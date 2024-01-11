Avrupalı çiftçiler Ukrayna tarım ürünlerine sınırlama istiyor

Türkiye
TFF, Türkiye Kupası'nın formatının değiştirildiğini duyurdu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dilan Polat'ın sattığı bütün kremler sahte'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Anketler yerel seçim için ne diyor?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketici Hakem Heyeti'nin önemi
12:05
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
13:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Deprem felaketi sonrası ortaya konulan Türk girişimi, enerji üretim ve depolamada yenilik hedefliyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yapay zeka 2024'te hangi iş kollarını etkileyecek? Kaç kişi işsiz kalacak?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Montrö’yü bir defa deldirirsek çöp olur. Montrö, Türkiye için yaşamsaldır’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
19:26
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
19:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP bu seçimlerde Eskişehir'i kaybedecek'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Zenginden alınan ek vergi öğrenciye ücretsiz yemek oldu
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Düşük faizli konut kredisi geliyor
12:06
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Avrupa'nın en sevilen Türk sanatçısı
13:33
13 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240111/avrupali-ciftciler-ukrayna-tarim-urunlerine-sinirlama-istiyor-1079541980.html
Avrupalı çiftçiler Ukrayna tarım ürünlerine sınırlama istiyor
Avrupalı çiftçiler Ukrayna tarım ürünlerine sınırlama istiyor
Polonya'yla başlayan 'Ukrayna'dan ucuz tahıl sevkiyatı' krizi, Doğu Avrupa ülkelerine yayılırken, kendi ürünlerine alıcı bulamayan Avrupalı çiftçilerin geçim... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T14:11+0300
2024-01-11T14:11+0300
dünya
avrupa birliği
tarım
tarım ürünü
tahıl
tahıl sevkiyatı
polonya
çiftçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076246083_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_d5de84c5d8d7a6069df5a5e650007f87.jpg
Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çeşitli çiftçi dernekleri, Ukrayna'dan ucuz tarım ürünleri ve gıda ithalatındaki artışla mücadele etmek için yeni bir sınırlama mekanizması kurulmasını talep ediyor.AB Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, Birlik ülkelerindeki tahıl, şeker, kümes hayvanları gibi farklı tarım sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.AB tarım dernekleri ile Ukrayna'dan sınırsız tarım ürünü ithalatına ilişkin endişeler konusunda önemli bir toplantı yaptıklarına dikkati çeken Wojciechowski, "Tarım dernekleri, çiftçi ve üreticileri ciddi piyasa bozukluklarından koruyacak bir mekanizma öneriyor" ifadesini kullandı.AB ülkelerindeki tarım ve gıda sektörünü temsil eden kuruluşlardan Brüksel merkezli çiftçi birliği Copa-Cogeca da, şeker, tahıl, yağlı tohum, kümes hayvanı ve yumurta üreticilerini temsil eden 5 dernekle birlikte konuya ilişkin yayımladığı ortak açıklamada, Ukrayna'dan sınırsız ithalata ilişkin ciddi endişe duyduklarını belirtti.Ukrayna'dan AB ülkelerine gıda ürünleri gelişinin gelecekte daha iyi yönetilmesi için yapıcı çözümler önerdiklerine işaret edilen açıklamada, AB'nin tarım sektörü üzerindeki yüke acilen çözüm bulunması gerektiği kaydedildi.Açıklamada, Karadeniz limanlarından mal akışının kolaylaştırılmasına yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesi ve bu limanların bir kez daha ana ihracat kanalı haline gelmesinin önemine işaret edildi.Ukrayna'dan Avrupa'ya sevkiyat yapılan 'Dayanışma Yollarının' sağlıklı çalışabilmesi ve malların ihtiyaç duyulan yere kolaylıkla ulaşabilmesi için lojistik ve altyapının iyileştirilmesine yönelik ek yatırımlar gerektiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'da sınır kontrollerinin güçlendirilerek, iç pazara giren ürünlerin gerekli standartlara uygunluğunu sağlamaya yönelik ek çabaların önemli olduğu vurgulandı.Açıklamada, Ukrayna tarım ürünleri sevkiyatlarının tümünün varış yerinin AB'ye giriş öncesinde belirlenmesi ve ürünlerin belirlenen bu varış noktasından başka bir yere gitmemesini sağlayacak bir sistemin hayata geçirilmesi istendi.AB ile Ukrayna arasında ticaretin serbestleştirilmesine tabi hassas tarımsal ürünler için 2021 ve 2022 yıllarının ortalamasını temel alan ithalat eşik değerlerinin getirilmesi de talep edilen açıklamada, bu eşiğin üzerinde ithal edilen tüm ürünlerin AB dışına ihraç edilmesi gerektiği belirtildi.AB, 2022'de Ukrayna'dan yapılan ithalata yönelik kısıtlamaları geçici olarak kaldırma kararı almıştı.Ukrayna gıda ve tarım ürünleri, Polonya, Macaristan, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya gibi sınır ülkelerde fiyatların düşmesine neden olmuş ve üreticileri rahatsız etmişti.Bir süre sonra, Macaristan, Polonya ve Slovakya, Ukrayna'dan yapılan ithalata tek taraflı yasaklar getirmişti.AB ülkeleri, son dönemde Ukrayna ile ticaretin serbestleştirilmesinin uzatılması konusunu müzakere ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231202/avrupa-birligi-rusyadan-tahil-ithalatini-arttirdi-1078006013.html
avrupa birliği
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076246083_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_4088ff7a795ee61269354b234c524e4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, tarım, tarım ürünü, tahıl, tahıl sevkiyatı, polonya, çiftçi
avrupa birliği, tarım, tarım ürünü, tahıl, tahıl sevkiyatı, polonya, çiftçi

