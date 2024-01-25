https://sputniknews.com.tr/20240125/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynanin-zaferi-avrupa-guvenliginin-garantisidir-1080032287.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'nın zaferi, Avrupa güvenliğinin garantisidir

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'nın zaferi, Avrupa güvenliğinin garantisidir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik edilmesinden yana olduğunu... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T13:32+0300

2024-01-25T13:32+0300

2024-01-25T13:32+0300

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uzun menzilli füze

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya uzun menzilli füze fırlatma sistemleri ve diğer modern silahların tedarik edilmesi gerektiğine inandığını açıkladı.Borrell La Repubblica gazetesinde yayımlanan makalesinde şu cümleleri kaleme aldı:Borrell bu yardımlara Avrupa savunma sanayisinin yeniden canlandırılmasının da eşlik etmesi gerektiğini belirterek Ukrayna'daki krizin, sektörün karşı karşıya olduğu zorluklara hazır olmanın yakınından bile geçmediğini vurguladı. Borrell, topluluk savunma harcamalarının 2014'teki en düşük seviyesinden yüzde 40 oranında artmış olsa da bunun yeterli olmadığına ve Ukrayna'nın zaferinin Avrupa'da güvenliğin en iyi garantisi olduğuna inandığını vurguladı.AB ve üyeleri, Rusya ile çatışma sırasında Kiev'e 30 milyar euro değerinde mühimmat ve silah sağlayarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 40 bin askerinin eğitilmesine olanak sağladı.

https://sputniknews.com.tr/20231224/borrell-seferber-olamazsak-rusya-galip-gelecek-1078868263.html

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