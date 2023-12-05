https://sputniknews.com.tr/20231205/polonyali-nakliyeciler-ukrayna-sinirindaki-protestolari-yogunlastirmakla-tehdit-etti-1078099065.html

Polonyalı nakliyeciler Ukrayna sınırındaki protestoları yoğunlaştırmakla tehdit etti

Polonyalı nakliyeciler Ukrayna sınırındaki protestoları yoğunlaştırmakla tehdit etti

Polonya-Ukrayna sınırında kamyonların geçişini yavaşlatarak protesto gösterileri düzenleyen Polonyalı kamyon sürücüleri, hükümetin Ukrayna kargosu ile sorunu... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T16:16+0300

2023-12-05T16:16+0300

2023-12-05T16:16+0300

ukrayna krizi

ukrayna

polonya

sınır

nakliye

avrupa

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Nakliyecileri ve İşverenleri Koruma Komitesi Sözcüsü Tomasz Borkowski, RMF FM radyosunun yayınında yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırını kapatan Polonyalı nakliyecilerin, hükümetin Ukrayna kargosu ile ilgili sorunu çözmemesi halinde protestoları yoğunlaştırmayı planladığını söyledi.“Henüz engellemeyi kaldırma niyetinde değiliz, hükümetimize perşembeye kadar süre veriyoruz, ardından protestoları yoğunlaştıracağız” diyen Borkowski, yoğunlaştırmanın ne şekilde yapılacağı konusunda ise bilgi vermedi.Protestocuların başlıca talebinin ticari nakliyelerin yeniden izne tabi tutulmasının olduğunu vurgulayan Borkowski, Ukrayna'da sadece geçen yıl 12 bin nakliye şirketinin kurulduğunun, bu durumun haksız rekabete yol açtığının altını çizdi.Geçtiğimiz gün Avrupa Komisyonu, Polonya'nın Ukraynalı karayolu taşımacıları için Şubat 2022'den önce mevcut olan izin sisteminin geri getirilmesi talebini reddetmişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise, Varşova’nın ‘kesin ve net bir şekilde’ önceki sisteme dönüş arayışında olacağının altını çizmişti.Eylemlerine 6 Kasım'da başlayan Polonyalı kamyoncular, insani yardım ve askeri malzeme taşıyanlar hariç Ukraynalı şirketlerin, ticari izinlere tabi tutulmasını talep ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231204/polonya-ukrayna-sinirinda-kamyoncu-krizi-protestolar-durmuyor-1078062507.html

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