Avrupalı çiftçiler Ukrayna tarım ürünlerine sınırlama istiyor

14:11 11.01.2024
© Sputnik / Виталий ТимкивRusya tahıl kışlık buğday ekimi
Rusya tahıl kışlık buğday ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
Abone ol
Polonya'yla başlayan 'Ukrayna'dan ucuz tahıl sevkiyatı' krizi, Doğu Avrupa ülkelerine yayılırken, kendi ürünlerine alıcı bulamayan Avrupalı çiftçilerin geçim isyanı büyüyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çeşitli çiftçi dernekleri, Ukrayna'dan ucuz tarım ürünleri ve gıda ithalatındaki artışla mücadele etmek için yeni bir sınırlama mekanizması kurulmasını talep ediyor.
AB Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, Birlik ülkelerindeki tahıl, şeker, kümes hayvanları gibi farklı tarım sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
AB tarım dernekleri ile Ukrayna'dan sınırsız tarım ürünü ithalatına ilişkin endişeler konusunda önemli bir toplantı yaptıklarına dikkati çeken Wojciechowski, "Tarım dernekleri, çiftçi ve üreticileri ciddi piyasa bozukluklarından koruyacak bir mekanizma öneriyor" ifadesini kullandı.
AB ülkelerindeki tarım ve gıda sektörünü temsil eden kuruluşlardan Brüksel merkezli çiftçi birliği Copa-Cogeca da, şeker, tahıl, yağlı tohum, kümes hayvanı ve yumurta üreticilerini temsil eden 5 dernekle birlikte konuya ilişkin yayımladığı ortak açıklamada, Ukrayna'dan sınırsız ithalata ilişkin ciddi endişe duyduklarını belirtti.
Ukrayna'dan AB ülkelerine gıda ürünleri gelişinin gelecekte daha iyi yönetilmesi için yapıcı çözümler önerdiklerine işaret edilen açıklamada, AB'nin tarım sektörü üzerindeki yüke acilen çözüm bulunması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, Karadeniz limanlarından mal akışının kolaylaştırılmasına yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesi ve bu limanların bir kez daha ana ihracat kanalı haline gelmesinin önemine işaret edildi.
Ukrayna'dan Avrupa'ya sevkiyat yapılan 'Dayanışma Yollarının' sağlıklı çalışabilmesi ve malların ihtiyaç duyulan yere kolaylıkla ulaşabilmesi için lojistik ve altyapının iyileştirilmesine yönelik ek yatırımlar gerektiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'da sınır kontrollerinin güçlendirilerek, iç pazara giren ürünlerin gerekli standartlara uygunluğunu sağlamaya yönelik ek çabaların önemli olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Ukrayna tarım ürünleri sevkiyatlarının tümünün varış yerinin AB'ye giriş öncesinde belirlenmesi ve ürünlerin belirlenen bu varış noktasından başka bir yere gitmemesini sağlayacak bir sistemin hayata geçirilmesi istendi.
AB ile Ukrayna arasında ticaretin serbestleştirilmesine tabi hassas tarımsal ürünler için 2021 ve 2022 yıllarının ortalamasını temel alan ithalat eşik değerlerinin getirilmesi de talep edilen açıklamada, bu eşiğin üzerinde ithal edilen tüm ürünlerin AB dışına ihraç edilmesi gerektiği belirtildi.
AB, 2022'de Ukrayna'dan yapılan ithalata yönelik kısıtlamaları geçici olarak kaldırma kararı almıştı.
Ukrayna gıda ve tarım ürünleri, Polonya, Macaristan, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya gibi sınır ülkelerde fiyatların düşmesine neden olmuş ve üreticileri rahatsız etmişti.
Bir süre sonra, Macaristan, Polonya ve Slovakya, Ukrayna'dan yapılan ithalata tek taraflı yasaklar getirmişti.
AB ülkeleri, son dönemde Ukrayna ile ticaretin serbestleştirilmesinin uzatılması konusunu müzakere ediyor.
Rusya tahıl kışlık buğday ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
DÜNYA
Avrupa Birliği Rusya'dan tahıl ithalatını arttırdı
2 Aralık 2023, 12:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала