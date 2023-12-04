https://sputniknews.com.tr/20231204/polonya-ukrayna-sinirinda-kamyoncu-krizi-protestolar-durmuyor-1078062507.html
Polonya-Ukrayna sınırında kamyoncu krizi: Protestolar durmuyor
Polonya-Ukrayna sınırında kamyoncu krizi: Protestolar durmuyor
Ukrayna'ya girmeye çalışan kamyonlar, Polonyalı kara yolu nakliyecilerinin protestoları nedeniyle bazı sınır kapılarında 10 güne kadar bekletiliyor. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T16:45+0300
2023-12-04T16:45+0300
2023-12-04T16:45+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
ekonomik kriz
rusya
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Polonya haber ajansı PAP'a göre, kasım başından bu yana Polonya-Ukrayna sınırını kapatan nakliyeciler, saatte sadece birkaç kamyonun geçişine izin verirken otomobillerin, otobüslerin ve insani yardım taşıyan araçların geçişini engellemiyor.Yetkililer, Dorohusk sınır kapısında yaklaşık 520 kamyonun 16 kilometrelik bir kuyrukta beklediğini ve geçiş süresinin beş güne kadar uzadığını bildirdi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'ya girmeye çalışan kamyonlar, Polonyalı kara yolu nakliyecilerinin protestoları nedeniyle bazı sınır kapılarında 10 güne kadar bekletiliyor.Ukrayna Sınır Muhafızlarından yapılan açıklamada, sınırdaki engelleri kaldırmaya yönelik bir dizi önlemin ilk adımı olarak Uhryniv-Dolhobyczow sınır kapısının Ukrayna'dan çıkan boş kamyonlara açıldığı belirtildi. Eylemlerine 6 Kasım'da başlayan Polonyalı kamyoncular, insani yardım ve askeri malzeme taşıyanlar hariç Ukraynalı şirketlerin, ticari izinlere tabi tutulmasını talep ediyor.Polonyalı kamyoncular ayrıca Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra kurulan şirketlerin faaliyet izinlerinin askıya alınmasını istiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231127/polonya-ve-ukrayna-sinirindaki-kriz-derinlesiyor-1077816778.html
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polonya, ukrayna, ekonomik kriz, rusya
polonya, ukrayna, ekonomik kriz, rusya
Polonya-Ukrayna sınırında kamyoncu krizi: Protestolar durmuyor
Ukrayna'ya girmeye çalışan kamyonlar, Polonyalı kara yolu nakliyecilerinin protestoları nedeniyle bazı sınır kapılarında 10 güne kadar bekletiliyor.
Polonya haber ajansı PAP'a göre, kasım başından bu yana Polonya-Ukrayna sınırını kapatan nakliyeciler, saatte sadece birkaç kamyonun geçişine izin verirken otomobillerin, otobüslerin ve insani yardım taşıyan araçların geçişini engellemiyor.
Yetkililer, Dorohusk sınır kapısında yaklaşık 520 kamyonun 16 kilometrelik bir kuyrukta beklediğini ve geçiş süresinin beş güne kadar uzadığını bildirdi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'ya girmeye çalışan kamyonlar, Polonyalı kara yolu nakliyecilerinin protestoları nedeniyle bazı sınır kapılarında 10 güne kadar bekletiliyor.
Ukrayna Sınır Muhafızlarından yapılan açıklamada, sınırdaki engelleri kaldırmaya yönelik bir dizi önlemin ilk adımı olarak Uhryniv-Dolhobyczow sınır kapısının Ukrayna'dan çıkan boş kamyonlara açıldığı belirtildi. Eylemlerine 6 Kasım'da başlayan Polonyalı kamyoncular, insani yardım ve askeri malzeme taşıyanlar hariç Ukraynalı şirketlerin, ticari izinlere tabi tutulmasını talep ediyor.
Polonyalı kamyoncular ayrıca Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra kurulan şirketlerin faaliyet izinlerinin askıya alınmasını istiyor.