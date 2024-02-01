https://sputniknews.com.tr/20240201/abnin-tarim-politikalarina-tepki-buyuyor-avrupali-ciftciler-bruksele-ulasti-1080268721.html
AB'nin tarım politikalarına tepki büyüyor: Avrupalı çiftçiler Brüksel’e ulaştı
AB'nin tarım politikalarına tepki büyüyor: Avrupalı çiftçiler Brüksel’e ulaştı
Olağanüstü AB Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’dan ucuz tahıl ithalatının yol açtığı rekabet... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T13:39+0300
2024-02-01T13:39+0300
2024-02-01T13:39+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
brüksel
tarım
çiftçi
fransa
belçika
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl ihracatı
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Çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler Avrupa'nın birçok ülkesinde devam ediyor.Başta Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya ve Macaristan'da olmak üzere çiftçiler AB'nin tarım politikalarını traktörleriyle protesto ederken Brüksel polisi, resmi verilere göre 1000 traktörün başkent sokaklarındaki geniş kapsamlı eylemlere katıldığını bildirdi.Traktör sürücüleri, polis eşliğinde organize bir şekilde birçok yönden şehre giriş yapıyor. Eyleme hem Belçikalı çiftçiler hem de komşu Avrupa ülkelerinden meslektaşları katılıyor. Çiftçilerin dün Brüksel'e geldiği ve geceyi başkentte geçirdiği belirtiliyor.Ukrayna'ya yapılacak yardıma odaklanılan zirvenin gündeminde Avrupalı çiftçilerin sorunlarının ele alınması planlanmasa da, Belçika Başbakanı Alexander de Croo konuyu gündeme getireceğini söyledi.Avrupa Komisyonu'nun çiftçilerden oluşan bir heyetle Brüksel'de toplantı yapmayı planladığı da basına yansıyan haberler arasında.Avrupalı çiftçiler ne istiyor?Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.Avrupalı çiftçiler, AB'ye, Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma eleştirisinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/fransada-ciftciler-800-traktorlerle-parisikusatti-1080179277.html
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avrupa birliği, brüksel, tarım, çiftçi, fransa, belçika, ukrayna krizi, ukrayna, tahıl ihracatı, buğday
avrupa birliği, brüksel, tarım, çiftçi, fransa, belçika, ukrayna krizi, ukrayna, tahıl ihracatı, buğday
AB'nin tarım politikalarına tepki büyüyor: Avrupalı çiftçiler Brüksel’e ulaştı
Olağanüstü AB Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’dan ucuz tahıl ithalatının yol açtığı rekabet sorununa yol açan tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestolarına sahne oluyor.
Çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler Avrupa'nın birçok ülkesinde devam ediyor.
Başta Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya ve Macaristan'da olmak üzere çiftçiler AB'nin tarım politikalarını traktörleriyle protesto ederken Brüksel polisi, resmi verilere göre 1000 traktörün başkent sokaklarındaki geniş kapsamlı eylemlere katıldığını bildirdi.
Traktör sürücüleri, polis eşliğinde organize bir şekilde birçok yönden şehre giriş yapıyor. Eyleme hem Belçikalı çiftçiler hem de komşu Avrupa ülkelerinden meslektaşları katılıyor. Çiftçilerin dün Brüksel'e geldiği ve geceyi başkentte geçirdiği belirtiliyor.
Ukrayna'ya yapılacak yardıma odaklanılan zirvenin gündeminde Avrupalı çiftçilerin sorunlarının ele alınması planlanmasa da, Belçika Başbakanı Alexander de Croo konuyu gündeme getireceğini söyledi.
Avrupa Komisyonu'nun çiftçilerden oluşan bir heyetle Brüksel'de toplantı yapmayı planladığı da basına yansıyan haberler arasında.
Avrupalı çiftçiler ne istiyor?
Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.
Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.
Avrupalı çiftçiler, AB'ye, Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma eleştirisinde bulunuyor.