin mücadelesini verdiği görülebiliyor.Protestolara dünyadaki çavdarın yüzde 46'sını üreten çiftçilerle birlikte arpanın dörtte biri, buğdayın yüzde 13'ü ve mısırın yüzde 4'ünü üreterek geçimini sağlayan çiftçiler de katıldığında, AB’nin hatalı tarım politikasının yarattığı riskin küresel gıda güvenliğine dahi etki edebileceği anlaşılıyor.Protestoların en fazla şiddetlendiği Fransa, Almanya ve Polonya’nın AB’nin başlıca tahıl üreticileri olduğu bilinirken, bu ülkeler hep birlikte Avrupa'nın 2022 tahıl hasadının dörtte birini gerçekleştiriyor.Et üretimi de tehlikedeAB’nin politikalarına tepki gösteren protestocu ülkeler aynı zamanda toplamda 35 milyon ton et üreterek Avrupa üretiminin yaklaşık yüzde 56'sını ve küresel üretimin ise yüzde 10'unu gerçekleştirirken, üretim, bu göstergede birliği üçte birinden biraz daha azını kaplayan İspanya ve Almanya'da yoğunlaşıyor.Yukarıda adı geçen ülkelerdeki çiftçiler bölgedeki üzümlerin yüzde 87'sini ve zeytinlerin yüzde 68'ini yetiştirirken, bu da küresel üretiminin üçte birine tekabül ediyor.İtalya, İspanya ve Fransa en çok üzüm yetiştiren ülkeler olurken, İspanya ve Yunanistan en çok zeytin yetiştiren ülkeler olarak biliniyor.Ayrıca çiftçilerin sokak protestolarına ev sahipliği yapan 12 AB ülkesi, şeker üretimi için dünya şeker pancarının üçte birini, kivinin yüzde 21'ini, kirazın yüzde 15'ini, şeftalinin yüzde 12'sini ve portakalın yüzde 8'ini üretiyor.AB, pestisit kullanımını azaltma planından vazgeçtiÇiftçilerin tepkilerini daha fazla bastıramayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çiftçi protestolarının ardından tarım ilacı (pestisit) kullanımını yüzde 50 azaltma planından vazgeçildiğini bildirdi.Komisyon'un 2 yıl önce kimyasal bitki koruma ürünlerinin risklerini azaltmak amacıyla bir teklif hazırladığını anımsatan von der Leyen, bu teklifin kutuplaşmaya neden olduğunu itiraf etti.Von der Leyen, 2030 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı biçimde pestisit kullanımını yüzde 50 oranında azaltma planının AP tarafından reddedildiğini ve üye ülkelerin temsil edildiği Konsey'de de artık bir ilerleme sağlanamadığını hatırlatarak Komisyon'un söz konusu düzenleme teklifini geri çekeceğini ifade etti.Söz konusu plan, Avrupa'nın gıda sistemini daha sağlıklı ve çevre dostu bir hale getirmek için üye ülkelerde tarım ilacı kullanımının azaltılmasını içeriyordu.Bu çerçevede, AB ülkeleri, 2030 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı biçimde kimyasal pestisit kullanımını yüzde 50 azaltacaktı.Plan, çiftçiler tarafından sert biçimde eleştiriliyordu.

