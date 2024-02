AB, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini kendi ordusunun parçası haline getirmeyi amaçlıyor

https://sputniknews.com.tr/20240206/ab-ukrayna-silahli-kuvvetlerini-kendi-ordusunun-parcasi-haline-getirmeyi-amacliyor-1080468438.html

Bölgesel barışı koruma ve çatışmaların önlenmesinde rol oynama bahanesiyle kendi ordusunu kurma hedefini giderek daha fazla belli eden Avrupa Birliği’nin (AB)... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmasında, AB’nin Ukrayna ordusu ve savunma sanayisini kendi askeri yeteneklerinin bir parçası haline getirmeyi amaçladığını bildirdi.Von der Leyen, “Geleceğe bakarken Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini askeri yeteneklerimizin bir parçası olarak görmeliyiz, Ukrayna savunma sanayisini de kendi askeri sanayimizin bir parçası olarak düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 sene önce şubatta "AB'nin 70 yılı aşkın süredir savunduğu her değere karşı savaş açtığını" iddia eden von der Leyen, Putin'in Ukrayna'yı kolayca yenebileceğini sanarak "büyük bir hata yaptığını" savundu.Von der Leyen, "AB'yi bölebileceği ve NATO'yu zayıflatabileceği yönündeki hesaplarının yanlış olduğunu ve 2 yılda bunun tam aksinin yaşandığını" belirterek, "Avrupa, bu savaşın her gününde ve savaştan sonraki her günde Ukrayna'nın tarafında olacak" dedi.AB'nin Ukrayna'ya 2 yılda sağladığı desteğe ve bu yıl için hedeflerine işaret eden von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:Von der Leyen, bu desteğin artması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:Şimdiye kadar 524 bin top mermisi gönderildiToplantılarda söz alan AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Lahbib de Ukrayna’nın AB’ye katılım müzakerelerini başlatmasının Rusya'ya verilmiş önemli bir mesaj olduğunu vurgulayarak, Ukrayna’nın Birliğe katılımının an meselesi olduğunun altını çizdi.Yeni yaptırım paketi 24 Şubat'ta açıklanacakRusya’ya yönelik 13. yaptırım paketinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıç tarihi 24 Şubat’a kadar tamamlanması için hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Lahbib, "Ukrayna'ya yardım ederken, Rusya'yı da yaptırımlar yoluyla zayıflatmaya devam ediyoruz" dedi.Lahbib, AB'nin 2024 başına kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderme taahhüdüne rağmen sadece 524 bin mermi hedefine ulaştığını hatırlatarak, "Bu söz verdiğimiz şey değil ve daha iyisini yapmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşı sonlandırma amacıyla düzenlenmesi planlanan barış zirvesi için AB’nin işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Lahbib, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından önerilen barış planı üzerinde çalışmanın önemine işaret etti.İklim değişikliği ve çiftçilerin sokağa dökülmesinden Rusya’yı sorumlu tuttuStrazburg'daki konuşmasının devamında Avrupa'nın dört bir yanından çiftçilerin sokaklara döküldüğünü anımsatan von der Leyen, çiftçilerin iklim değişikliğinin etkilerini ilk hissedenler olduğuna dikkati çekerek, kuraklık ve sellerin hasada zarar verdiğini vurgularken, “Çiftçilerimiz Rusya’nın başlattığı savaşın sonuçlarıyla karşı karşıya. Bu savaş enflasyon, artan enerji ve gübre maliyetleri gibi sonuçlar yarattı” diye konuştu."Çiftçilerin sorunlarının son yıllarda arttığı bir gerçek. Çiftçiler seslerinin duyulmasını hak ediyor. Tarımın geleceği ve çiftçi olarak kendi gelecekleri konusunda kaygılı olduklarının farkındayım" diyen von der Leyen, çiftliklerin gelecek yıllarda karlı kalabilmesi için tarımın daha sürdürülebilir bir üretim modeline geçmesi gerektiğini anlattı.Ursula von der Leyen, bu nedenle AB'de tarımın geleceğine ilişkin stratejik diyalog başlattıklarını hatırlatarak, durumu paydaşlarla birlikte analiz edip, fikir alışverişinde bulunarak geleceğe yönelik senaryolar geliştireceklerini ifade etti.Kutuplaşmış tartışmaların ötesine geçip güven sağlanması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, Avrupa'daki gıda üretim sisteminin benzersiz olduğunu, gıda ürünlerinin kültür ve geleneklerdeki çeşitliliği yansıttığını anımsattı.Von der Leyen, "Avrupa dünyanın en sağlıklı ve en kaliteli gıdasına sahiptir. Bundan ve sistemde oynadıkları merkezi rolden ötürü çiftçilerimize teşekkür ederiz. Elbette çiftçilere adil ödeme yapılması gerekiyor" diye konuştu.AB Ortak Tarım Politikası'nın Birlik bütçesinden desteklendiğini kaydeden von der Leyen, "Para önemlidir ama her şey değildir. Sağlıklı doğal kaynaklar aynı zamanda yüksek verimi korumanın da anahtarıdır" ifadesini kullandı.AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, çiftçilerin verimli toprağa ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, "Avrupa'daki toprakların yüzde 60-70'i artık kötü durumda" değerlendirmesinde bulundu.Doğayı etkili biçimde korumak için cömert teşvikler sunulması gerektiğini bildiren von der Leyen, "Verim kaybının ötesinde gerçek bir teşvike ihtiyaç var" dedi.Kamu sübvansiyonları ile teşvik sağlanabileceğini dile getiren von der Leyen, doğanın korunmasının ancak teşvik temelli bir yaklaşımla başarılı olabileceğini söyledi.Çiftçiler, tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyorAvrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor.Çiftçiler, 1 Şubat'ta Brüksel'de AB Liderler Zirvesi gerçekleşirken büyük bir protesto düzenlemiş, başta AP çevresi olmak üzere şehrin ana yollarını binden fazla traktörle trafiğe kapatmıştı.AP binasının önündeki Lüksemburg Meydanı'nda tekerlek, tezek ve odun yakan çiftçiler, çevreye taş, yumurta ve torpil fırlatmıştı.Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor.Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, su tasarruf tedbirleri ile uzun süren bürokratik işlem ve süreçlerden şikayet eden çiftçiler, sorunlarına çözüm üretilmesini talep ediyor.

